Langläufer auf präparierter Loipe, schneebedeckte Bergkette und kahle Bäume im Hintergrund.
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Saalfelden Leogang
Volle Loipen-Power im kontrastreichen Gelände

Langlaufen wie ich will – das bietet das vielfältige Loipennetz der Region. Besonders im Nordic Park Saalfelden Leogang erlebt ihr Vielfalt pur.

Winter-Action findet in Saalfelden Leogang nicht nur auf den Skipisten statt. Der kontrastreichste Lebensraum der Alpen hat auch für Langläufer einiges zu bieten. Beim Nordic Park am Ritzensee in Saalfelden sind die Langläufer beheimatet. Hier ist für jeden die passende Loipe dabei. Für Familien gibt es den Fun & Snow Park mit spannenden Stationen und einer Nordischen Rätselrallye. Der perfekte Ort, um dem Stress zu entfliehen und puren Genuss zu erleben!

Fakten der Region
Langlaufloipen15
Loipenkilometer130 km
Langlaufschulen2
Restaurants60 ( 17 Hauben verteilt auf 7 Restaurants )
Langlaufgebiet
Anreise
Unterkünfte
Events
Langlaufschulen
Webcam
Übersichtskarte
Die Besonderheiten der Region

Saalfelden Leogang

Entdecke Saalfelden Leogang

Wissenswertes für Langläufer:innen in der Region

Leichte Loipen für Einsteiger

Gleich 8 Langlaufloipen warten in Saalfelden Leogang auf euch – perfekt für deine ersten Versuche oder gemütliche Runden. Für sanfte Ausflüge in die Winterlandschaften.

Leichte Langlauf Loipen

Nordische Rätselrallye

Outdoor-Kids aufgepasst: Knifflige Fragen, Action und ein cooles Goodie erwarten euch bei der Nordischen Rätselrallye am Ritzensee. Erlebt Langlauf spielerisch!

Rätselspaß und Langlauf kombiniert

Saalfelden Leogang Card

Mit der Saalfelden Leogang Card viele Vorteile erhalten: kostenlose Nutzung der Langlaufloipen, viele Ermäßigungen sowie kostenlos geführte Touren im 365 Tage Programm.

Zur Saalfelden Leogang Card
Saalfelden Leogang im Salzburger Pinzgau

ist die kontrastreichste Urlaubsregion der Alpen. Zwischen Kalkriesen und sanften Grasbergen, zwischen Ländlichkeit und Urbanität, zwischen Tradition und Innovation: die einzigartige Kombination aus der Urlaubsstadt Saalfelden und dem Urlaubsdorf Leogang bietet ein umfangreiches Angebot an Erlebnissen für die ganze Familie. Saalfelden Leogang zählt zu den vielfältigsten Wintersportgebieten Österreichs. Im Winterurlaub haben Gäste, die nach Abwechslung von den 408 Pistenkilometern der 3 Top Skiregionen Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, Schmittenhöhe und Kitzsteinhorn suchen, eine große Auswahl an zahlreichen Aktivitäten. Die beliebte Urlaubsregion bietet ein breites Angebot an Erlebnissen in der Luft, im Schnee oder auf Eis: geführte Skitouren, rasanter Rodelspaß, adrenalinreiche Flüge mit dem Flying Fox XXL oder Eislaufen auf dem Ritzensee.

Entdecke Saalfelden Leogang

Top Bergerlebnisse

Kulinarische Highlights

Saalfelden Leogang glänzt mit 17 Gault Millau Hauben, verteilt auf nur sieben Restaurants. Zu Recht kann sich Saalfelden Leogang stolz als "Haubenregion" bezeichnen.

Zu den Highlights

Familienfreundliche Angebote

Der Fun & Snow Park im Nordic Park begeistert Kinder und Eltern mit Hügeln, Schanzen und Kurven. Hier lernen die Kleinen spielerisch das Langlaufen.

Zu den Angeboten

Wellness-Wohlfühloase

Saalfelden Leogang bietet exklusive Wellness-Hotels: Entspannung im Wald SPA, Ayurveda, Alpine Holistic und mehr. Perfekt nach einem aktiven Tag in der Winterlandschaft.

Zum Wellness

Abseits der Loipen

Winter-Action findet in Saalfelden Leogang nicht nur auf den Skipisten statt. Der kontrastreichste Lebensraum der Alpen hat auch für Nicht-Skifahrer viel Reizvolles im Angebot.
Besonderer Tipp

Wintererlebnisse für Groß & Klein im Nordic Park

Vielfältige Aktivitäten am Ritzensee machen den Nordic Park Saalfelden Leogang zu einem Wintertreffpunkt für Sportler:innen und Familien gleichermaßen.

  • Nordic Park Saalfelden: Langlaufen & Biathlon
    Langlaufen wie ich will – das bietet das vielfältige Loipennetz der Region. Am Ritzensee warten Loipen für jedes Level, Schnupper-Biathlon und viele Winteraktivitäten.

  • Nordic Park Experience
    Die Nordic Park Experience holt den nordischen Lifestyle an den Saalfeldner Ritzensee. Sowohl Familien mit Kindern als auch Genießer und sportlich Aktive kommen dabei voll auf ihre Kosten.

Zum Nordic Park SaalfeldenZur Nordic Park Experience

Nordischer Winter: Der Blog rund ums Langlaufen

Hier gehts zum Blog
Nachhaltigkeit in der Region

Zukunftsorientiertes Saalfelden Leogang

In Saalfelden Leogang setzen wir auf Nachhaltigkeit und definieren klare Handlungsfelder. Wir fördern nachhaltig zertifizierte Betriebe, vermitteln Wissen zur Klimakrise und schaffen Vernetzungen für Zusammenarbeit. Unsere Maßnahmen und Projekte orientieren sich an den zukünftigen Anforderungen, damit unsere Region auch in Zukunft ihren Beitrag als einer der kontrastreichsten Lebensräume der Alpen leisten kann. Unsere Leitlinien bieten dabei Orientierung für unsere Partner und dienen als Vorbild für andere Regionen.

Mehr Infos zur Nachhaltigkeit
Kontakt
Zum Langlaufen in Österreich

Saalfelden Leogang Touristik GmbH

Mittergasse 21a

5760 Saalfelden

Telefon: +43 065 827 066 0

info@saalfelden-leogang.at
www.saalfelden-leogang.com

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