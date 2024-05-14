Nachhaltig reisen in Österreich
Tipps für Urlaub ohne Auto, Hotels mit Umweltzeichen und Slow Travel
Einleitung
Nachhaltig reisen kann viele Aspekte umfassen – von der Anreise mit Bahn und Bus über Hotels mit Umweltzeichen bis hin zu Urlaub ohne Auto oder barrierefreien Angeboten. Wer sich mit dem Thema beschäftigt, stößt häufig auch auf Slow Travel – die Art zu reisen, bei der längere Aufenthalte an einem Ort und das Kennenlernen einer Region im Mittelpunkt stehen.
Österreich bietet dafür unterschiedliche Möglichkeiten. Viele Orte sind an das Bahnnetz angebunden und vor Ort mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. In zahlreichen Regionen ergänzen Shuttle-Services, Radwege oder Bergbahnen das Mobilitätsangebot. Zudem tragen Unterkünfte in Österreich Zertifizierungen wie das Österreichische Umweltzeichen.
Auch Natur- und Kulturerlebnisse lassen sich mit diesen Reiseformen verbinden – etwa beim Wandern oder Radfahren in den Bergen, auf Almen, am Wasser oder im Wald. Österreich verfügt über zahlreiche Schutzgebiete wie Nationalparks, Naturparks und Biosphärenparks. Museen mit inklusivem Angebot und regionale Kulturveranstaltungen ergänzen die Vielfalt der Angebote.
Tipps und Infos für nachhaltiges Reisen
Die wichtigsten Zertifizierungen in Österreich
Österreichisches Umweltzeichen
Das Österreichische Umweltzeichen wird nach festgelegten Kriterien vergeben und berücksichtigt unter anderem Themen wie Energie, Wasser, Mobilität und betriebliche Abläufe.
EU Ecolabel
Das europaweit anerkannte Umweltgütesiegel für Urlaub und Beherbergung zeichnet Hotels und andere Übernachtungsbetriebe aus, die festgelegte Kriterien in Bereichen wie Energie, Wasser und Umweltmanagement erfüllen.
Green Key
Green Key ist ein internationales Zertifikat für Beherbergungsbetriebe. Die Vergabe erfolgt anhand festgelegter Kriterien in Bereichen wie Energie, Wasser, Mobilität und Betriebsführung.
Österreichisches Umweltzeichen für Destinationen
Das Österreichische Umweltzeichen für Destinationen wird nach festgelegten Kriterien vergeben und berücksichtigt ökologische, sozio-kulturelle und wirtschaftliche Themen auf regionaler Ebene.
Österreichs geschützte Landschaften
Nationalparks, Biosphärenparks, Naturparks und Natura-2000-Gebiete zählen zu den Schutz- und Erholungsgebieten, die Österreich prägen. Sie reichen vom Thayatal im Norden, Seenlandschaften und Mooren bis in die Hochgebirgsregionen der Alpen. Die sechs Nationalparks umfassen unterschiedliche Lebensräume – vom größten Nationalpark des Landes, den Hohen Tauern, bis zum Nationalpark Donau-Auen, östlich von Wien.
Besucherzentren, Ranger:innen-Touren, Themenwege und Aussichtsplätze bieten euch vielfältige Möglichkeiten, diese Landschaften kennenzulernen. Dabei eröffnen sich Einblicke in Tierwelten, Pflanzen und die Besonderheiten einzelner Regionen.