Zwischen rasantem Adrenalinkick und gemütlicher Talfahrt: Mit der Sommerrodelbahn erlebt ihr Österreichs Bergwelt aus einer neuen Perspektive.

Sommerrodelbahnen in Österreich machen den Weg ins Tal zum Abenteuer. Zwischen Almwiesen, Wäldern und Gipfeln führen die Strecken durch Tunnel, über Wellen und in schnellen Richtungswechseln bergab - mit eindrucksvollen Ausblicken und jeder Menge Schwung.

In der Rinne oder auf Schienen - klassische Bahnen und moderne Alpine Coaster unterscheiden sich im Fahrgefühl, keineswegs im Spaßfaktor. Einige Strecken schlängeln sich kilometerlang bergab, andere begeistern mit Steilkurven, Kreiseln oder sogar überraschenden Themenwelten.

Ob als Familienausflug, nach einer Wanderung oder als krönender Tagesabschluss: Die Fahrt wird zum Highlight.