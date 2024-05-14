Rodeln in Österreich
Schlittenfahren – was für ein (Familien-)Spaß!

Zu Fuß, mit dem Lift oder Rodeltaxi: Oben angekommen, erwarten euch coole Rodelbahnen und Einkehrhütten. Die schöne Aussicht beim Rodeln gibt's extra!

Die Menschen in Österreich lieben den Winter, gemütliche Familienausflüge, zünftige Jausen, Schnee sowieso – und natürlich viel Spaß an der frischen Luft und in den Bergen. Das alles wird beim Rodeln unter einen Hut gepackt. Deshalb sind Rodelbahnen in Österreich so beliebt und in den meisten Alpenregionen bestens ausgebaut. Aber sogar in Wien gibt es Rodelstrecken auf beachtlichen Hügeln, in Parks oder am Stadtrand.

Rodeln ist ein sportliches Erlebnis, wenn es zu Fuß bergauf geht. Ein abenteuerliches, wenn es auf einer Naturrodelbahn oder auf einer Nachtrodelbahn mit großem Hallo bergab geht. Und ein familienfreundliches, wenn Lift, Seilbahn oder Rodeltaxi zur Verfügung stehen. Wie auch immer ihr an den Start kommt: Oben angelangt, erwartet euch meistens ein atemberaubender Panoramablick über die umliegenden Berge.

Und dann können Rodelbegeisterte ihr Ziel natürlich so auswählen, dass die Einkehr in eine Berghütte bei Kaspressknödelsuppe und Kaiserschmarren eingeplant werden kann. Die vielfältigen Rodelstrecken in ganz Österreich sind sowohl für Familien mit Kindern als auch für erfahrene Rodler:innen geeignet. Hautnäher am typisch österreichischen Wintererlebnis, mit viel Lachen und dem Gefühl der Gemeinsamkeit, kann man kaum sein.

Rodeln in den Bundesländern: Schlittengaudi bis in die Nacht

Rodeln in Österreichs Topregionen: Riesenspaß auf zwei Kufen

15 Rodelbahnen führen durch den Winter – von der vier Kilometer langen Familienstrecke Brüggelekopf bis zur Bahn Baumgarten mit Aufstieg per Seilbahn.

10 Rodelbahnen bilden Tirols größte Rodelarena mit 41 Kilometern. Highlight ist die sechs Kilometer lange Strecke vom Elfer bis Neustift, vier Bahnen sind beleuchtet.

Sieben Naturrodelbahnen führen über knapp zehn Kilometer, vier Strecken sind abends beleuchtet. Beim Aufstieg wählt ihr zwischen Bergbahn, Rodeltaxi oder Spaziergang.

Hier gibt es mehrere beleuchtete Rodelbahnen. Sie führen durch verschneite Wälder und über sanfte Hänge bei Bad Kleinkirchheim, Falkert und der Turracher Höhe.

Ob bei Sonnenschein oder unterm Sternenhimmel: Im Zillertal gibt’s 48 Kilometer präparierte Rodelbahnen, davon sind 28 Kilometer nachts beleuchtet.

Im Lungau gibt es zwölf Rodelbahnen, von leicht bis mittelschwer – herrliche Naturlandschaft inklusive. Highlight ist die sechs Kilometer lange Bahn am Fanningberg.

Rodeln bei Sonnenschein am Loser oder bei Nacht auf der Tauplitz: Flutlichtbahnen und Verleihstationen sorgen für unkomplizierten Winterspaß.

In Nauders liegt Tirols längste Rodelbahn mit acht Kilometern. Eine Seilbahn führt bequem zum Start auf 2.200 Meter Höhe. Rodelverleih gibt’s an der Bergstation.

13 Rodelbahnen führen durch den Wald und über sanfte Hänge. Highlight ist die 6,6 Kilometer lange Glampweg-Bahn. Rodelverleih ist vorhanden.

Zwei beleuchtete Naturrodelbahnen führen durch die Landschaft. Highlight ist die 1,2 Kilometer lange Strecke in Hinterstoder. Aufstieg zu Fuß oder mit Rodeltaxi.

Die Rodelbahn am Tirolerkogel in Annaberg zählt zu den Favoriten der Region. Der Aufstieg mit dem Schlitten dauert etwa anderthalb bis zwei Stunden.

Besondere Rodelbahnen: spektakulär, lang und beleuchtet

Brandnertal: Nachtrodeln und Rodelsafari

Die 9,1 Kilometer lange Rodelsafari kombiniert Rodeln mit Winterwandern in 2,5 Stunden und bietet dabei herrliche Ausblicke auf die Berge. Auch Nachtrodeln ist möglich.

Silberregion Karwendel: Längste Rodelbahn Nordtirols

Vom Hecherhaus am Kellerjoch – die Bergstation des Skigebiets auf 1.887 Meter Höhe – rodelt ihr auf 15 Rodelbahnen bis zu neun Kilometer ins Tal zur Burg Freundsberg.

Dachstein Salzkammergut: Schlittenfahren in Bad Goisern

Der Aufstieg dauert ca. 40 Gehminuten. Runter geht’s über die beleuchtete Tourenrodelbahn oder die unbeleuchtete Aufstiegs-Rodelbahn.

Wildkogel-Arena: Längste beleuchtete Rodelbahn der Welt

Die 14 Kilometer lange beleuchtete Naturrodelbahn führt über Hänge und durch Wälder. Rauf geht’s bequem über die Smaragdbahn, einen Rodelverleih gibt‘s vor Ort.

Region Villach: Naturrodelbahn Dreiländereck

Die Naturrodelbahn Dreiländereck geht über 7 Kilometer durch Wälder und Lichtungen. Aufstieg zu Fuß oder mit der Bergbahn, Rodelverleih gibt’s an der Talstation.

Wilder Kaiser: Mondrodelbahn in Söll

Die vier Kilometer lange Mondrodelbahn ist von Mittwoch bis Samstag am Abend geöffnet und beleuchtet. Auf den Berg bringt euch die Gondelbahn Hexenwasser.

Schladming-Dachstein: Schlittenfahren auf der Hochwurzen

Eine der längsten alpinen Naturrodelbahnen: 7,3 Kilometer lang, der Aufstieg erfolgt mit der Gipfelbahn. Ideal für Familien ebenso wie für Abenteuerlustige.

Wiener Alpen: Schlittenfahren am Semmering-Hirschenkogel

Am Semmering-Hirschenkogel führt die Rodelbahn vorwiegend durch den Wald. Rauf geht’s bequem mit der Kabinenbahn. Ein Rodelverleih steht an der Talstation zur Verfügung.

Murtal: „Bergaufrodeln“ auf der Tonnerhütte

Am höchsten Berg der Seetaler Alpen führt das „Bergaufrodeln“ durch verschneite Zirbenwälder. Speziell umgebaute Rodeln bringen euch bergauf und bergab.

Rodelspaß und eine Portion Vorsicht

10 Tipps für sicheres Schlittenfahren

  • Rücksicht auf andere nehmen

  • Sperren und Warnhinweise beachten

  • Sichere Ausrüstung verwenden

  • Aufstieg immer rechts und hintereinander

  • Kontrolliert fahren

  • Mach auf dich aufmerksam

  • An sicheren Stellen warten

  • Nicht auf Skipisten rodeln

  • Hunde zu Hause lassen

  • Kein Alkohol oder Medikamente

Bereit für Schnee und Schlittenspur

Das richtige Outfit beim Rodeln

  • Skibrille und Helm

  • Gamaschen

  • warme Skihandschuhe

  • Mütze, Schal

  • warme Winterbekleidung, am besten mehrere Schichten

  • feste Schuhe (Wanderschuhe, Winterstiefel mit rutschfester Sohle)

  • beim Nachtrodeln: Stirnlampe

Das Winter-E-Book mit vielen Ideen für magische Momente im Winterurlaub

Nachhaltigkeits-Tipps

Wie können wir Klimaschutz und Winterurlaub vereinbaren?

  • nachhaltige Skigebiete wählen

  • umweltzertifizierte Hotels buchen

  • Winterurlaub am Bio-Bauernhof verbringen

  • Anreise mit dem Zug planen

  • nachhaltige Mobilität im Skiort nutzen

  • Skiausrüstung (mit Ökostandards) ausleihen

  • Auf der Piste bleiben (der Natur zuliebe)!

  • regional, saisonal und biologisch genießen

  • Slow-Winter-Aktivitäten ausprobieren

FAQs

Die längste beleuchtete Rodelbahn der Welt befindet sich in der Wildkogel-Arena im SalzburgerLand: 14 Kilometer lang, 1.300 Meter Höhenunterschied und bis 22 Uhr beleuchtet.

Ja, in Wien kann man tatsächlich rodeln gehen! Die Stadt bietet mehrere Rodelhügel, die bei ausreichender Schneelage genutzt werden können. Zu den beliebten Orten gehören:

  • Hohe Warte

  • Jesuitenwiese im Prater

  • Kaffeehausberg im Dehnepark

  • Kurpark Oberlaa

  • Schafberg

  • Pötzleinsdorfer Schlosspark

  • Cobenzl / Am Himmel

  • Lainzer Tiergarten

  • Türkenschanzpark

Nachtrodeln im SalzburgerLand:

Nachtrodeln in Tirol:

Nachtrodeln in der Steiermark:

Nachtrodeln in Oberösterreich:

Nachtrodeln in Niederösterreich:

Nachtrodeln in Vorarlberg:

Naturrodelbahnen sind von Dezember bis März geöffnet – natürlich nur bei ausreichender Schneelage. Die Hauptsaison fürs Rodeln in Österreich ist Januar bis Februar. Informiert euch am besten vor eurer Rodeltour auf den Webseiten der regionalen Tourismusverbände oder Bundesländer:

Helmpflicht beim Rodeln für Kinder bis 15 Jahre besteht auf präparierten Bahnen in den Bundesländern Salzburg, Oberösterreich, Steiermark, Niederösterreich, Kärnten, Burgenland und Wien.  

In Tirol und Vorarlberg gibt es derzeit keine gesetzliche Helmpflicht für das Rodeln. Bedenkt jedoch: Sicherheit geht vor! Deshalb ist es wichtig, dass Kinder auch in Regionen ohne gesetzliche Helmpflicht einen Helm tragen.

