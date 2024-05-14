Gravel Salzkammergut
Zwischen Dachsteinmassiv und glasklaren Seen
Einleitung
Schotter unter den Reifen, Weite im Blick – das Salzkammergut spielt seine ganze Vielfalt aus. Zwischen Dachsteinmassiv, glasklaren Seen, weiten Almtälern und historischen Orten warten abwechslungsreiche Routen auf Schotterwegen, wenig befahrenen Nebenstraßen und alten Forstwegen. Ideal für Einsteiger:innen wie für sportlich ambitionierte Gravelbiker:innen: sanfte Touren entlang von Seen und Tälern treffen auf fordernde Anstiege mit Panorama.
Typisch ist die Mischung aus Naturerlebnis, Bewegung und regionaler Lebensart. Touren führen vorbei an Almen, Seen und Kulturstätten, durch Dörfer, in denen Genuss, Handwerk und Gastfreundschaft seit Jahrhunderten zuhause sind. Dank guter Erreichbarkeit, ausgewiesener Gravel-Routen und radfreundlicher Betriebe passt das Salzkammergut für Kurztrips ebenso wie für mehrtägige Aufenthalte. Für besonders motivierte Sportler:innen werden in der Region Gravel-und E-Bike-Wettbewerbe, ein Nachwuchsrennen und die Bike-Expo veranstaltet.
Wir empfehlen folgendes Angebot
Die Dachsteinrunde ist jetzt auch als Gravel-Variante erlebbar – neben Classic und Experience. Die neue Routenführung kombiniert ausgewählte Schotterpassagen mit der alpinen Kulisse rund um den Dachstein und zeigt „König Dachstein“ von seiner entschleunigten, naturnahen Seite. Ideal für alle, die abseits des Asphalts unterwegs sein wollen, ohne auf Panorama und regionale Anbindung zu verzichten.
Die schönsten Perspektiven der Region
Die Top Unterkünfte
Jakobs Fuschl in Fuschl am See
Ein sportlich orientiertes 4-Sterne-Hotel mit klarem Fokus auf Rennrad, Triathlon und aktiven Urlaub inklusive maßgeschneiderte Services für Gravelbike-Fans.
Landhotel Agathawirt in Bad Goisern am Hallstättersee
Am Hallstättersee überzeugt die traditionsreiche, gravelbike-affine Unterkunft mit Bike-Garage, Tourenberatung, GPS-Daten sowie Sauna und regionaler Küche.
Hotel Seewinkel in Fuschl am See
Ein sportlicher Gastgeber in Fuschl am See für Rennrad, Gravel und MTB: Tourenstart direkt ab Haus, Beratung, Radgarage und Bikeverleih sowie kulinarische E-Bike-Tour.
Events rund um den Radsport
Salt & Lake Trail
Der Salt & Lake Trail ist ein unsupported Bikepacking-Event durch das Salzkammergut und SalzburgerLand mit bis zu 480 Kilometern und 8.000 Höhenmeter. Pausen und Nächte werden selbst geplant – kein Rennen, bis zu sieben Tage Zeit, zwei Routen.