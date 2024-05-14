Produkte mit vielfältigem Geschmack
Veredelt von Spitzenköch:innen #eatAUT
Einleitung
Österreich ist ein Land voller kulinarischer Originale: Von regionalen Produkten wie Fische, die sich im reinsten Quellwasser tummeln, bis hin zu Microgreens mit Macrogeschmack, die Produzent:innen und Spitzenköch:innen mit Liebe und Leidenschaft veredeln.
Österreichs Genusswelt hat 1.000 Facetten, doch ihre wichtigste Zutat ist die beeindruckende Natur. Von den Alpen über dichte Wälder und glitzernde Seen bis hin zu hügligen Weinbergen – die Vielfalt der Landschaft prägt unsere Produkte und Gerichte.
Culinary Friendships made im SalzburgerLandSpitzenkoch Andreas Döllerer und seine Freundschaft zum Bluntautal. Maria Schmid-Harml vom Bio-Bergrestaurant Lumberjack mit der Produzentin Christine Höller und Hans-Jörg Unterrainer, Sommelier im Kirchenwirt in Leogang und seine Freundschaft zum Steinpilz.
Andreas Döllerer
„Wenn das Bluntautal ein Geschmack wäre, ist es der absolute Wohlgeschmack eines Bluntausaiblings, der in dem glasklaren Wasser der Torrener Ache ein glückliches Leben hatte."
Andreas Döllerer gilt als einer der einflussreichsten Köche Österreichs und wurde im November 2023 mit 5 Hauben von Gault&Millau ausgezeichnet. Als Pionier der modernen „Alpinen Küche" hat er mit seiner „Cuisine Alpine“ neue Maßstäbe gesetzt: Gerichte, die regionale Zutaten und traditionelle Rezepte mit moderner Technik und Kreativität verbinden. Seine Küchenlinie spiegelt nicht nur handwerkliches Können wider, sondern auch seine enge Zusammenarbeit mit Produzent:innen aus der Umgebung.
Diese Philosophie macht ihn zu einem mehrfach ausgezeichneten „Koch des Jahres“ und Wegbereiter einer zukunftsweisenden Kulinarik. Gemeinsam mit seiner Familie leitet er Döllerers Stammhaus in Golling und Döllerers Weinhaus in Kuchl, die vielfältige Angebote rund um Kulinarik, Wein und Gastlichkeit vereinen.
Ein frischer Blick auf Produkte aus dem WaldBei der Verkostung der Produkte für die Lumberjack-Küche ist Maria begeistert von den Geschmacksnuancen, die Christine mit ihrer Sammlung aus Wald- und Wildzutaten kreiert hat. Hans-Jörg entdeckt seine Leidenschaft für eine besondere Zutat: den Steinpilz.
Maria Schmid-Harml
Für Maria ist das Lumberjack mehr als ein Restaurant am Berg – es ist ein Statement für nachhaltige, genussvolle Ernährung im Einklang mit der Natur.
Microgreens Profarms Engelberg aus NiederösterreichMicrogreens aus regionalem Anbau bieten die Möglichkeit, sich 365 Tage im Jahr mit frischem Grün zu versorgen. Drei Bio-Microgreens des Bio-Hofs Preitfellner werden von der Spitzenköchin Theresia Palmetzhofer in Szene gesetzt.
3 Fragen zu Microgreens an Martina und Hannes Preitfellner
Theresia Palmetzhofer aus dem “Gasthaus zur Palme” kreiert Microgreens im Rezept Schwarzwurzel mit knusprigen Butterbröseln, cremigem Sauerrahm und Erbsenkresse vom Biohof Preitfellner.
Theresia Palmetshofer
Theresia Palmetzhofer zählt zu Österreichs innovativsten Köch:innen. Seit der Übernahme des „Gasthauses zur Palme“ in Neuhofen an der Ybbs Mitte der 2010er-Jahre hat sie das Restaurant zu einem Vorzeigebetrieb regionaler Küche gemacht. Ihre Basis ist traditionelles Handwerk, das sie von ihrer Mutter lernte, kombiniert mit kreativen, experimentellen Elementen.
Erfahrungen sammelte sie zuvor in Spitzenrestaurants wie dem aoc in Kopenhagen, Arzak in San Sebastián in Spanien und bei Konstantin Filippou in Wien.
Für ihre Leistungen wurde sie mehrfach ausgezeichnet, darunter mit drei Hauben im Gault&Millau 2024 und als „Female Chef of the Year“ beim Rolling Pin Award 2023. Palmetzhofer gehört zu den 100 besten Köch:innen Österreichs und prägt mit ihrer modernen, regional inspirierten Küche die heimische Gastroszene.
Zero Waste & Gemüse in VorarlbergWaste-Free Vorarlberg Transformation und Genuss von und mit „Überschuss”. Zeit für eine neue Gemüsekultur: Wir verwandeln regionale Gurken und Rüben in Sirup und sprechen mit Simon Vetter vom Vetterhof über das Gemüse zwischen Feld und Gastronom.
3 Fragen an Simon zu Zero Waste & Gemüse
Simon Vetter
Simon Vetter hat die Welt bereist, das Studium an der Boku in Wien absolviert und ist seit 2016 Kopf und Herz des Vetterhofs und seinen 20 Mitarbeiter:innen in Lustenau. Er heckt fast täglich Neues aus und beschäftigt sich ständig damit, Bestehendes zu verbessern.
Das Ziel am Vetterhof ist es, eine möglichst große und vielfältige Palette anzubauen und die Vielfalt, die das ganze Jahr über geboten wird, optimal zu nutzen. Der Standort im Vorarlberger Rheintal bietet dabei besondere Bedingungen:
Manche Kulturen gedeihen hier hervorragend, andere weniger gut. Im Vergleich zum Marchfeld in Niederösterreich zeigen sich deutliche Unterschiede, was den Anbau und die Herangehensweise spannend und herausfordernd macht.