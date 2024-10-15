Hunde- und Pferdeschlittenfahrten
Actionreich und idyllisch durch den Winter
Österreich bietet zwei ganz unterschiedliche, aber gleichermaßen eindrucksvolle Möglichkeiten, die Winterlandschaft zu erkunden: Während bei der Pferdeschlittenfahrt die Gemütlichkeit und der Charme der Noriker-Pferde im Vordergrund stehen, zieht die Huskyschlittenfahrt mit der Dynamik des Hundegespanns in ihren Bann.
Beide Erlebnisse erlauben es, die verschneite Bergwelt auf besondere Weise zu genießen und die enge Verbindung zwischen Mensch, Tier und Natur zu erleben. Die besten Orte dafür? Natürlich die Alpen Österreichs!
Hundeschlittenfahrten in Österreichs Bergen
Gailtal
Wie ein waschechter Musher den Schlitten steuern: Neben den Workshops werden auch Tandemschlittenfahrten und Musher-Trainings geboten.
Waldviertel
Huskytouren im romantischen Waldviertel sind ein besonderes Erlebnis. Am Ottensteiner Stausee finden neben Schnupperkursen auch Thementouren statt.
Brandnertal
Das Husky-Camp liegt auf dem Hochplateau Tschengla in Bürserberg. Erlebnisse mit den Schlittenhunden sind ausschließlich in Gruppen ab acht Personen möglich.
Gasteinertal
Was ist ein Musher? Und sind alle Huskys gleich? Antworten gibt’s beim Husky-Workshop in Sportgastein im Gasteinertal.
Die Huskys zogen und zogen – schnell, unglaublich schnell – als ob ihr einziges Ziel darin bestünde, weit in die Welt hinauszulaufen. In diesem Augenblick gelang es mir, abzuschalten und einfach im Hier und Jetzt zu sein.Dagmar Tomasek, Teilnehmerin eines Hundeschlitten-Workshops
Packliste für die Huskyschlittenfahrt
Bekleidung
Warme Winterbekleidung, idealerweise Skianzug (wind- und wasserdicht)
Skihandschuhe – warm, wasserfest, mit gutem Grip
Mütze (Haube) – winddicht und über die Ohren
Dicke Socken, ggf. zweite Schicht aus Merinowolle
Feste, warme Winterschuhe – am besten gefüttert und wasserdicht
Skibrille oder Sonnenbrille – Schutz gegen Schnee und Wind
Zusätzlich sinnvoll
Sonnencreme – auch bei kaltem Wetter wichtig wegen der Reflektion im Schnee
Handy – für Fotos und Notfälle (vorher aufladen!)
Trinkflasche oder Thermoskanne – warmes Getränk, z.B. Tee
Extra-Tipp
Wenn du selbst einen Schlitten lenkst (Musher bist), empfiehlt sich:
eine winddichte Überhose
eine Stirnlampe, wenn es in die Dämmerung geht
ein kleiner Rucksack für deine Sachen (nichts Offenes mitnehmen)
Der Husky
Ursprünglich war der kräftige Schlittenhund ein wichtiger Begleiter der Nomadenvölker im nördlichen Sibirien. Seine Herkunft aus eisigen Regionen bezeugen das dicke, zweischichtige Fell und die vergleichsweise kleinen Pfoten, die einen Wärmeverlust im Körper verhindern. Auffallend sind seine Augen, die blau, braun oder auch verschiedenfarbig sein können.
Huskys sind freundlich, sanftmütig und kinderlieb. Dank ihres ausgezeichneten Orientierungssinns können sie Wege und Routen auch verfolgen, wenn sie unter einer dicken Schneedecke liegen. Schlittenhundefahrten mit Huskys sind im alpinen Raum sehr beliebt und weit verbreitet.
Events Schlittenhunderennen
Pferdeschlittenfahrten: Die schönsten Regionen
Katschberg
Pferdeschlittenfahrten tagsüber oder abends – ins Gontal-Naturschutzgebiet oder stimmungsvoll zum Katschberger Adventweg.
Großarl
Eingehüllt in Decken in der Pferdekutsche durch die Winterlandschaft gleiten – Bergzauber genießen. Drei Anbieter:innen, auch für Gruppen geeignet.
Kleinarl
Vom Restaurant Olympia in Kleinarl geht’s zum idyllischen Jägersee und zurück. Inkl. Aufenthalt beim Gasthof Jägersee dauert die Tour ca. 3 Stunden.
Schladming-Dachstein
Nur das Schnauben der Pferde und das Knirschen des Schnees – 24 Anbieter:innen laden euch zur Winterfahrt unter warmen Decken ein.
Kufsteinerland
Das sanfte Klingen der Glöckchen begleitet die Fahrt. So eine Pferdeschlittenfahrt mit Haflingern vom Fohlenhof Ebbs verspricht unvergessliche Momente.
Bregenzerwald
Gezogen von kräftigen Pferden, gleitet es sich auf einem Pferdeschlitten besonders elegant durch die Winterlandschaft. Anbieter:innen gibt es in neun Orten.
Wilder Kaiser
Mit der Pferdekutsche zu Bergdoktor-Drehorten – und dabei die traumhafte Landschaft am Wilden Kaiser in aller Ruhe genießen.
Weissensee
Ein Winterhighlight für die ganze Familie: Mit der Pferdekutsche am zugefrorenen Weissensee entlang gleiten – einfach magisch.
Salzkammergut
Auf verschneiten Wegen: Schnee rieselt von Bäumen, Atem wird zu Nebel, Schneestaub wirbelt bei einer Pferdeschlittenfahrt in St. Wolfgang und in Faistenau.