Zu Fuß, mit dem Lift oder Rodeltaxi: Oben angekommen, erwarten euch coole Rodelbahnen und Einkehrhütten. Die schöne Aussicht beim Rodeln gibt's extra!

Die Menschen in Österreich lieben den Winter, gemütliche Familienausflüge, zünftige Jausen, Schnee sowieso – und natürlich viel Spaß an der frischen Luft und in den Bergen. Das alles wird beim Rodeln unter einen Hut gepackt. Deshalb sind Rodelbahnen in Österreich so beliebt und in den meisten Alpenregionen bestens ausgebaut. Aber sogar in Wien gibt es Rodelstrecken auf beachtlichen Hügeln, in Parks oder am Stadtrand.

Rodeln ist ein sportliches Erlebnis, wenn es zu Fuß bergauf geht. Ein abenteuerliches, wenn es auf einer Naturrodelbahn oder auf einer Nachtrodelbahn mit großem Hallo bergab geht. Und ein familienfreundliches, wenn Lift, Seilbahn oder Rodeltaxi zur Verfügung stehen. Wie auch immer ihr an den Start kommt: Oben angelangt, erwartet euch meistens ein atemberaubender Panoramablick über die umliegenden Berge.

Und dann können Rodelbegeisterte ihr Ziel natürlich so auswählen, dass die Einkehr in eine Berghütte bei Kaspressknödelsuppe und Kaiserschmarren eingeplant werden kann. Die vielfältigen Rodelstrecken in ganz Österreich sind sowohl für Familien mit Kindern als auch für erfahrene Rodler:innen geeignet. Hautnäher am typisch österreichischen Wintererlebnis, mit viel Lachen und dem Gefühl der Gemeinsamkeit, kann man kaum sein.