Essen und Trinken in Österreich
Erlebt geniale Originale
Einleitung
Österreich ist ein Land voller kulinarischer Originale: Von Gerichten wie dem Wiener Schnitzel und dem Marillenknödel über gefeierte Spitzenköch:innen wie Heinz Reitbauer und Eveline Wild. Von regionalen Produkten wie Pannonischen Safran und Wasabi bis hin zu unserer Tischkultur aus Gmunden und Wien und unseren einzigartigen Schauplätzen wie dem Wirtshaus oder dem Heurigen, dem Fine Dining im Hangar oder Restaurants, die direkt am See liegen.
Österreichs Genusserlebnisse haben 1.000 Facetten, aber nur eine Hauptzutat – unsere atemberaubende Natur. Von den schneebedeckten Alpen bis zu den sanften Weinbergen – die österreichische Landschaft spiegelt sich in all unseren Produkten und Gerichten wider.
Entdeckt, wie diese einzigartige Verbindung von Geschmack und Natur auf dem Teller schmeckt und erlebt die Originale Österreichs, die weit über bekannte Klassiker hinausgehen.
Sterneköch:innen und Hotels mit SternekücheOb im eleganten Stadthotel oder im alpinen Hideaway – Sterneköch:innen verwöhnen euch mit kreativer Küche, regionalen Zutaten und raffinierten Menüs auf höchstem kulinarischem Niveau.
Die österreichische Küche und ihre RezepteEin Land, das zu leben versteht und in dem der Genuss eine besondere Rolle spielt, bringt auch eine eigene Küche hervor – die Wiener Küche. Als Alpenland außerdem die alpine Küche und nicht zuletzt flaumige österreichische Mehlspeisen.
Erlebt Kulinarik in Österreichs Bundesländern!Genießt besondere Geschmackserlebnisse im gesamten Donau- und Alpenraum – von Vorarlberg über Wien bis ins Burgenland – mit regionaler Küche, die überrascht und begeistert.
Spitzenköch:innen ausgezeichnet: 101 Sterne-Restaurants, 61 Bib Gourmands und 41 Grüne Sterne
Top-Restaurants, Gasthäuser und WirtshäuserVon modern interpretierten Klassikern bis zur gehobenen Regionalküche: In eleganten Sternelokalen, charmanten Landgasthäusern und traditionsreichen Wirtshäusern wird authentischer Geschmack mit Kreativität und Qualität verbunden.
Hütten und Almen, Skihütten und besondere LocationsOb urige Almhütte, moderne Skihütte oder charmante Location mit Ausblick – hier trifft regionale Küche auf besondere Atmosphäre, von der Brettljause bis zum Fine Dining am Berg, in der Stadt, am See oder in Weingärten.
Österreichische Produkte und SpezialitätenDem kulinarischen Reichtum Österreichs verdanken wir unseren Landwirt:innen. Sie bringen eine vielfältige Auswahl an Obst- und Gemüsesorten, Kräutern, Getreide, Käse, Fisch und Fleisch – immer häufiger in Bio-Qualität – vom Feld auf die Bauernmärkte des Landes.
Kaffeehaus
Zitat von Stefan Zweig: „Das Wiener Kaffeehaus stellt eine Institution besonderer Art dar, die mit keiner ähnlichen der Welt zu vergleichen ist."
Sigmund Freud hat’s gemacht, Andy Warhol und Gustav Klimt auch. Sie alle verbrachten unzählige Stunden in einem Wiener Kaffeehaus. Es ist leicht zu verstehen, warum. Das Kommen und Gehen, dieses Ritual, die Freund:innen und Kolleg:innen, die man trifft, tragen zu der einzigartigen Atmosphäre bei.