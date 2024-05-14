Zwei Personen auf einer Loipe, verschneiter Nadelwald und Berggipfel im Hintergrund, Sonnenschein.
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Region Seefeld
Weitläufiger Langlaufgenuss auf Tirols Hochplateau

Umrahmt von Wettersteingebirge und Karwendel öffnet sich in der Region Seefeld ein sonniges und weitläufiges Hochplateau.

Tirols schneesicheres Hochplateau eignet sich hervorragend zum Langlaufen: Statt enger Täler öffnet sich auf 1.200 Metern ein weitläufiges Plateau zwischen den Alpengipfeln. Gut 245 Loipenkilometer für alle Leistungsstufen verbinden die fünf Orte Seefeld, Leutasch, Mösern, Reith und Scharnitz – vom gemütlichen Ausflug bis zum Spitzensport. Das i-Tüpfelchen sind die Höhenloipen: Schneesicherheit, Panorama und unvergessliche Momente wie auf der Höhenloipe Wildmoos machen Seefeld einzigartig. Und dank eigener Skiroller-Strecke läuft Biathlon- und Langlauftraining sogar im Sommer.

Fakten der Region
Langlaufloipen245 km
Höhenmeter1200 m
Langlaufschulen8
Hütten27
Langlaufgebiet
Anreise
Unterkünfte
Events
Langlaufschulen
Loipenservice
Die Besonderheiten der Region

Seefeld

  • Über 245 präparierte Loipenkilometer für unterschiedliche Anforderungen und Bedürfnisse

  • Übungsgelände, sehr breite Loipen, Waldloipen, Höhenloipen, Schlittenlanglaufloipen, WM-Loipen: Abwechslungsreiche Langlaufrunden starten dabei direkt von der Hoteltüre aus.

  • Öffnungszeiten: täglich 9.00 – 16.30 Uhr und Nachtloipe: Mo-Fr 17.00 – 21.00 Uhr

  • Für Kinder bis inkl. 15 Jahre kostenfreie Loipennutzung

  • Busse in der Region (inkl. Wildmoosbus sowie bis Telfs und Mittenwald) sind in der Gästekarte inklusive.

  • Umfassende Langlauf-Infrastruktur: Langlaufhotels, Biathlonanlagen, Verleih & Schulen, Rastplätze und Hütten entlang der Loipen.

  • Eigenes Loipenservice-Team

  • Weltklasse-Veranstaltungen wie Weltcup der Nordischen Kombination, Ganghoferlauf Leutasch, Austragungsort der Nordische Ski-WM 2019

Zum Langlaufen in Seefeld

Wissenswertes für Langläufer:innen in der Region

Loipenticket = Busticket

In der Region Seefeld braucht man kein Auto. Das Loipenticket gilt als Fahrkarte für den öffentlichen Regionalverkehr.

Zum Loipenticket

245 km vielfältige Loipen

Die Region bietet vom Übungsgelände bis hin zu extra breiten Loipen, Waldloipen, Höhenloipen und WM-Loipen ein Angebot für alle Ansprüche.

Mehr Infos zu den Loipen

Biathlon

Einmal wie ein echter Biathlet fühlen. In Seefeld und Leutasch könnt ihr das unter professioneller Aufsicht mit einem echten Kleinkalibergewehr erleben.

Zum Biathlon
Entdecke die Region Seefeld

Höhenloipe Leutasch-Wildmoos

Langlauffans – egal ob Anfänger:in oder Profi – kommen auf Tirols Hochplateau voll auf ihre Kosten. Die Höhenloipe Leutasch-Wildmoos führt von sanften Wäldern bis zu sonnigen Lichtungen und bietet abwechslungsreiche Runden für jedes Niveau. Erreichen kannst du sie bequem mit dem Katzenkopf-Lift in Leutasch (inkludiert im Loipenticket) oder mit dem Wildmoosbus von Seefeld. Sportliche Langläufer:innen steigen direkt über die WM-Loipen ein. Und wenn es Zeit für Genuss ist, laden Hütten entlang der Strecke oder ein Bummel durch Seefelds lebendigen Ortskern mit Wildsee und Seekirchl zum Einkehren und Verweilen ein.

Mehr Infos
Willkommen auf 1.200 mUrlaub im Herzen der Tiroler Alpen

Top Bergerlebnisse

Langlaufen mit Marius Quast

Begleitet YouTuber Marius Quast bei seiner ersten Langlauf-Erfahrung in Seefeld. Er zeigt euch die Skating-Technik und die schönsten Loipen auf Tirols Hochplateau.

Alle Infos

Langlaufunterricht

Ideal für Anfänger und Fortgeschrittene: Langlaufunterricht in Seefeld bietet individuelle Techniktipps, um Skating oder klassisches Langlaufen schnell zu erlernen.

Mehr Infos

Ganghoferlauf Leutasch

Beim Ganghoferlauf in Leutasch könnt ihr euch mit internationalen Langläufern messen und auf traumhaften Strecken durch das malerische Leutaschtal gleiten.

Mehr Infos

Höhenloipe Wildmoos

Erlebe atemberaubende Aussichten auf der Höhenloipe Wildmoos. Die perfekte Mischung aus sportlicher Herausforderung und Naturgenuss für Langlaufbegeisterte.

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Abseits der Loipen

Mit Alpakas spazieren, einen Kochkurs machen, Spuren im Schnee lesen lernen, Winterwandern, Rodeln oder mit Fackeln die Winternächte erkunden – Winterurlaub in Seefeld ist so vielfältig. Mehr Ideen gibt's im Erlebnisshop der Region Seefeld!
Nachhaltigkeit in der Region

Nachhaltig unterwegs

Unser größter Schatz ist die Natur. Um dieses wertvolle Gut bestmöglich zu schützen, spielt umweltfreundliche Mobilität eine zentrale Rolle. Mit der Bahn kommt man ganz bequem am ICE-Bahnhof in Seefeld an. Natur und das, was wirklich wichtig ist, bleibt. Mit dem weltweit höchstgelegenen ganzjährigen ICE-Bahnhof kann man bequem und entspannt mit der Bahn anreisen. Vor Ort sorgt die Gästekarte dafür, dass ihr das Bahn- und Busnetz der Region 365 Tage im Jahr kostenlos nutzen könnt. Vier Buslinien sowie die Bahn verbinden alle Orte der Region und reichen bis nach Telfs. Im Sommer und Winter gibt es zusätzlich Busverbindungen nach Wildmoos und ins Gaistal, ergänzt durch saisonale Skibusse.

Wer Langlaufen oder Skaten ausprobieren möchte, kann in Seefeld problemlos Ausrüstung leihen. So lässt sich die perfekte Loipenvielfalt genießen, ohne in teures Equipment zu investieren – ein Vorteil für den Geldbeutel und die Umwelt.

Mehr Infos zur Mobilität

Events in der Region

Die Region Seefeld lebt im Winter nicht nur von präparierten Loipen und verschneiten Gipfeln – auch sportliche Highlights sorgen für Gänsehaut. Von Weltcup-Bewerben bis zu traditionellen Volksläufen verbinden die Events Wintersport-Atmosphäre und alpines Lebensgefühl.

Regionale Wintersport-Events

1.11.2025 – 31.3.2026
Region Seefeld

Von Volkslauf bis Weltcup: Die Region Seefeld begeistert mit Sportevents voller Tradition und Emotion – immer mit der traumhaften Bergkulisse im Blick.

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Nordic Combined Triple Seefeld 2025

31.1.2026 – 2.2.2026
Seefeld

Die Weltelite der Nordischen Kombination trifft sich in Seefeld: packende Bewerbe, Top-Stimmung und Wintersport auf höchstem Niveau.

Mehr Infos

Mini- & Special-Ganghoferlauf

28.2.2026
Leutaschtal

Strahlende Kinderaugen in Leutasch: Von Zwergerl bis Schüler starten junge Langläufer:innen in acht Klassen beim Mini- & Special-Ganghoferlauf.

Mehr Infos

Wintertrailrunning in Seefeld

142 km präparierte Wege in der Region

Auch ohne Ski ein Highlight: Wintertrailrunning durch die verschneite Landschaft von Seefeld. Atemberaubende Ausblicke inklusive – Laufschuhe schnüren!

Mehr Infos
Event-Tipp

Adventszeit auf Tirols Hochplateau

Stimmungsvolle Adventmärkte, weihnachtliche Konzerte und besinnliche Kapellenwanderungen: In der einzigartigen Atmosphäre der Region Seefeld wird die besinnlichste Zeit des Jahres zu einem ganz besonderen Erlebnis. Im November erstrahlt der Ortskern mit stimmungsvollen Lichtinstallationen und in de Adventszeit bezaubern Christkindl, Engerl und Nikolaus die Besucher der Weihnachtsmärkte. Handgefertigte Geschenke und kulinarische Köstlichkeiten machen den Besuch unvergesslich. Ein besonderes Wintererlebnis ist der neue 100.000 Lichter-Weg, der besonders in der Dämmerung für unvergessliche Momente sorgt.

Infos zur Adventszeit
Kontakt
Zum Langlaufen in Österreich

Tourismusverband Seefeld

Bahnhofplatz 115

6100 Seefeld

Telefon: +43 508 80

info@seefeld.com
www.seefeld.com

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