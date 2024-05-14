Wandern in Österreich
Die Vielfalt der Wanderwege und Landschaften erleben
Einleitung
Wandern in Österreich bietet eine beeindruckende Vielfalt an Naturerlebnissen. Die gut ausgebauten Wanderwege führen durch einzigartige Landschaften, von majestätischen Alpen über sanfte Hügel bis hin zu glasklaren Bergseen.
Unterwegs bieten die urigen Berghütten die Möglichkeit sich zu stärken. Hier empfangen herzliche Gastgeber:innen ihre Gäste mit regionalen Spezialitäten und einer gemütlichen Atmosphäre. Eine Rast in den Hütten, mit hausgemachten Speisen und atemberaubenden Ausblicken, macht die Tour neben dem landschaftlichen auch zum kulinarischen Highlight.
Wandern im Sommer und Herbst
Wandern im Winter
Wanderregionen und Wanderwege in Österreich
Wanderkarten
Mit freytag & berndt den perfekten Wanderführer, die richtige Wanderkarte und das passende Buch für das nächstes Abenteuer in Österreich entdecken.
Wanderhotels
Einfach raus! Die reine Bergluft an den schönsten Plätzen der Alpen genießen, kombiniert mit bestem Service und Komfort. Ein Urlaub in den österreichischen Bergen garantiert unvergessliche Eindrücke, die Wanderhotels bieten das ideale Basislager zum Wanderurlaubsglück.
Bergsteigerdörfer in Österreich
Bergsteigerdörfer stehen für nachhaltigen Alpintourismus, der Tradition und Naturbewusstsein vereint. Sie bieten Bergsteiger:innen maßgeschneiderte Angebote und eine hervorragende Landschafts- und Umweltqualität. Im Mittelpunkt stehen der Alpinismus und bewusstes Verhalten. Denn beim Bergsteigen geht es um körperliche Anstrengung, Bewältigung alpinistischer Schwierigkeiten, Kompetenz und Risikomanagement am Berg, Genuss der alpinen Naturschönheit und Entschleunigung.
Technische Erschließungen werden bewusst minimiert. Kleine, lokal verankerte Beherbergungsbetriebe und der Erhalt von Schutzhütten unterstreichen dieses Konzept.