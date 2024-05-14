Zungenspitzengefühl
Hommage an die fünf Geschmacksrichtungen #eatAUT
Einleitung
Fünf ausgewählte Spezialitäten stehen für die fünf Geschmacksrichtungen, jede ein Kapitel in einer Geschichte voller Aromen und Sinnlichkeit.
„Zungenspitzengefühl” bringt die kulinarische Vielfalt Niederösterreichs zum Ausdruck. Jeder Geschmack erzählt eine eigene Geschichte, jedes Wort lädt dazu ein, die regionalen Spezialitäten mit allen Sinnen zu entdecken – eine ästhetische wie poetische Hommage an die Geschmacksrichtungen.
„Königin des Gemüses” – so nennen Stephanie und Johannes Theuringer ihre Artischocken, die sie in Niederösterreich anbauen.
Ein Hoch auf den vielfältigen Geschmack
sauer
Ein Knistern, ein Zusammenziehen im Mund. Lebendig und frisch. Wie die Morgensonne, so ein saures Schafskäsegupferl.
süß
Spielerisch umhüllt es alles und taucht uns in Gold. Der dichte Fluss aus Waldhonig zieht den Gaumen in seinen Bann.
bitter
Kantig und scharf haften die bitteren Facetten am Gaumen, um erdig weich zu fallen. Eine Artischocke ist ein wildes Abenteuer.
umami
Als würde der Mund überlaufen, vor Glück. So rund und selig schmeckt das umami vom Karpfen-Kaviar.
salzig
Ein würziger Biss, der die Sinne belebt. Die Wild-Salami trägt das Salz der Erde in sich, rau und unverfälscht wie die Natur selbst.
Althammerhof
„Hohe Qualität ist uns sehr wichtig, denn wir können und wollen sowieso nicht auf Masse produzieren.“ – Julius Schneidhofer
Der Althammerhof, seit 1668 im Familienbesitz der Familie Schneidhofer, liegt malerisch in der Region Semmering–Rax–Schneeberg.
Auf 850 Metern Höhe bietet er eine atemberaubende Aussicht auf die umliegenden Berge und ist bekannt für seine Lammspezialitäten, den Schafkäse und seine prämierten Destillate, einschließlich des SemmerGin. Der Mostheurige lädt dazu ein, die regionalen Köstlichkeiten zu genießen, während der Hofladen eine Auswahl selbst hergestellter Produkte bereithält.
Die Familie Schneidhofer verfolgt eine nachhaltige Landwirtschaft, pflegt alte Obstsorten und führt mehrere Appartements, die Rückzug und Erholung inmitten der Natur bieten.
Theuringer Gemüsekulturen
„Königin des Gemüses” – so nennen Stephanie und Johannes Theuringer ihre Artischocken, die sie in Niederösterreich anbauen.
Die Geschichte der Familie Theuringer in Raasdorf geht weit bis ins 18. Jahrhundert zurück. Heute, viele Generationen später, bewirtschaften die Geschwister Stephanie und Johannes eine Fläche von rund 100 Hektar und führen die lange Familientradition mit besonderem Augenmerk auf seltene Gemüsesorten fort.
Was einst als familiäres Gartenprojekt mit nur wenigen Artischockenpflanzen begann, hat sich zu einer beeindruckenden Spezialisierung entwickelt: Jährlich wachsen auf knapp 5 Hektar etwa 20.000 Artischockenpflanzen, die von Ende Juli bis Mitte Oktober in Handarbeit geerntet werden. Es handelt sich dabei um Sorten, die für das heimische Klima geeignet sind und einjährig kultiviert werden.
Mit derselben Begeisterung haben die Theuringers auch andere mediterrane Gemüsesorten wie Rote Süßzwiebeln und Pimentos de Padron ins Marchfeld gebracht, die sich zunehmend in der regionalen Küche etablieren. Stephanie Theuringer gilt als Pionierin des Artischockenanbaus in Österreich, wobei der Betrieb durch sorgfältige Sortenauswahl und Handarbeit auf höchste Qualität und Frische setzt.
Schloss Litschau
Schloss Litschau ist seit über 260 Jahren im Besitz der Familie Seilern-Aspang und verbindet auf besondere Weise jahrhundertealte Geschichte mit den natürlichen Schätzen der Region.
Dort, in der nördlichsten Stadt Österreichs, wird das reiche Wild- und Fischvorkommen der Umgebung von der Familie besonders geschätzt und nachhaltig genutzt: Seit 2021 sind handveredelte Spezialitäten von Hirsch, Reh, Wildschwein und Fisch sowie weitere Produkte aus lokaler Erzeugung im hofeigenen Laden erhältlich.
Besondere Highlights sind die jährlich stattfindenden kulinarischen Tänze – der Rehtanz, Fischtanz, Keilertanz und bald auch der Hirschtanz – sowie die Schlossfischerei Litschau selbst. Diese verfolgt in rund 50 Teichen eine naturnahe, ökologische Teichwirtschaft.