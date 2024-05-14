Ob auf zugefrorenen Seen zwischen schneebedeckten Gipfeln oder mitten in der Stadt unter Lichterketten – am Eis zu gleiten, ist ein Naturerlebnis.

Die Stimmung auf Natureislaufplätzen auf Österreichs zugefrorenen Seen ist magisch! Bahnen ziehen unter freiem Himmel, das sanfte Knirschen unter den Kufen, die Weite des Sees und der Landschaft rundherum, manchmal verschneite Wiesen, manchmal hohe Berge: Eislaufen in der freien Natur in Österreich ist ein unvergleichliches Naturerlebnis. Die Eisflächen sind meistens bequem von den Strandparkplätzen zu erreichen, Sitzbänke zum Anziehen der Schlittschuhe sind ebenfalls oft vorhanden. Hier gibt’s viele Tipps für die schönsten Natureislaufplätze in Österreich

Schlittschuhlaufen auf Kunsteis, mit Lichtshow und Musik – oder wettergeschützt in überdachten Hallen: In vielen Städten Österreichs laden urbane Eislaufplätze dazu ein, den geliebten Gleitsport in besonderem Ambiente zu genießen.