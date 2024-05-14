Ferien in Österreich – entdeckt das Lebensgefühl
Wer Österreich kennt, liebt sie: die Alpen, das Wiener Schnitzel und natürlich die Geschichten rund um Sisi. Doch Urlaub in Österreich hat mehr zu bieten – überraschend, inspirierend und voller Erlebnisse, die das ganze Jahr über begeistern.
Jetzt freut euch auf den Winter mit Outdoor-Action und Genuss – von Skifahren und Fatbiken bis zu Alpenyoga und Almkulinarik. Gönnt euch die Leichtigkeit, einfach das zu tun, worauf ihr Lust habt. Jede Begegnung mit der Natur ebenso wie mit den Menschen bringt euch näher an das, was Österreich ausmacht – ein Land, das Freigeister inspiriert und dessen Lebensgefühl ihr spüren könnt.
Österreichs Lebensgefühl im Winter
Highlights im Winter
Urlaub in Österreich voller Glücksmomente
Aktuelle Ferienangebote für euren Frühling
Non Disclosure Austria
Wir Österreicher:innen lieben unseren Winter – und kennen die versteckten Spots, schönsten Plätze und coolsten Aktivitäten. Diese Geheimtipps verraten wir jetzt. Aber nicht einfach so.
Denn sie behalten ihren Charme nur, wenn sie nicht sofort viral gehen. Deshalb: Geheimhaltungsvereinbarung (NDA) unterschreiben und über 120 Tipps von echten Österreicher:innen für euren Winterurlaub in Österreich freischalten.
Und pssst: nicht weitererzählen!
Highlights für das ganze Jahr
Österreichs Lebensgefühl im Sommer
Hidden Gems und Geheimtipps
Ein Erlebnis, eine Begegnung, manchmal nur ein Augenblick – und das Neue fühlt sich vertraut an. Ein Gefühl, das sich in der Verbundenheit zu den Menschen, die hier leben, echt anfühlt. Urlaub in Österreich – ein Lebensgefühl.
Lernt Österreich kennen – zu jeder Jahreszeit!
Barrierefrei und nachhaltig reisen in Österreich
Einleitung
Die Auswertung der Ergebnisse erfolgt selbstverständlich anonym. Lest hier die Teilnahmebedingungen!