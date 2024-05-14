Erlebnisse mit Tieren
Wanderungen, Safaris und Beobachtungen
Ein Morgengrauen auf einer Bergwiese in Österreich. Die Luft ist klar, und plötzlich seht ihr sie: Eine Wolfsfamilie, die lautlos durch den Nebel streift. Es sind diese besonderen Momente in den Bergen, die uns den Atem stocken lassen. Die österreichischen Alpen sind voller solcher Überraschungen – hier trefft ihr auf Murmeltiere, die ihre Jungen in der Morgensonne wärmen und mit ihrem markanten Pfiff die Stille durchbrechen. Oder ihr wandert Seite an Seite mit flauschigen Alpakas durch die Bergwelt, lernt ihre sanfte Art kennen und entdeckt dabei, wie entschleunigend so ein gemeinsamer Spaziergang sein kann. Die österreichischen Berge sind Orte des Staunens an denen Familien zusammen die kleinen und großen Wunder der Natur erleben.
Wildtierbeobachtung
Bartgeierbeobachtung im Raurisertal
Im Rauriser Krumltal, auch „Tal der Geier” genannt, ziehen die Könige der Lüfte ihre Kreise: Steinadler, Gänsegeier und Bartgeier sind hier in freier Wildbahn zu sehen.
Luchssichtung im Nationalpark Kalkalpen
Der scheue Luchs kehrt langsam in die Alpen zurück. Geführte Touren im Kalkalpen-Nationalpark bieten die Chance, diesen faszinierenden Jäger zu entdecken.
Biber-Safari in den Donau-Auen
Erlebt die Welt der Biber in den Auwäldern der Donau. Besonders spannend sind geführte Touren bei Sonnenauf- oder -untergang.
Wildkatzenfütterung im Nationalpark Thayatal
Die seltene Europäische Wildkatze kann mit etwas Glück im Thayatal gesichtet werden. Es gibt auch ein eigenes Wildkatzengehege für Einblicke in ihr Verhalten.
Rothirschbrunft in den Kalkalpen
Im Herbst ist die Hirschbrunft ein spektakuläres Schauspiel. Der Nationalpark Kalkalpen bietet spezielle Touren zur Beobachtung der scheuen Waldtiere an.
Safari im Seewinkel
Mit den Ranger:innen geht es durch die Natur des Seewinkels. Toll: Zwischen Schilf und Steppe Vogelarten entdecken, die nur hier heimisch sind.
Wildtierbeobachtung und Schaufütterung im Habachtal
Bei der Führung erfahrt ihr mehr über die unterschiedlichen Fütterungsarten und die vielen ungeahnten Facetten des Wildtiermanagements.
Reptilienbeobachtung in den Donau-Auen
Lernt die heimischen Reptilien und ihren Lebensraum kennen. Auf dem Sonnenhang beim Rötelsteinfelsen fühlen sich Smaragdeidechsen, Würfel- und Äskulapnattern wohl.
Im Bärenwald in Arbesbach
Im Bärenwald erhalten gerettete Bären ein tiergerechtes Zuhause und können bei der Futtersuche, dem Mittagsschläfchen oder beim Plantschen im Teich beobachtet werden.
Außergewöhnliche Tiererlebnisse
Husky Camp im Kleinwalsertal
Am Lagerfeuer erfahrt ihr Wissenswertes zu den faszinierenden Hunden. Dann beginnt das Abenteuer Huskyschlittenfahren.
Greifvogelschau in der Burg Hohenwerfen
Zu den Highlights der Burg Hohenwerfen zählt die beeindruckende Greifvogelschau. Falken, Geier, Adler und andere heimische Greifvögel zeigen hier ihre Flugkünste.
Affenberg in Villach
Bei einem Rundgang durch das Affenreich erfahrt ihr alles über die Japanmakaken. 180 Tiere leben hier, die in freier Wildbahn beobachtet werden können.
Forellenzirkus in St. Aegidi
Dieses kuriose Schauspiel habt ihr wohl noch nicht erlebt: Zahme Forellen zeigen im Mühlbach ihre akrobatischen Kunststücke.
Lama- und Alpakawanderungen
Wandern mit der Lama Lady in Maria Anzbach
Eine Zoologin gibt Einblicke in die Welt der Lamas und Alpakas. Ein Ausflug für die ganze Familie.
Die Alpakas vom Dörflgraf
Der Alpakahof befindet sich wenige Autominuten entfernt von Weiz und ist zudem auch das Zuhause von Almo-Ochsen, Mini-Schweinen, Ziegen und Hühnern.
Alpakawanderung in Seefeld
Nach dem ersten Kennenlernen und einer kurzen Einweisung führt ihr „euer“ Alpaka oder Lama an der Leine über Stock und Stein.
Lamatrekking in Hall-Wattens
Bei einer gemütlichen Jause erfahrt ihr während der Trekkingtour viel über das Lama und die Region mit ihren zahlreichen Bräuchen und Traditionen.
Esel- und Ziegenwanderungen
Ziegenwanderung auf der Wurzeralm
Der Erlebnistag beginnt mit einer Hofführung. Im Anschluss folgt ein Spaziergang mit den Kuschelziegen zu malerischen Plätzen rund um den Hof.
Ziegentrekking bei Hagenbrunn
Schritt für Schritt der Entschleunigung entgegen: Sich auf die Tiere einlassen, Teil der Herde werden und den Tieren ganz nah sein.
Eselwanderungen im Waldviertel
Mit Langohren unterwegs: Ein gemütlicher Spaziergang, eine engagierte Tagestour oder ein Erlebnistag sind beim Waldviertler Eselhof möglich.
Yoga mit Ziegen
Yoga mit Ziegen in Poysbrunn
Yoga inmitten der Ziegenherde? Dabei geht es nicht nur um die Verbindung zu euch selbst, sondern auch zu anderen Lebewesen. Die Tiere helfen uns zu erden.
Außergewöhnliche Zoos, Tierparks und Tierschutzhöfe
Alpenzoo in Innsbruck
Die Alpen weisen eine erstaunliche Lebensvielfalt auf. 2.000 Arten leben im Alpenzoo in Innsbruck.
Raritätenzoo in Ebbs
Der Zoo bietet eine beeindruckende Sammlung exotischer Tiere wie Riesenschildkröten und Ara-Papageien.
Haus des Meeres in Wien
Die faszinierende Unterwasserwelt entdecken – und das mitten in der Stadt in einem historischen Flakturm aus dem 2. Weltkrieg.
Reptilienzoo in Klagenfurt
Ein Tag mit Eidechsen, Schlangen und Spinnen: Österreichs artenreichster Reptilienzoo ist ein spannendes Ausflugsziel für die ganze Familie.