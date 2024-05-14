Das Paznaun gilt als das Herz der Silvretta-Gebirgsgruppe und bietet Langläufern eine einzigartige Kulisse mit imposanten 3.000ern und 80 Loipenkilometern.

Soweit das Auge reicht und die Beine tragen. Die „Tiroler Langlauf-Spezialisten“-Region bietet ein zusammenhängendes Loipennetz aus 80 km von Ischgl bis Galtür. Manche Loipen führen sogar grenzüberschreitend bis nach Vorarlberg. Die zwei Orte mit Schneesicherheit von Dezember bis April bieten Cross Country-Abenteuer in den Tiroler Bergen.

Der Höhenloipe zum Silvretta Stausee kann dabei zu Recht das Prädikat „Highlight“ verliehen werden: Leistungssteigerndes Höhentraining trifft hier auf hochalpines Wahnsinnspanorama. Wobei Höhenflüge zwischen Ischgl und Galtür sowieso auf der Tagesordnung stehen: Klassisch oder skatend geht’s von 1.377 m bis auf über 2.000 m Seehöhe. Nachtschwärmer geniessen unter klarem Sternenhimmel die beleuchtete 2,2 km lange Loipe von Galtür nach Wirl – wer will macht hier sogar täglich bis 22:00 Uhr die Nacht zum Langlauftag. Besonders tief durchatmen und einatmen heisst es im Luftkurort Galtür, der mit dem international renommierten ECARF-Siegel ausgezeichnet ist.

Ischgl lädt mit seinem facettenreichen kulinarischen Angebot und der neu errichteten Silvretta Therme zu Genuss und Erholung nach dem Langlaufen. Zahlreiche Freizeitoptionen bringen viel Abwechslung in die Ferien in Ischgl und Galtür – darunter Winter- und Schneeschuhwandern, Skifahren, Schlitteln, Eislaufen, oder auch Fatbiken

Aussteigen und ins Loipennetz einsteigen kann man zwischen den zwei Orten des Paznaun an zahlreichen Punkten – der Skibus verkürzt die Wege dazwischen und bringt nordische Sportler kommod zurück in ihre zertifizierten Langlaufunterkünfte.