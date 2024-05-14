Hochseilgärten und Kletterparks
Es geht hoch hinaus

Körper und Geist in luftiger Höhe auf die Probe stellen: In den Kletterparks und Hochseilgärten sind Spaß und Nervenkitzel garantiert.

Mit einem „Klick” hängt das Leben sicher an zwei Karabinern. Der Alltag hat hoch oben im Hochseilgarten Pause. Hier zählt einzig der Moment. Angst und Überwindung wechseln sich beim Anblick der pendelnden Baumstämme oder Parcours aus Hängebrücken ab. Noch einmal tief durchatmen und los geht's!

Der Mut wird beim Überschreiten seiner Grenzen mit einem neuen Körperbewusstsein und mentaler Stärke belohnt. Und nicht nur das: Kenner:innen wissen über einen weiteren, angenehmen Nebeneffekt Bescheid: Auf einen Adrenalinkick folgt der Höhenflug der Glücksgefühle! 

Klettergärten und Hochseilparks im Burgenland

Seilgarten in Lutzmannsburg

Über acht Meter hoch hängen oder doch lieber erste Versuche im Niedrigseilgarten starten? An 45 Stationen wird die Geschicklichkeit ausgelotet.

Sonnenlandseilgarten

Stegerspark in Stegersbach

Ein Höhengenuss auf 16.000 m² Fläche, der vom Extremkletterer Peter Ortner konzipiert wurde. Los geht es!

Stegerspark

Klettergärten und Hochseilparks in Kärnten

Hochseilgarten in den Nockbergen

Bei jedem Wetter können sich große und kleine Abenteurer:innen ab vier Jahren bei einer Vielfalt an Kletter- und Seilrutsch-Attraktionen austoben.

Hochseilgarten Nockberge

Waldseilpark in Ferlach

Der große Seilpark im Wald schraubt an der persönlichen Höchstleistung seiner Besucher:innen jeden Alters.

Waldseilpark Tscheppaschlucht

Waldseilpark am Faaker See

Auch für Nachteulen bietet das Abenteuer Waldseilgarten dank Flutlichtanlage auf der Taborhöhe seinen Reiz – und natürlich eine ordentliche Portion Nervenkitzel.

Waldseilpark Faaker See

Kletterwald am Ossiacher See

Die Summe aus 60 Kletterelementen, sechs Strecken, einem 90 Meter langen Flying Fox und paradiesischem Ausblick zum See macht diesen Kletterpark einzigartig.

Kletterwald Ossiacher See

Klettergärten und Hochseilparks in Niederösterreich

Erlebnispark Rosenburg im Waldviertel

Der Erlebnispark mit Blick über das Kamptal fädelt per Seil die ganze Familie auf.

Erlebnispark Rosenburg 

Kletterpark in Purkersdorf 

Der Kletterpark im hügeligen Gelände bietet neu durchdachte Elemente und pfeilschnelle Flying-Fox-Flüge”.

Kletterpark Purkersdorf 

Waldfreizeitpark OCHYS in Kreuzstetten

Im Hochseilgarten warten sieben Routen auf Sensationshungrige.

OCHYS Waldfreizeitpark

Hochseilgarten am Puchberg 

Mit Blick auf den imposanten Schneeberg seine Balance im Hochseilgarten finden.

Hochseilgarten Puchberg 

Kletterpark Hamari in Mönichkirchen

Der größte Kletterpark um Wien, Hamari, heißt seine Besucher:innen ab drei Jahren willkommen.

Kletterpark Hamari Mönichkirchen

Klettergärten und Hochseilparks in Oberösterreich

Hochseilgarten in Eggenberg

Soziale Kompetenz trifft auf Mutproben: Dieser Parcours, begleitet von ausgebildeten Trainer:innen, wird gemeinsam gemeistert.

Hochseilgarten High Kix

Hochseilgarten am Hinterstoder

Sieben Ebenen – von kinderleicht bis extrem – sorgen im größten Hochseilpark Oberösterreichs für persönliche Höchstleistungen.

Hochseilgarten Hinterstoder

Hochseilgarten am Gleinkersee

„Abstoßen, loslassen und ab geht die Post!" Das ist das Motto im Wald- und Felshochseilgarten am Naturjuwel Gleinkersee.

Hochseilgarten Gleinkersee

Alle Klettergärten und Hochseilparks in Oberösterreich entdecken.

Die körperliche und motorische Entfaltung von Kindern ist wichtig. Wenn die Herausforderungen in der Natur bewältigt werden, profitieren sie davon ein Leben lang.

Peter OrtnerBergsteiger und Kletterer

Klettergärten und Hochseilparks im SalzburgerLand

Hochseilpark in Seeham

Sieben Parcours in fünf Ebenen mit abwechslungsreichen Seilrutschen führen in Höhen von zwei bis 35 Metern.

Hochseilpark Seeham

Outdoorparc im Lungau

Etwas Grundfitness ist gefragt, um auf den Seil- und Brückenkonstruktionen voranzukommen. Besondere Attraktion: ein Teich zum Kajakfahren und Stand-up-Paddling.

Outdoorparc Lungau

Hochseilgarten in Flachau

Am Winkler Badesee geht es bis 20 Meter hoch hinauf. Ein Highlight: Die 150 Meter langen Seilrutschen quer über den See.

Hochseilgarten in Flachau

Hochseilpark in Saalbach 

Neben dem Titel „Größter Hochseilpark Europas” punktet der Park mit dem 2,5 Kilometer langen Mega Flying Fox.

Hochseilpark Saalbach 

Alle Klettergärten und Hochseilparks im SalzburgerLand entdecken.

Klettergärten und Hochseilparks in der Steiermark

Abenteuerpark in Gröbming

Auf 22 verschiedenen Parcours und 200 Stationen auf einem Gebiet von 20.000 m² wartet das Erlebnis Seilgarten auf die ganze Familie.

Abenteuerpark Gröbming

Hochseilgarten in Oberwölz

Meter für Meter geht es auf die Baumwipfel zu. Kinder erwartet ein durchdachtes Klettervergnügen und ein Freibad zur Erfrischung.

Hochseilgarten Oberwölz

Hochseilgarten in Palfau

Auf Hölzern, Leitern, Seilen und mehr: Sieben unterschiedlich schwere Routen und Flüge mit dem Flying Fox machen Abenteuerhungrige satt.

Hochseilgarten Palfau

Adventurepark in Präbichl

Am Präbichl wird den Gästen mit Panorama-Parcours, Ziplines über den Grüblsee und vielem mehr ein unvergessliches Outdoor-Erlebnis geboten.

Adventurepark Alpfox

Forest Park in Ramsau

Vier verschiedene Parcours und 51 Stationen fädeln sich naturnah durch den Märchenwald. Der Park bietet für Kinder ab drei Jahren Freude am Kraxeln.

Waldhochseilgarten Rittisberg

Hochseilgarten bei der Riegersburg

Ob für einen Familienausflug oder als Freund:innengruppe: Der Hochseilgarten und Flying Fox um die Burg Riegersburg stärken das Miteinander.

Hochseilgarten Naturbursch

Waldseilgarten in Sebersdorf

Mit 500 Stationen zeichnet sich der Seilgarten als größter Waldseilgarten Europas aus. Von kinderleicht bis schwer klettert jede:r auf ihrem/seinem Niveau.

Erlebnispark Geier

Kletterpark in St. Radegund

Der Waldhochseilgarten befindet sich in der Nähe von Graz. Sensation ist die schwarze Strecke mit seinem Tarzanschwung sowie der Funparcours.

Kletterpark Schöckl

Klettergärten und Hochseilparks in Tirol

Hochseilgarten im Verwalltal

28 aufregende Stationen in drei Schwierigkeitsgraden bis 17 Meter, ein Übungsparcours, Flying Foxes und ein sicherer Niederseilgarten für kleine Abenteurer:innen.

Hochseilgarten im Verwalltal

Hochseilgarten in Kaltenbach im Zillertal

Es gibt sieben verschiedene Parcours für alle Altersstufen. Es geht von 2 Meter bis auf luftige 35 Meter Höhe und mit verschieden langen Flying Foxes von Baum zu Baum.

Hochseilgarten Zillertal

Area 47 im Ötztal in Tirol

Europas trendigste Spielwiese für Abenteuerhungrige. Im Kletterareal verlaufen Speed-Routen sowie selektive Routen – und das in bis zu 30 Meter Höhe.

Area 47 Ötztal

Waldseilpark X-Trees Serfaus

1.000 Meter „Luftstrecke“, die in die Bäume eingewoben ist. Für alle Klettermaxe ab einer Größe von 110 Zentimetern stehen 13 Parcours mit bis zu 14 Metern Höhe parat.

Waldseilpark X-Trees Serfaus

Alle Klettergärten und Hochseilparks in Tirol entdecken.

Klettergärten und Hochseilparks in Vorarlberg

Hochseilgarten in Schröcken

Das Rauschen des Wildwassers: Ein Getöse, das einem beim Überwinden der Stationen begleitet und unvergesslich bleibt.

Abenteuerpark Schröcken

Seilgärten im Bregenzerwald

Über Wildwasser klettern oder in den tiefen Wald schwingen. Die Region bietet ein abwechslungsreiches Klettererlebnis.

Abenteuerparks und Waldseilgärten

Waldseilpark in Golm

Drei Schwierigkeitsstufen stehen im größten Hochseilgarten Vorarlbergs für Klettervergnügen bei Kindern und Erwachsenen gleichermaßen.

Waldseilpark Golm

Alle Klettergärten und Hochseilparks in Vorarlberg entdecken.

Klettergärten und Hochseilparks in Wien

Waldseilpark am Kahlenberg

Das größte Walderlebnis Ost-Österreichs sorgt für Adrenalin: 17 Routen, Flying Foxes und Klettern bis 20 Meter Höhe.

Waldseilpark Kahlenberg

Gänsehäufelbad an der Donau

Inmitten des Freibads warten 26 Flying-Fox-Anlagen und 20 Parcours auf alle Klettermaxe jeden Alters.

Gänsehäufelbad

Alle Klettergärten und Hochseilparks in Wien entdecken.

FAQs

Im Outdoor Freizeitpark Area 47 in Tirol balanciert ihr auf pendelnden Baumstämmen in 27 Metern Höhe. Ein Erlebnis für ganz Mutige.

Mit dem Flying Fox XXL in Leogang zischt ihr 1.500 Meter lang und mit einer Geschwindigkeit von 130 km/h durch die Salzburger Alpen. Traut ihr euch?

  • Hochseilgarten: Die Seile befinden sich in einer Höhe, die eine Sicherung erfordert.

  • Niedrigseilgarten: Die Seile werden in Absprunghöhe angebracht, in der Regel unter einem Meter.

  • Waldseilgarten: Die Elemente werden zwischen Bäumen fixiert.

  • Toprope-Sicherung: Ein:e Teilnehmer:in sichert die/den anderen vom Boden aus.

  • Selbstsicherung mit Karabiner: Zwei Karabiner sorgen dafür, dass zumindest einer eingehängt bleibt („Cowtailsystem”).

  • Permanentes Sicherungssystem: Erweiterung der Selbstsicherung mit Rollenkarabinern.

  • Durchlaufendes Sicherungssystem: Die Kletterer:innen werden am Anfang des Parcours eingehängt und am Ende wieder vom Sicherungsseil getrennt.

  • Auf eine TÜV- oder ECRA- (European Ropes Course Association) Zertifizierung des Seilgarten-Anbieters achten.

  • Empfohlen werden geschlossene, feste Schuhe oder Sportschuhe mit Socken. Bitte keine Sandalen oder Flip-Flops.

  • Bequeme Kleidung wählen, die auch schmutzig werden darf.

  • Fahrradhandschuhe oder Arbeitshandschuhe anziehen, um Blasen an den Händen zu vermeiden.

  • Helm, Klettergurt, Selbstsicherungen und Seilrolle gibt es vor Ort.

