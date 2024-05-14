Mountainbiken in den Wiener Alpen zeigt sich von seiner vielfältigsten Seite. Hier entsteht ein Zusammenspiel aus Flow, Panorama und alpinem Bike-Gefühl.

Drei Regionen verschmelzen zu einem gemeinsamen Rhythmus: Kurven, Höhenmeter, Aussicht und Tempo. Das Bikepark-Dreieck Wiener Alpen in Niederösterreich steht für modernes Mountainbiken in sanft alpiner Landschaft, wo professionell geshapte Trails auf Weitblick treffen und jede Abfahrt ein neues Gefühl freisetzt.

Der Bikepark Semmering punktet mit 18 Kilometern Trails in allen Schwierigkeitsgraden – von familienfreundlicher Einsteiger-Abfahrt bis Profi-Downhill – und ist von Wien sowie Graz in nur rund einer Stunde erreichbar.

Der Alpen Bikepark Schneeberg startet 2026 mit rund 12 Kilometern Trails und Lines in alpiner Berglandschaft, darunter Flowline, Freeride-Abschnitte und Riders Playground mit Airbag-Jump.

Die Wexl Trails verbinden Mini-Bikepark, Naturtrails und Jumpline zu einem vielseitigen Trailpark im Wechselland, der Mountainbiker:innen und E-Biker:innen aller Könnerstufen begeistert. Hier stehen 30 Kilometer Trailpark und mehr als 100 Kilometer Panoramatrails zur Verfügung.

Abseits der Trails prägen Hütten, Bergrestaurants und der Blick in die umliegende Bergwelt den Tag. So wächst aus einzelnen Rides ein stimmiger Bike-Urlaub, getragen von Naturerlebnis, Community-Vibe und dem Gefühl, genau hier richtig zu sein.