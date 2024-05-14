Althammerhof

„Hohe Qualität ist uns sehr wichtig, denn wir können und wollen sowieso nicht auf Masse produzieren.“ – Julius Schneidhofer

Der Althammerhof, seit 1668 im Familienbesitz der Familie Schneidhofer, liegt malerisch in der Region Semmering–Rax–Schneeberg.

Auf 850 Metern Höhe bietet er eine atemberaubende Aussicht auf die umliegenden Berge und ist bekannt für seine Lammspezialitäten, den Schafkäse und seine prämierten Destillate, einschließlich des SemmerGin. Der Mostheurige lädt dazu ein, die regionalen Köstlichkeiten zu genießen, während der Hofladen eine Auswahl selbst hergestellter Produkte bereithält.

Die Familie Schneidhofer verfolgt eine nachhaltige Landwirtschaft, pflegt alte Obstsorten und führt mehrere Appartements, die Rückzug und Erholung inmitten der Natur bieten.