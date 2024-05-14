Saalfelden Leogang
Volle Loipen-Power im kontrastreichen Gelände
Einleitung
Winter-Action findet in Saalfelden Leogang nicht nur auf den Skipisten statt. Der kontrastreichste Lebensraum der Alpen hat auch für Langläufer einiges zu bieten. Beim Nordic Park am Ritzensee in Saalfelden sind die Langläufer beheimatet. Hier ist für jeden die passende Loipe dabei. Für Familien gibt es den Fun & Snow Park mit spannenden Stationen und einer Nordischen Rätselrallye. Der perfekte Ort, um dem Stress zu entfliehen und puren Genuss zu erleben!
Saalfelden Leogang
130 Streckenkilometer Loipennetz bestens präperiert für klassische und Skatingloipen verschiedener Schwierigkeitsgrade
Loipenverbindungen nach Maria Alm, Maishofen, ins Pillerseetal und in das Biathlonzentrum Hochfilzen
Beschneiungsanlagen für 13 km sowie mehrere Nachtloipen
Rennloipe mit einer Länge von 3,9 Kilometern – ideal für Profis
1,4 Kilometer lange Flutlicht-Loipe Ritzensee, täglich bis 21 Uhr beleuchtet
Nutzung des Skibusses in Saalfelden Leogang ist für Langläufer gratis
Loipenbericht Saalfelden Leogang und Loipengebühren Saalfelden Leogang
Wissenswertes für Langläufer:innen in der Region
Leichte Loipen für Einsteiger
Gleich 8 Langlaufloipen warten in Saalfelden Leogang auf euch – perfekt für deine ersten Versuche oder gemütliche Runden. Für sanfte Ausflüge in die Winterlandschaften.
Nordische Rätselrallye
Outdoor-Kids aufgepasst: Knifflige Fragen, Action und ein cooles Goodie erwarten euch bei der Nordischen Rätselrallye am Ritzensee. Erlebt Langlauf spielerisch!
Einleitung
ist die kontrastreichste Urlaubsregion der Alpen. Zwischen Kalkriesen und sanften Grasbergen, zwischen Ländlichkeit und Urbanität, zwischen Tradition und Innovation: die einzigartige Kombination aus der Urlaubsstadt Saalfelden und dem Urlaubsdorf Leogang bietet ein umfangreiches Angebot an Erlebnissen für die ganze Familie. Saalfelden Leogang zählt zu den vielfältigsten Wintersportgebieten Österreichs. Im Winterurlaub haben Gäste, die nach Abwechslung von den 408 Pistenkilometern der 3 Top Skiregionen Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, Schmittenhöhe und Kitzsteinhorn suchen, eine große Auswahl an zahlreichen Aktivitäten. Die beliebte Urlaubsregion bietet ein breites Angebot an Erlebnissen in der Luft, im Schnee oder auf Eis: geführte Skitouren, rasanter Rodelspaß, adrenalinreiche Flüge mit dem Flying Fox XXL oder Eislaufen auf dem Ritzensee.
Top Bergerlebnisse
Kulinarische Highlights
Saalfelden Leogang glänzt mit 17 Gault Millau Hauben, verteilt auf nur sieben Restaurants. Zu Recht kann sich Saalfelden Leogang stolz als "Haubenregion" bezeichnen.
Familienfreundliche Angebote
Der Fun & Snow Park im Nordic Park begeistert Kinder und Eltern mit Hügeln, Schanzen und Kurven. Hier lernen die Kleinen spielerisch das Langlaufen.
Abseits der LoipenWinter-Action findet in Saalfelden Leogang nicht nur auf den Skipisten statt. Der kontrastreichste Lebensraum der Alpen hat auch für Nicht-Skifahrer viel Reizvolles im Angebot.
Wintererlebnisse für Groß & Klein im Nordic Park
Vielfältige Aktivitäten am Ritzensee machen den Nordic Park Saalfelden Leogang zu einem Wintertreffpunkt für Sportler:innen und Familien gleichermaßen.
Nordic Park Saalfelden: Langlaufen & Biathlon
Langlaufen wie ich will – das bietet das vielfältige Loipennetz der Region. Am Ritzensee warten Loipen für jedes Level, Schnupper-Biathlon und viele Winteraktivitäten.
Nordic Park Experience
Die Nordic Park Experience holt den nordischen Lifestyle an den Saalfeldner Ritzensee. Sowohl Familien mit Kindern als auch Genießer und sportlich Aktive kommen dabei voll auf ihre Kosten.
Nordischer Winter: Der Blog rund ums Langlaufen
Zukunftsorientiertes Saalfelden Leogang
In Saalfelden Leogang setzen wir auf Nachhaltigkeit und definieren klare Handlungsfelder. Wir fördern nachhaltig zertifizierte Betriebe, vermitteln Wissen zur Klimakrise und schaffen Vernetzungen für Zusammenarbeit. Unsere Maßnahmen und Projekte orientieren sich an den zukünftigen Anforderungen, damit unsere Region auch in Zukunft ihren Beitrag als einer der kontrastreichsten Lebensräume der Alpen leisten kann. Unsere Leitlinien bieten dabei Orientierung für unsere Partner und dienen als Vorbild für andere Regionen.
Saalfelden Leogang Touristik GmbH
Mittergasse 21a
5760 Saalfelden
Telefon: +43 065 827 066 0