Andreas Döllerer

„Wenn das Bluntautal ein Geschmack wäre, ist es der absolute Wohlgeschmack eines Bluntausaiblings, der in dem glasklaren Wasser der Torrener Ache ein glückliches Leben hatte."

Andreas Döllerer gilt als einer der einflussreichsten Köche Österreichs und wurde im November 2023 mit 5 Hauben von Gault&Millau ausgezeichnet. Als Pionier der modernen „Alpinen Küche" hat er mit seiner „Cuisine Alpine“ neue Maßstäbe gesetzt: Gerichte, die regionale Zutaten und traditionelle Rezepte mit moderner Technik und Kreativität verbinden. Seine Küchenlinie spiegelt nicht nur handwerkliches Können wider, sondern auch seine enge Zusammenarbeit mit Produzent:innen aus der Umgebung.

Diese Philosophie macht ihn zu einem mehrfach ausgezeichneten „Koch des Jahres“ und Wegbereiter einer zukunftsweisenden Kulinarik. Gemeinsam mit seiner Familie leitet er Döllerers Stammhaus in Golling und Döllerers Weinhaus in Kuchl, die vielfältige Angebote rund um Kulinarik, Wein und Gastlichkeit vereinen.