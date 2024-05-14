Luftaufnahme: Zwei Radfahrer auf Brücke über türkisfarbenem Fluss in bewaldeter Felsschlucht.
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Flussradeln im Mostviertel
Flüsse, Bäche, Badeseen

Alle Wege führen zum Wasser – im Mostviertel radelt man am Ybbs- und am Erlauftalradweg entlang. Gemütliche Rastplätze am Wasser sorgen für den Frischekick.

Ein beruhigendes Plätschern im Ohr, die bildschöne Natur des Mostviertels im Blick: Der Ybbstal- und Erlauftalradweg begeistern. Die Route führt entlang der Ybbs durch die sanft-hügelige Landschaft der Mostbirnbäume, über die alpine Region der Eisenstraße und der Ybbstaler Alpen bis zum Lunzer See. Später geht es entlang der Erlauf mit der Bergpersönlichkeit Ötscher im Rücken zurück in Richtung Donau. Ob Bade- und Kneipp-Spots an der Ybbs, eine erfrischende Abkühlung im Lunzer See, die beeindruckende Erlaufschlucht oder die Schmiedemeile in Ybbsitz – Wasser spielt auf dieser Tour die Hauptrolle. 

Details zur Strecke Ybbs-Pöchlarn über den Donauradweg
Länge:190 Kilometer (als Runde ab/bis Ybbs)
Etappen:3 – 4
Routenplanung Ybbstalradweg
Routenplanung Erlauftalradweg
ab € 193,–

Wir empfehlen folgendes Angebot

Entdeckt das facettenreiche Mostviertel auf einer dreitägigen Radtour entlang von Ybbs und Erlauf. Die Rundtour kombiniert den Ybbstalradweg und den Erlauftalradweg zu einer abwechslungsreichen 180-Kilometer-Strecke.
Ihr übernachtet in sorgfältig ausgewählten Gasthöfen und Hotels, die den regionalen Charakter widerspiegeln. Inkludiert sind zwei Übernachtungen mit Frühstück, detailliertes Kartenmaterial und Routenbeschreibungen sowie Informationsunterlagen zur Region.

Mostviertler 3-Tages-Radrunde

Die schönsten Perspektiven des Mostviertels

Die Top Unterkünfte

Das Schloss an der Eisenstraße in Waidhofen/Ybbs

Das historische Gebäude aus dem 17. Jahrhundert wurde mit viel Liebe zum Detail in ein zeitgemäßes 4-Sterne-Boutique-Hotel verwandelt.

Das Schloss an der Eisenstraße

Refugium Lunz in Lunz am See

Eingebettet im historischen Ambiente genießen Radgäste ihre Zeit in komfortabler und gemütlicher Atomsphäre.

Refugium Lunz

Landhotel und Restaurant Zellerhof in Lunz am See

In den modern-ländlich ausgestatteten Wohlfühlzimmern mit Blick auf die traumhafte Landschaft von der Radtour erholen.

Landhotel und Restaurant Zellerhof

Hotel Kartause Gaming

Ein Ort der Visonen: In der ehemaligen Klosteranlage mit Brauerei und Bibliothek Kraft und Ruhe für den Alltag tanken.

Hotel Kartause Gaming

Highlights entlang der Strecke

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