Nachhaltig unterwegs

Unser größter Schatz ist die Natur. Um dieses wertvolle Gut bestmöglich zu schützen, spielt umweltfreundliche Mobilität eine zentrale Rolle. Mit der Bahn kommt man ganz bequem am ICE-Bahnhof in Seefeld an. Natur und das, was wirklich wichtig ist, bleibt. Mit dem weltweit höchstgelegenen ganzjährigen ICE-Bahnhof kann man bequem und entspannt mit der Bahn anreisen. Vor Ort sorgt die Gästekarte dafür, dass ihr das Bahn- und Busnetz der Region 365 Tage im Jahr kostenlos nutzen könnt. Vier Buslinien sowie die Bahn verbinden alle Orte der Region und reichen bis nach Telfs. Im Sommer und Winter gibt es zusätzlich Busverbindungen nach Wildmoos und ins Gaistal, ergänzt durch saisonale Skibusse.

Wer Langlaufen oder Skaten ausprobieren möchte, kann in Seefeld problemlos Ausrüstung leihen. So lässt sich die perfekte Loipenvielfalt genießen, ohne in teures Equipment zu investieren – ein Vorteil für den Geldbeutel und die Umwelt.