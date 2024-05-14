Eveline Wild schafft kulinarische Kunstwerke. Sinnlich und bildlich erscheinen ihre Kreationen wie im Museum.

Chocolatière und Patissière, Konditorweltmeisterin und Fernsehköchin: Eveline Wild ist vieles. Vor allem aber ist sie Genießerin. Und das bereits seit ihrer Kindheit.

Man kennt ihr Gesicht aus den TV-Backshows „Frisch gekocht“ (ORF2) oder „Deutschlands bester Bäcker“ (ZDF); und von drei selbst verfassten Fachbüchern – „Wild backen“, „Wild auf Schokolade“ und „Wild backen mit Früchten“.

Man kennt sie als talentierte Konditorin in kulinarischen Kreisen und darüber hinaus. Sie bringt das süße Leben in den WILDen EDER in St. Kathrein am Offenegg in der Steiermark.