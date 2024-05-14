Achensee
Loipenspass zwischen Berg und See
Einleitung
Lautlos durch den Schnee gleiten, Stille und Bewegung vor spektakulärer Bergkulisse geniessen – am Tiroler Achensee werden auf über 232,5 bestens gepflegten Loipenkilometern eure Langlaufträume wahr. Ob Skating oder Klassisch, ob Anfänger:innen oder Fortgeschrittene – hier findet ihr die passende Strecke.
In der Achensee-Region entdeckt ihr euer persönliches Loipenglück: über 232,5 Kilometer in allen Schwierigkeitsgraden. Geniesst entspannte Touren am verschneiten Ufer des Sees bei Maurach oder fordert euch auf anspruchsvolleren Abschnitten in den Karwendeltälern heraus, wo mächtige Bergkulissen auf gemütliche Almhütten treffen – die eindrucksvolle Landschaft ist immer euer stiller Begleiter.
Am Westufer in Pertisau wartet ein eigenes Übungsareal für Anfänger:innen – und sogar eine Hundeloipe, auf der eure Vierbeiner an der Leine mit euch gemeinsam durch den Schnee toben dürfen.
Achensee
232,5 km Loipen rund um Tirols größten See
Vielfalt an Strecken: von Uferloipen bis Karwendeltäler
Tiroler Loipengütesiegel: Hohe Qualitätsstandards
Getrennte Loipen für klassische Langläufer und Skater
Leitsystem, Karten & Tourenplaner: Orientierung leicht gemacht
Langlaufgeschichte: Ursprung des professionellen Unterrichts
Übungsloipen & barrierefreie Loipen: Ideal für Anfänger und Rollstuhlfahrer
Hundeloipe in Pertisau
Top LoipenAm Achensee findet ihr echtes Langlaufparadies: Ob entspannte Runden am See oder sportliche Strecken mit Bergpanorama – die schönsten Loipen für euer Wintererlebnis.
Loipe Buchau
Leichter 2 km Rundkurs direkt am See in der Buchau. Perfekte Übungsrunde für Anfänger:innen und für den Schlittenlanglauf geeignet.
Loipe Falzthurn-Gramai
Mittelschwere 14 km Loipe mit stetigem Anstieg und tollen Ausblicken im Karwendel. Für gut trainierte Langläufer:innen, inkl. rasanter Abfahrt.
Ortsloipe Achenkirch
Flache 10 km Loipe durch Wiesen und Siedlungen. Vorbei am malerischen Annakircherl – ideal für Anfänger:innen und Schlittenlanglauf.
Hundeloipe Pertisau
2 km Loipe für Langläufer:innen mit Hund. Leicht ansteigend, klassisch und skating gespurt – Bewegung für Mensch und Tier in Pertisau.
Einleitung
Bis die Skier glühen!
Die Region rund um das Tiroler Meer bietet euch Langlaufen mit Seeblick entlang des Ufers und eindrucksvolle Ausblicke auf die mächtige Bergkulisse des Karwendels. Über 230 Loipenkilometer in allen Schwierigkeitsgraden führen euch durch die Natur – vorbei an gemütlichen Almhütten, die euch zu einer Pause einladen. Für besondere Erlebnisse sorgen die Achensee Langlaufcamps.
Auch Barrierefreiheit wird großgeschrieben: In Pertisau, Maurach und Achenkirch erwarten euch rollstuhlgerechte Loipen, speziell ausgebildete Lehrer:innen und barrierefreie Hotels. Ein durchdachtes Leitsystem mit Beschilderung, interaktiven Karten und GPS-Daten hilft euch bei der Orientierung. Aktuelle Wetter- und Streckeninfos sind jederzeit abrufbar.
Nach einem Tag auf den Loipen entspannt ihr eure Muskeln in den Wellnesshotels direkt am Einstieg. Dort warten wärmende Saunalandschaften, Massagen mit Tiroler Steinöl® und viele weitere Anwendungen – hier treffen Wintersport und Erholung direkt aufeinander.
Wissenswertes für Langläufer in der Region
Bereit für die Loipe?
Mit dem Skirollertraining Skating am Achensee verbessert ihr Technik & Kondition – die ideale Vorbereitung auf die Langlaufsaison!
Empfehlungen für tolle Unterkünfte oder Langlaufcamps, für Techniktipps, Material & Wax
Abseits der LoipeAbseits der Loipe am Achensee kann man winterliche Idylle pur erleben – ob bei Schneeschuhwanderungen, Rodelpartien oder einer entspannten Pferdeschlittenfahrt durch die verschneite Landschaft.
Achensee Tourismus
Achenseestraße 63
6212 Maurach am Achensee
Telefon: +43 595 300 0