  1. Startseite
  2. Austria is just Lebensgefühl
  3. Naturerlebnis Moor

Naturerlebnis Moor: Top Tipps für Wanderungen und Wellness

Libelle auf einem Grashalm neben roten Sonnentau-Pflanzen an einem Moorgewässer, Makroaufnahme.
Moorlandschaften sind kostbare Naturräume für Fauna und Flora sowie bereichernde Ausflugsziele für Wanderungen. Ebenso wird Moor für Wellness-Anwendungen eingesetzt.

Moorlandschaften sind einzigartige Naturräume. Die Feuchtgebiete entstehen in Regionen, wo Unmengen an Wasser gespeichert werden, das die Zersetzung von Pflanzenmaterial verlangsamt. So sammelt sich über Jahrhunderte hinweg organisches Material wie abgestorbene Pflanzen. Es entsteht Torf – das „schwarze Gold“. Außerdem spielen Moore eine wichtige Rolle im Klimaschutz. Sie entziehen der Luft Kohlenstoffdioxid (CO2) und tragen zur Biodiversität bei.

Moorlandschaften gibt es in Österreich viele. Sie werden gerne als faszinierender Kraftplatz für Moorwanderungen und als Ausflugsziel besucht. Gleichzeitig wird Moor traditionell für wohltuende Anwendungen wie die berühmten Moorbäder genutzt.

„Erlebnis Moorwandern“ für Seele und Fitness

Naturparks, Schutzgebiete, Moorlandschaften und Moorseen

Moore sind Naturlandschaften, die wertvolle Lebensräume für seltene Tiere und Pflanzen bieten. Sie speichern CO₂, regulieren den Wasserhaushalt und tragen zum Klimaschutz bei. Wanderungen durch Österreichs Moorlandschaften sind ein bereicherndes Naturerlebnis.
Viele Schutzgebiete bieten Wege und Stege, um Moore hautnah zu entdecken: vom Moorfrosch bis zur blutroten Heidelibelle, von der Sumpfschrecke bis zum Brachvogel. So vereinen Moorwanderungen Naturerlebnis, Erholung und Umweltbewusstsein – besonders für Kinder.

Die schönsten Regionen für Moorwanderungen

Naturpark Heidenreichsteiner Moor

Dürnberger Moor in Murau

Hochmoor Wasenmoos im Nationalpark Hohe Tauern

Naturschutzgebiet Sablatnigmoor

Naturpark Hochmoor Schrems

Hinteralm Moor im Naturpark Mürzer Oberland

Langen-Witmoos Europaschutzgebiet im Bregenzerwald

Mäander Hochmoor im Salzburger Saalachtal

Piller Moor im Naturpark Kaunergrat

Hochmoor Löckenmoos in Gosau

Die schönsten Moorseen in Österreich

Prebersee: Idyllischer Moorsee im Lungau

Ritzensee: Naturbadeanlage im Moorwasser in Saalfelden

Schwarzsee: Wärmster Moorsee Tirols

Goldegger Moorsee: Nostalgische Moorbadeanstalt im Pongau

Egelsee: Baden im Moorsee neben dem Millstätter See

Die schönsten Lehrpfade und Wanderrouten in Mooren

Erlebniswelt Moorlandschaft am Wilden Kaiser

Rundwanderweg „Wald und Moor” am Weissensee

Moorlehrpfad auf der Teichalm

Moor-Rundwanderweg Wörthersee

Naturerlebnisweg Bayrische Au im Mühlviertel

Wiegenseeweg-Themenweg im Montafon

Das Moor in Rohr im pannonischen Raum

Moor & more Törfchen Runde in St Johann in Tirol

FILZ & MOOR Moorpfad in Filzmoos

4 Gründe, warum Wanderungen im Moor so guttun

Ruhe und Entschleunigung genießen

Die stille, oft mystische Atmosphäre eines Moors ist wie geschaffen, um abzuschalten und durchzuatmen.

Einzigartige Natur entdecken

Moore sind Lebensräume mit besonderer Flora und Fauna, darunter fleischfressende Pflanzen, Amphibien und seltene Vögel.

Körperliches Wohlgefühl empfinden

Die feuchte Luft kann wohltuend für die Atemwege sein, und der weiche Moorboden federt die Schritte ab und schont die Gelenke.

Naturbewusstsein fördern

Moore sind wertvolle Wasserspeicher und CO₂-Schlucker und fördern die Biodiversität. Eine Wanderung macht bewusst, wie wichtig ihr Schutz für das Klima ist.

„Erlebnis Moor“ für Entschleunigung und Wohlbefinden

Wellness, Moorbäder und Gesundheitsresorts

Moorbäder sind seit Jahrhunderten für ihre wohltuende Wärme und ihre entspannenden Eigenschaften bekannt. In Österreich bieten Gesundheitsresorts Mooranwendungen, die Körper und Geist zur Ruhe kommen lassen. Die sanfte Wärme des Moors kann zur Tiefenentspannung beitragen und wird in Kombination mit modernen Wellness-Angeboten genutzt. Ob im traditionellen Heilmoorbad oder im exklusiven Spa – Moor ist ein natürlicher Weg zur Entschleunigung und zum Wohlbefinden.

Heilmoorbäder und Moorkuren in Österreich

Reduce Vital Gesundheitsresort in Bad Tatzmannsdorf

Heilmoorbad Bad Schwanberg im Schilcherland

Leopoldskroner Heilmoor im Kurhaus Paracelsus in Salzburg

Moorbad Bad Großpertholz im Waldviertel

Moorkur im Gesundhotel Bad Reuthe

5 Gründe, warum Anwendungen mit Moor so guttun

Wärme für Muskeln und Gelenke

Moor speichert Wärme besonders gut und gibt sie langsam ab. Diese wohltuende Wärme kann zur Entspannung der Muskulatur beitragen und das allgemeine Wohlbefinden steigern.

Sanfte Unterstützung für den Körper

Die dichte, weiche Konsistenz des Moores sorgt für gleichmäßige Druckverteilung, was als angenehm empfunden werden kann – besonders bei Anwendungen im Bereich von Rücken und Gelenken.

Natürliche Inhaltsstoffe für die Pflege

Moor enthält Huminsäuren und Mineralstoffe, die in der Kosmetik und traditionellen Anwendungen geschätzt werden. Sie können die Haut pflegen und ein angenehmes Gefühl hinterlassen.

Traditionelle Anwendung

Moor wird seit langem in der Naturheilkunde verwendet. Es kann in Kombination mit physikalischen Anwendungen eine entspannende Wirkung entfalten.

Entspannung für Körper und Geist

Die Wärme eines Moorbades kann helfen, nach einem langen Tag abzuschalten. Das angenehme Gefühl auf der Haut und die wohlige Wärme fördern die Entspannung.

Klimaschutz-Tipps

So schützt ihr das empfindliche Ökosystem der Moore

  • Auf markierten Wegen bleiben: Holzstege oder gekennzeichnete Pfade nutzen, um Trittschäden zu vermeiden

  • Keine Mountainbikes oder Gravelbikes auf (unmarkierten) Moorwegen: Die Reifen zerstören die empfindliche Bodenschicht der Moore

  • Pflanzen und Tiere nicht stören: Keine Pflanzen pflücken oder ausgraben – viele sind selten oder streng geschützt, Tiere nicht füttern

  • Keinen Müll hinterlassen: Alle Abfälle wieder mitnehmen, auch organische wie Bananenschalen oder Apfelbutzen

  • Wasserwege und Tümpel nicht betreten: Moorgewässer sind empfindliche Lebensräume, aufgewirbelter Schlamm kann das Gleichgewicht des Wassers stören

  • Hunde an der Leine führen

Das könnte euch auch interessieren

Entdeckt das Beste von Österreich

Holt euch aktuelle Ferientipps und Angebote in euer Postfach:

  • Geheimtipps für eure nächsten Ferien

  • Kulinarische Highlights und Rezepte

  • Veranstaltungstipps für Top-Events

  • Aktuelle Ferienangebote und Wettbewerbe