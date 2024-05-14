Zwei Langläufer auf einer Loipe in verschneiter Berglandschaft bei strahlend blauem Himmel und Sonnenschein.
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Ischgl – Galtür
Auf der Loipe im Nordic Paradise

Das Paznaun gilt als das Herz der Silvretta-Gebirgsgruppe und bietet Langläufern eine einzigartige Kulisse mit imposanten 3.000ern und 80 Loipenkilometern.

Soweit das Auge reicht und die Beine tragen. Die „Tiroler Langlauf-Spezialisten“-Region bietet ein zusammenhängendes Loipennetz aus 80 km von Ischgl bis Galtür. Manche Loipen führen sogar grenzüberschreitend bis nach Vorarlberg. Die zwei Orte mit Schneesicherheit von Dezember bis April bieten Cross Country-Abenteuer in den Tiroler Bergen.

Der Höhenloipe zum Silvretta Stausee kann dabei zu Recht das Prädikat „Highlight“ verliehen werden: Leistungssteigerndes Höhentraining trifft hier auf hochalpines Wahnsinnspanorama. Wobei Höhenflüge zwischen Ischgl und Galtür sowieso auf der Tagesordnung stehen: Klassisch oder skatend geht’s von 1.377 m bis auf über 2.000 m Seehöhe. Nachtschwärmer geniessen unter klarem Sternenhimmel die beleuchtete 2,2 km lange Loipe von Galtür nach Wirl – wer will macht hier sogar täglich bis 22:00 Uhr die Nacht zum Langlauftag. Besonders tief durchatmen und einatmen heisst es im Luftkurort Galtür, der mit dem international renommierten ECARF-Siegel ausgezeichnet ist.

Ischgl lädt mit seinem facettenreichen kulinarischen Angebot und der neu errichteten Silvretta Therme zu Genuss und Erholung nach dem Langlaufen. Zahlreiche Freizeitoptionen bringen viel Abwechslung in die Ferien in Ischgl und Galtür – darunter Winter- und Schneeschuhwandern, Skifahren, Schlitteln, Eislaufen, oder auch Fatbiken

Aussteigen und ins Loipennetz einsteigen kann man zwischen den zwei Orten des Paznaun an zahlreichen Punkten – der Skibus verkürzt die Wege dazwischen und bringt nordische Sportler kommod zurück in ihre zertifizierten Langlaufunterkünfte.

Fakten der Region
Skigebiete4
Pistenkilometer366,5 km
Langlaufloipen80 km
Winterwanderwege90 km
Langlauf-/Skischulen 9
Höchster BergBallunspitze 2.671 m
Langlaufgebiet
Anreise
Unterkünfte
Events
Langlaufschulen
Webcam
Ski-Pass
Kontakt
Die Besonderheiten der Region

Ischgl & Galtür

  • Langlaufen von November bis April dank der Höhenlage der Loipen bis auf über 2.000 m Seehöhe

  • Direkter Zugang zu 80 Kilometern zusammenhängenden Loipen

  • 80km bestens präparierte Loipen in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden

  • ﻿komfortable Infrastruktur dank mehrerer Einstiege ins Loipennetz und kostenfreiem Skibus

  • Langlaufkurse mit kompetenter Beratung in den Skischulen Ischgl und Galtür: Mit Profis auf die Piste.

  • Freies Durchatmen beim nordischen Sport im allergikerfreundlichen Galtür.

  • qualitätsgeprüfte Langlaufunterkünfte

  • Beleuchtete Loipe in Ischgl und Galtür: je 2 km und täglich bis 22 Uhr beleuchtet.

Mehr zu Ischgl Galtür
Entdecke die Faszination des Langlaufens

Wo Sport, Natur und Genuss verschmelzen. 80 Kilometer perfekt präparierte Loipen erwarten dich hier, eingebettet in die malerische Kulisse der Tiroler Alpen. Egal ob du Anfänger bist oder schon Erfahrung hast, die abwechslungsreichen Strecken bieten für jeden das passende Erlebnis. Gleite durch die verschneite Landschaft, atme die frische Bergluft ein und genieße die Ruhe abseits des Trubels. Ein besonderes Highlight: Die Höhenloipe zum Silvretta-Stausee – 18 Kilometer purer Langlaufgenuss. Hier wird jeder Langlaufmoment zu einem unvergesslichen Abenteuer!

Mehr zur Region

Wissenswertes für Langläufer:innen in der Region

Folge der Spur! 19 Loipen in verschiedenen Schwierigkeitsstufen führen von Ischgl über Galtür bis auf die Silvretta Bielerhöhe auf über 2.000 Hm. Schneesicher von Dezember bis April.

Loipen im Überblick

Traumhaften Loipen zwischen Galtür und Ischgl! Ob Anfänger oder Profi – genießt Langlaufspaß vor beeindruckender Bergkulisse und perfekt präparierten Strecke.

Zu den Loipeninfos

Langlaufkurse & Verleih

Langlaufkurse für Anfänger, Fortgeschrittene und passionierte Langläufer: fachmännische Beratung in den Skischulen und Skiverleih-Shops garantiert.

Zu den Serviceinfos

Qualitätsgeprüfte Unterkünfte

Die Langlaufregion Ischgl & Galtür bietet zahlreiche qualitätsgeprüfte Unterkünfte, die speziell auf die Bedürfnisse und Wünsche von Langläufern abgestimmt sind.

Jetzt entdecken!
Kulinarik-Tipp

Ischgl & Galtür: der Place-to-be für Foodies

In Ischgl & Galtür treffen traditionelle Tiroler Küche und Hauben Kulinarik aufeinander. Abseits der Loipen finden sowohl Aktiv-, als auch Genusslangläufer genau das Richtige, um ihren Gusto zu stillen und wieder neue Kräfte für den Langlaufsport zu tanken. Neben zahlreicher traditioneller Häuser mit top Qualität, kann man sich in einem der 9 Hauben Lokale auf außergewöhnliche kulinarische Reisen begeben.
Tipp: In der Panorama Tenne des Almhof in Galtür kann man den prämierten Galtürer Almkäse in Form von leckerem Käsefondue genießen. Der Käse stammt aus der Eigenproduktion der Gastgeber, Familie Huber, und wird aus der Milch der eigenen Kühe erstellt – mehr Regionalität geht nicht. Fest steht: Die kulinarischen Entdeckungsmöglichkeiten in der Langlaufregion Ischgl & Galtür sind unendlich.

Zu den Kulinarik-Tipps

Top Bergerlebnisse

Konzerte Ischgl

Die Top of the Mountain Concerts haben lange Tradition in Ischgl: vier Konzerte finden in jeder Wintersaison statt. Damit ist für Spaß abseits der Loipe gesorgt.

Zu den Veranstaltungs-Highlights

Besuch in der Silvretta Therme Ischgl

Entflieht dem Alltag in der Silvretta Therme Ischgl: Entspannung in Dampfbad, Sauna und Außenpool mit Bergblick, dazu regionale Köstlichkeiten und Drinks an der Poolbar.

Mehr über die Silvretta Therme

Abseits der Loipe

Ihr möchtet im kommenden Winterurlaub auch abseits der Loipe sportlich unterwegs sein? In Galtür erwartet euch ein abwechslungsreiches Angebot an Aktivitäten.

Fun auf zwei Kufen

Tagsüber Rodeln in Kappl und See, Nachtrodeln in Ischgl und Nachtskilauf in Galtür. So kann man den Urlaub voll auskosten.

Auf die Rodel, fertig, los!

Winter- und Schneeschuhwandern

Das Geräusch von knirschendem Schnee in unberührter Natur erleben: über 90 Kilometer Wege von 1.060 m bis auf 2.036 m Seehöhe bis in die benachbarte Schweiz.

Warm anziehen & loswandern!

Skifahren & Freeriden

Das bekannte und grenzüberschreitende Skigebiet Silvretta Arena Ischgl/Samnaun liefert alles was das Skifahrerherz begehrt: 46 moderne Anlagen und 239 km Piste.

Ab auf die Piste!
Kontakt
Zum Langlaufen in Österreich

TVB Paznaun - Ischgl

Dorfstrasse 43

6561 Ischgl

Telefon: +43 50 990 100

info@paznaun-ischgl.com
www.paznaun-ischgl.com
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