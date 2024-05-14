Der Radweg führt von der Barentsee bis zum Schwarzen Meer. Auf den 400 Kilometern durch Niederösterreich geht es vorbei an Nationalparks, Weingärten und Denkmälern.

Der Iron Curtain Trail – auch EuroVelo 13 genannt – steht für grenzüberschreitenden Radgenuss. Er dient als perfekter Storyteller über die Vergangenheit der Grenzregion. Die Tour führt durch das Waldviertel, durch das für Kulturveranstaltungen bekannte Litschau, vorbei am Schremser Hochmoor und den Rieden um Retz . Von da an geht es weiter im Weinviertel vorbei an gemütlichen Kellergassen und Sehenswürdigkeiten wie dem Schloss Hof im Marchfeld. Nebenbei wird auch das ein oder andere Mal die tschechische und slowakische Grenze passiert, was die Route noch spannender macht.