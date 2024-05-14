Zwei Langläufer auf einer Loipe am Ufer eines türkisblauen Sees, kahle Bäume, schneebedeckte Berge im Hintergrund.
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Achensee
Loipenspass zwischen Berg und See

Von sanft-hügeligen Strecken entlang des Seeufers bis hin zu Loipen in den Karwendeltälern, auf denen es ans Eingemachte geht.

Lautlos durch den Schnee gleiten, Stille und Bewegung vor spektakulärer Bergkulisse geniessen – am Tiroler Achensee werden auf über 232,5 bestens gepflegten Loipenkilometern eure Langlaufträume wahr. Ob Skating oder Klassisch, ob Anfänger:innen oder Fortgeschrittene – hier findet ihr die passende Strecke.

In der Achensee-Region entdeckt ihr euer persönliches Loipenglück: über 232,5 Kilometer in allen Schwierigkeitsgraden. Geniesst entspannte Touren am verschneiten Ufer des Sees bei Maurach oder fordert euch auf anspruchsvolleren Abschnitten in den Karwendeltälern heraus, wo mächtige Bergkulissen auf gemütliche Almhütten treffen – die eindrucksvolle Landschaft ist immer euer stiller Begleiter.

Am Westufer in Pertisau wartet ein eigenes Übungsareal für Anfänger:innen – und sogar eine Hundeloipe, auf der eure Vierbeiner an der Leine mit euch gemeinsam durch den Schnee toben dürfen.

Fakten der Region
Langlaufloipen232,5 km
Klassische Loipen118,5 km
Skating Loipen114 km
Langlaufschulen6
Loipenkilometer beschneit40 km
Schlittenlanglauf Loipen45 km
Hundeloipe in Pertisau2 km
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Die Besonderheiten der Region

Achensee

  • 232,5 km Loipen rund um Tirols größten See

  • Vielfalt an Strecken: von Uferloipen bis Karwendeltäler

  • Tiroler Loipengütesiegel: Hohe Qualitätsstandards

  • Getrennte Loipen für klassische Langläufer und Skater

  • Leitsystem, Karten & Tourenplaner: Orientierung leicht gemacht

  • Langlaufgeschichte: Ursprung des professionellen Unterrichts

  • Übungsloipen & barrierefreie Loipen: Ideal für Anfänger und Rollstuhlfahrer

  • Hundeloipe in Pertisau

Mehr zur Region Achensee

Top Loipen

Am Achensee findet ihr echtes Langlaufparadies: Ob entspannte Runden am See oder sportliche Strecken mit Bergpanorama – die schönsten Loipen für euer Wintererlebnis.

Loipe Buchau

Leichter 2 km Rundkurs direkt am See in der Buchau. Perfekte Übungsrunde für Anfänger:innen und für den Schlittenlanglauf geeignet.

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Loipe Falzthurn-Gramai

Mittelschwere 14 km Loipe mit stetigem Anstieg und tollen Ausblicken im Karwendel. Für gut trainierte Langläufer:innen, inkl. rasanter Abfahrt.

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Ortsloipe Achenkirch

Flache 10 km Loipe durch Wiesen und Siedlungen. Vorbei am malerischen Annakircherl – ideal für Anfänger:innen und Schlittenlanglauf.

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Hundeloipe Pertisau

2 km Loipe für Langläufer:innen mit Hund. Leicht ansteigend, klassisch und skating gespurt – Bewegung für Mensch und Tier in Pertisau.

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Guffertloipe

9 km Loipe zwischen Steinberg und Achenkirch. Anspruchsvolle Strecke durch Wald und Wiesen – ideal für geübte Langläufer:innen.

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Achensee

Bis die Skier glühen!

Die Region rund um das Tiroler Meer bietet euch Langlaufen mit Seeblick entlang des Ufers und eindrucksvolle Ausblicke auf die mächtige Bergkulisse des Karwendels. Über 230 Loipenkilometer in allen Schwierigkeitsgraden führen euch durch die Natur – vorbei an gemütlichen Almhütten, die euch zu einer Pause einladen. Für besondere Erlebnisse sorgen die Achensee Langlaufcamps.

Auch Barrierefreiheit wird großgeschrieben: In Pertisau, Maurach und Achenkirch erwarten euch rollstuhlgerechte Loipen, speziell ausgebildete Lehrer:innen und barrierefreie Hotels. Ein durchdachtes Leitsystem mit Beschilderung, interaktiven Karten und GPS-Daten hilft euch bei der Orientierung. Aktuelle Wetter- und Streckeninfos sind jederzeit abrufbar.

Nach einem Tag auf den Loipen entspannt ihr eure Muskeln in den Wellnesshotels direkt am Einstieg. Dort warten wärmende Saunalandschaften, Massagen mit Tiroler Steinöl® und viele weitere Anwendungen – hier treffen Wintersport und Erholung direkt aufeinander.

Entdecke Achensee

Wissenswertes für Langläufer in der Region

Bereit für die Loipe?

Mit dem Skirollertraining Skating am Achensee verbessert ihr Technik & Kondition – die ideale Vorbereitung auf die Langlaufsaison!

Zum Skirollertraining SKATING

Die passende Langlauf Ausrüstung

Möchtet ihr Spuren hinterlassen und das Langlaufen erlernen? Hier sind einige Tipps zur Auswahl der richtigen Ausrüstung.

Alle Infos zur Ausrüstung

Empfehlungen für tolle Unterkünfte oder Langlaufcamps, für Techniktipps, Material & Wax

Unterkünfte am AchenseeAchensee Langlaufcamps

Abseits der Loipe

Abseits der Loipe am Achensee kann man winterliche Idylle pur erleben – ob bei Schneeschuhwanderungen, Rodelpartien oder einer entspannten Pferdeschlittenfahrt durch die verschneite Landschaft.
Kontakt
Zum Langlaufen in Österreich

Achensee Tourismus

Achenseestraße 63

6212 Maurach am Achensee

Telefon: +43 595 300 0

info@achensee.com
www.achensee.com

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