Zwei Radfahrer auf Schotterweg im Almtal, Bach und Holzhütten links, grüne Berge im Hintergrund.
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Erlebnisregion Murau
Steirische Panoramatrails

Die Region steht für ein abwechslungsreiches Streckennetz, Spaß bei den Abfahrten und traumhafte Ausblicke. Einfach (er)leben!

Die Erlebnisregion Murau steht für einen Radurlaub voller Erlebnisse. Ob mit dem Laufrad, dem Mountainbike oder E-Bike – hier kommen alle auf ihre Kosten. Die Rundwege eignen sich perfekt für gemütliche Ausfahrten, während Panoramatouren und die Murtalbahn als Fahrradzug für Abwechslung sorgen. Von der Trail Area auf der Turracher Höhe über den Bernhard-Fest Shared-Trail bis zu den Trails im Naturpark Zirbitzkogel-Grebenzen erstreckt sich ein vielfältiges Angebot, ergänzt durch zahlreiche MTB-Touren. Den krönenden Abschluss bildet das atemberaubende Panorama der Murauer Bergwelt.

Details zur Strecke
Länge:mehr als 100 Kilometer
Trails:40 verschiedene Genussrad- und Mountainbike-Touren
Routenplanung

Die schönsten Perspektiven der Erlebnisregion Murau

Die Top Unterkünfte

Romantik Seehotel Jägerwirt auf der Turracher Höhe

Direkt am Ufer des Turracher Sees gelegen laden Radurlauber:innen im 4-Sterne-Superior-Hotel ihre Batterien wieder auf.

Romantik Seehotel Jägerwirt

Ferienwohnungen Mayer in St. Georgen am Kreischberg

Hier treffen Gemütlichkeit und Gastfreundschaft aufeinander. Beim Frühstück kommen regionale Köstlichkeiten auf den Tisch.

Ferienwohnungen Mayer

Alle Unterkünfte in der Erlebnisregion Murau

Vom Chalet und Bauernhaus bis zum Stadthotel – die große Auswahl an Übernachtungsmöglichkeiten der Region auf einen Blick.

Unterkünfte Murau

Highlights entlang der Strecke

Neues Übungsareal

Empfehlungen für eine gute Radzeit

Das Kreischi Bikeland, ein neu errichtetes Übungsareal für Mountainbiker:innen, liegt idyllisch hinter der Kreischberghalle nahe der Seilbahnen. Besonders Kinder und Einsteiger:innen finden hier optimale Bedingungen, um spielerisch ihre Fahrtechnik zu perfektionieren. Die vielseitige Anlage bietet abgestufte Herausforderungen – vom ersten Versuch mit dem Laufrad bis hin zu den ersten echten Mountainbike-Erfahrungen. So können sie schrittweise ihre Fähigkeiten entwickeln und dabei die pure Freude am Radfahren entdecken.

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