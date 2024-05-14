Wer Österreich kennt, liebt sie: die Alpen, das Wiener Schnitzel und natürlich die Geschichten rund um Sisi. Doch Urlaub in Österreich hat mehr zu bieten – überraschend, inspirierend und voller Erlebnisse, die das ganze Jahr über begeistern.

Jetzt freut euch auf den Winter mit Outdoor-Action und Genuss – von Skifahren und Fatbiken bis zu Alpenyoga und Almkulinarik. Gönnt euch die Leichtigkeit, einfach das zu tun, worauf ihr Lust habt. Jede Begegnung mit der Natur ebenso wie mit den Menschen bringt euch näher an das, was Österreich ausmacht – ein Land, das Freigeister inspiriert und dessen Lebensgefühl ihr spüren könnt.