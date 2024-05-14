Von sanft-hügeligen Strecken entlang des Seeufers bis hin zu Loipen in den Karwendeltälern, auf denen es ans Eingemachte geht.

Lautlos durch den Schnee gleiten, Stille und Bewegung vor spektakulärer Bergkulisse geniessen – am Tiroler Achensee werden auf über 232,5 bestens gepflegten Loipenkilometern eure Langlaufträume wahr. Ob Skating oder Klassisch, ob Anfänger:innen oder Fortgeschrittene – hier findet ihr die passende Strecke.

In der Achensee-Region entdeckt ihr euer persönliches Loipenglück: über 232,5 Kilometer in allen Schwierigkeitsgraden. Geniesst entspannte Touren am verschneiten Ufer des Sees bei Maurach oder fordert euch auf anspruchsvolleren Abschnitten in den Karwendeltälern heraus, wo mächtige Bergkulissen auf gemütliche Almhütten treffen – die eindrucksvolle Landschaft ist immer euer stiller Begleiter.

Am Westufer in Pertisau wartet ein eigenes Übungsareal für Anfänger:innen – und sogar eine Hundeloipe, auf der eure Vierbeiner an der Leine mit euch gemeinsam durch den Schnee toben dürfen.