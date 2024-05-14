Saalfelden Leogang im Salzburger Pinzgau

ist die kontrastreichste Urlaubsregion der Alpen. Zwischen Kalkriesen und sanften Grasbergen, zwischen Ländlichkeit und Urbanität, zwischen Tradition und Innovation: die einzigartige Kombination aus der Urlaubsstadt Saalfelden und dem Urlaubsdorf Leogang bietet ein umfangreiches Angebot an Erlebnissen für die ganze Familie. Saalfelden Leogang zählt zu den vielfältigsten Wintersportgebieten Österreichs. Im Winterurlaub haben Gäste, die nach Abwechslung von den 408 Pistenkilometern der 3 Top Skiregionen Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, Schmittenhöhe und Kitzsteinhorn suchen, eine große Auswahl an zahlreichen Aktivitäten. Die beliebte Urlaubsregion bietet ein breites Angebot an Erlebnissen in der Luft, im Schnee oder auf Eis: geführte Skitouren, rasanter Rodelspaß, adrenalinreiche Flüge mit dem Flying Fox XXL oder Eislaufen auf dem Ritzensee.