Eveline Wild
Das Auge isst mit. #eatAUT
Einleitung
Chocolatière und Patissière, Konditorweltmeisterin und Fernsehköchin: Eveline Wild ist vieles. Vor allem aber ist sie Genießerin. Und das bereits seit ihrer Kindheit.
Man kennt ihr Gesicht aus den TV-Backshows „Frisch gekocht“ (ORF2) oder „Deutschlands bester Bäcker“ (ZDF); und von drei selbst verfassten Fachbüchern – „Wild backen“, „Wild auf Schokolade“ und „Wild backen mit Früchten“.
Man kennt sie als talentierte Konditorin in kulinarischen Kreisen und darüber hinaus. Sie bringt das süße Leben in den WILDen EDER in St. Kathrein am Offenegg in der Steiermark.
„Jeder nimmt das natürlich anders wahr. Jeder 'springt' auch visuell auf etwas anderes an. Deshalb finde ich die kulinarische Welt auch so spannend. Es gibt keine reine Wahrheit, sondern nur ein subjektives Empfinden.”, so Eveline Wild.
Süße Kunst auf dem TellerKulinarische Kunst bedeutet für Eveline, wenn sie sich das Gericht nach einem halben Jahr noch sofort in Erinnerung rufen kann.
Interview mit Eveline
Chocolatière, Patissière und Konditorweltmeisterin
Kulinarische Kunst ist ein Formenspiel. Spiel überhaupt ist das Stichwort. Wenn es „spielerisch” aussieht, dann sieht es aus wie von der Natur gewollt.