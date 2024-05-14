Entlang der Donau, quer durch Ober- und Niederösterreich verläuft der Weg – vorbei an Burgen und Klöstern, der Donauschlinge und durch das Weltkulturerbe Wachau.

Der Donauradweg ist ein echter Klassiker: Er erstreckt sich auf 2.850 Kilometern von Donaueschingen in Deutschland über Budapest in Ungarn bis zum Schwarzen Meer. Zusammen mit dem Innradweg ist er das Herzstück der Donauregion in Oberösterreich und führt weiter nach Niederösterreich in die Wachau . Fähren, Brücken und Kraftwerke mit Übergängen verbinden das Nordufer und das Südufer und sorgen so für ein lückenloses Radnetz. Neben jeder Menge fahrradfreundlichen Unterkünften gibt es Radverleihe, und E-Ladestationen.