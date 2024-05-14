Eisstockschießen in Österreich
Traditioneller Wintersport mit Geselligkeitsfaktor
Wenn die Alpenseen zu glitzernden Eisflächen erstarren, erwacht in Österreich eine jahrhundertealte Tradition: das Eisstockschießen. Die aus Skandinavien stammende Präzisionssportart hat sich in den Alpen zum beliebten Volkssport entwickelt.
Ähnlich wie beim Curling oder Boccia gilt es, den kegelförmigen Eisstock möglichst nah an die „Daube" zu platzieren – nur mit Schwung und Fingerspitzengefühl.
So geht’s: Zwei Mannschaften treten in sechs Durchgängen gegeneinander an. Wer seinen Stock näher ans Ziel bringt, punktet. Das Besondere: Gespielt wird draußen in der kristallklaren Winterluft, umgeben von verschneiten Berggipfeln. Ob auf präparierten Bahnen oder romantisch auf zugefrorenen Naturseen – Eisstockschießen verbindet Sport mit Naturerlebnis.
Die perfekte Abwechslung zum Pistentrubel, die Generationen zusammenbringt und garantiert für Lacher sorgt. Alles was es braucht: warme Kleidung, rutschfeste Schuhe und Lust auf gemütlichen Winterspaß.
Die Angebote der Regionen im Überblick
Zwischen Kultur und City: Eisstockschießen in den Städten
Eisstockbahn im Wiener MuseumsQuartier
Eine beleuchtete Eisstockbahn im winterlichen Haupthof des MQ, gestaltet von Künstler Martin Markeli. Spontanes Spielen ist möglich, aber oft schnell ausgebucht.
Olympiaworld in Innsbruck
Eisstockschießen vor alpiner Kulisse: In der Olympiaworld warten glatte Bahnen und eine entspannte Winteratmosphäre – perfekt für gesellige Nachmittage.
Kunsteis im Salzburger Volksgarten
In der Eisarena sorgt eine überdachte 3.600 m²-Fläche für Eislaufen, Stocksport und mehr, ideal für winterliche Gruppen-Momente.
Winterwelt am Grazer Schlossberg
Die Grazer Winterwelt am Fuße des Schlossbergs bietet auf 3.000 m² Eisfläche Winterspaß – inklusive geselligem Eisstockschießen und stimmungsvoller Kulisse.
Eislaufplatz im Linzer Volksgarten
Im Linzer Volksgarten sorgt ein All-Inclusive-Paket für gesellige Eisstock-Runden – mit Stöcken, Daube, Markierung, Stift und Getränk.
Eissportzentrum Klagenfurt
Zwei top-gepflegte Hallen in Klagenfurt bieten spiegelglatte Eisflächen für Eislaufen, Eishockey und geselliges Eisstockschießen.