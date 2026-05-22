Trailrunning in Österreich
Berglauf zwischen Gipfeln, Wäldern und Weitblick
Einleitung
Trailrunning bedeutet Laufen abseits von Asphalt – auf natürlichen Pfaden durch Wälder, Wiesen und Berge. Der Begriff „Trail" steht für Pfad oder Spur und bezeichnet schmale Wege, auf denen das Erlebnis ebenso wichtig ist wie das Tempo.
Im Unterschied zum klassischen Straßenlauf wechseln sich beim Trailrunning Untergrund, Steigung und Rhythmus ständig ab. Auch im Vergleich zum Wandern bleibt ihr in einer fließenden, laufenden Bewegung. Wurzeln, Steine und Höhenmeter erfordern Trittsicherheit, Technik und Anpassungsfähigkeit. Bergauf wird dosiert gelaufen, bergab kontrolliert. Je nach Gelände wechseln sich Laufen und Gehen ganz natürlich ab.
Österreich bietet dafür ein breites Spektrum an Strecken – von sanften Einstiegstrails bis zu hochalpinen Berglauf-Strecken mit Weitblick. Bergbahnen erschließen zusätzliche Höhenlagen und eröffnen neue Routenvarianten. Nach dem Lauf warten Bergseen, Thermen und regionale Kulinarik – so verbinden sich Bewegung, Landschaft und Erholung.
Trailrunning aus allen Perspektiven
Trailrunning-Regionen in Österreich: Lauft los!
Trailrunning für Anfänger:innen
Der erste Schritt ins Trailrunning muss kein großes Abenteuer sein – oft beginnt er auf dem nächsten Waldweg. Wer ein paar Grundregeln kennt, startet sicherer und mit mehr Routine.
Je nach Gelände wechseln Tempo und Technik bewusst zwischen Laufen und Gehen. Pausen sind beim Trailrunning völlig normal, auch für Erfahrene.
Bergauf helfen kurze, aktive Schritte mit Armeinsatz, um gleichmäßig und dosiert voranzukommen. Bergab gilt: kontrolliert und konzentriert – achtet dabei auf den nächsten Schritt und den Untergrund.
Informiert euch vorab über Strecke, Verlauf und Schwierigkeit – und schätzt eure Leistung realistisch ein. Gebt einer vertrauten Person eure Route weiter und speichert wichtige Notrufnummern: Alpinnotruf 140, Euronotruf 112.
Startet früh, um Hitze zu vermeiden und plant flexibel bei Wetteränderungen.
Trailrunning findet in der Natur statt: Auf markierten Wegen bleiben, Abstand zu Wildtieren halten und Rücksicht auf andere Menschen und die Umgebung nehmen.
Schon gewusst?
Trailrunning beansprucht Ausdauer, Muskulatur und Koordination und verbindet Bewegung mit Naturerlebnissen.
Trailrunning-Ausrüstung: Was ihr braucht
Trailschuhe
Profilierte Sohlen und stabiler Halt geben Sicherheit auf unebenem Gelände.
Funktionskleidung
Leicht, atmungsaktiv und schnelltrocknend – ideal bei Wind, Regen und Sonne.
Sonnenschutz
Sonnencreme, Brille und Kopfbedeckung für intensive Sonne in der Höhenlage nicht vergessen.
Rucksack und Trinken
Ausreichend Wasser, Verpflegung, Erste-Hilfe-Set und Regenjacke einpacken.
Stöcke (optional)
Unterstützen bergauf und schonen die Gelenke beim Abstieg.
Navigation und Sicherheit
Smartphone mit GPS-App und Stirnlampe – Notrufnummern: Alpinnotruf 140, Euronotruf 112.