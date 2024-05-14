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Ferien in Österreich – entdeckt das Lebensgefühl

Wer Österreich kennt, liebt sie: die Alpen, das Wiener Schnitzel und natürlich die Geschichten rund um Sisi. Doch Urlaub in Österreich hat mehr zu bieten – überraschend, inspirierend und voller Erlebnisse, die das ganze Jahr über begeistern.

Jetzt freut euch auf den Winter mit Outdoor-Action und Genuss – von Skifahren und Fatbiken bis zu Alpenyoga und Almkulinarik. Gönnt euch die Leichtigkeit, einfach das zu tun, worauf ihr Lust habt. Jede Begegnung mit der Natur ebenso wie mit den Menschen bringt euch näher an das, was Österreich ausmacht – ein Land, das Freigeister inspiriert und dessen Lebensgefühl ihr spüren könnt.

Österreichs Lebensgefühl im Winter

Top Winter-Regionen entdecken

Ski und Wellness: Von der Piste in die Therme

Skiurlaub in Österreichs Alpen-Skigebieten

Skigebiete für Anfänger:innen und Wiedereinsteiger:innen

Fatbiken durch Österreichs Winterlandschaften

Familienskigebiete fürs gemeinsame Winterglück

16 schneesichere Skigebiete für perfekte Pistenverhältnisse

Unterkünfte direkt an der Skipiste

Advent & Weihnachtsmärkte

Highlights im Winter

Urlaub in Österreich voller Glücksmomente

Aktuelle Ferienangebote für euren Frühling

Non Disclosure Austria

Wir Österreicher:innen lieben unseren Winter – und kennen die versteckten Spots, schönsten Plätze und coolsten Aktivitäten. Diese Geheimtipps verraten wir jetzt. Aber nicht einfach so.

Denn sie behalten ihren Charme nur, wenn sie nicht sofort viral gehen. Deshalb: Geheimhaltungsvereinbarung (NDA) unterschreiben und über 120 Tipps von echten Österreicher:innen für euren Winterurlaub in Österreich freischalten.

Und pssst: nicht weitererzählen!

Winter-Geheimtipps

Highlights für das ganze Jahr

Österreichs Lebensgefühl im Sommer

Hoteltipps für Sommer & Herbst

Hidden Gems und Geheimtipps

Ein Erlebnis, eine Begegnung, manchmal nur ein Augenblick – und das Neue fühlt sich vertraut an. Ein Gefühl, das sich in der Verbundenheit zu den Menschen, die hier leben, echt anfühlt. Urlaub in Österreich – ein Lebensgefühl.

Lernt Österreich kennen – zu jeder Jahreszeit!

Barrierefrei und nachhaltig reisen in Österreich

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FAQs

Nach Österreich könnt ihr das ganze Jahr über reisen, mit kalten Wintern, warmen Sommern sowie milden Frühlingen und Herbstzeiten gibt es immer genug zu tun und zu sehen: 

  • Frühling bis Herbst: Genieße milde Temperaturen und entdecke Österreichs Städte und Natur. Nutze die Zeit für Städtereisen nach Wien oder entlang des Neusiedler Sees für Wassersportaktivitäten wie Surfen. 

  • Winter: Tauche ein in die Schneewelt Österreichs und erlebe den Nervenkitzel des Wintersports. Von Ende November an bietet das Land Schneegarantie, vor allem in den Tiroler Alpen und im Salzburger Land, perfekt für Skiurlaube.

Reiseziele in Österreich

Um nach Österreich zu reisen, gibt es mehrere bequeme Optionen:

  • Bahn: Mit einem gut ausgebauten Bahnnetz ist die Anreise stressfrei möglich. Die ÖBB und Westbahn bieten schnelle und komfortable Verbindungen.

  • Auto: Österreich verfügt über ein hervorragendes Straßennetz. Beachte jedoch die Mautpflicht auf Autobahnen und Schnellstraßen.

  • Flugzeug: Österreich hat zahlreiche internationale Flughäfen, darunter Wien, Salzburg, Innsbruck und Graz. Der Flughafen Wien ist das größte Drehkreuz.

Anreise nach Österreich

Österreich bietet eine Vielzahl an beeindruckenden Sehenswürdigkeiten, die jede Region auf ihre Weise einzigartig machen. Von kulturellen Highlights bis hin zu atemberaubenden Naturerlebnissen gibt es viel zu entdecken. Um die besten Sehenswürdigkeiten für euren Besuch zu entdecken, empfehlen wir euch, die Übersicht auf unserer Seite anzusehen.

Sehenwürdigkeiten in Österreich
Reiseziele in Österreich

Österreich ist ein ideales Urlaubsziel mit beeindruckender Natur und reicher Kultur. Ihr könnt traumhafte Alpenlandschaften, historische Städte und erstklassige Skigebiete erkunden. Österreich ist bekannt für seine köstliche Küche, darunter Wiener Schnitzel und Sachertorte. Das Land bietet ein gut ausgebautes Netz an öffentlichen Verkehrsmitteln und nachhaltigen Reisemöglichkeiten. Sehenswürdigkeiten wie Schlösser, Seen und UNESCO-Welterbestätten machen den Besuch besonders vielfältig.

Österreich bietet zahlreiche wunderschöne Orte, die Natur- und Kulturliebhaber begeistern. Von atemberaubenden Berglandschaften bis hin zu historischen Städten, jedes Reiseziel hat seinen eigenen Charme. Egal ob ihr Outdoor-Aktivitäten, kulturelle Highlights oder Entspannung sucht, das Land hat für jeden Geschmack etwas zu bieten.

Reiseziele in Österreich
Österreichs Bundesländer
Österreichs Städte
Berge und Seen

Österreich bietet eine breite Palette an kulturellen Veranstaltungen und Festen, die das ganze Jahr über stattfinden.

Festspiele und Festivals
Wiener Bälle
Entdeckt das Beste von Österreich

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