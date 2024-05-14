Erlebnisregion Murau
Steirische Panoramatrails
Einleitung
Die Erlebnisregion Murau steht für einen Radurlaub voller Erlebnisse. Ob mit dem Laufrad, dem Mountainbike oder E-Bike – hier kommen alle auf ihre Kosten. Die Rundwege eignen sich perfekt für gemütliche Ausfahrten, während Panoramatouren und die Murtalbahn als Fahrradzug für Abwechslung sorgen. Von der Trail Area auf der Turracher Höhe über den Bernhard-Fest Shared-Trail bis zu den Trails im Naturpark Zirbitzkogel-Grebenzen erstreckt sich ein vielfältiges Angebot, ergänzt durch zahlreiche MTB-Touren. Den krönenden Abschluss bildet das atemberaubende Panorama der Murauer Bergwelt.
Die schönsten Perspektiven der Erlebnisregion Murau
Die Top Unterkünfte
Romantik Seehotel Jägerwirt auf der Turracher Höhe
Direkt am Ufer des Turracher Sees gelegen laden Radurlauber:innen im 4-Sterne-Superior-Hotel ihre Batterien wieder auf.
Ferienwohnungen Mayer in St. Georgen am Kreischberg
Hier treffen Gemütlichkeit und Gastfreundschaft aufeinander. Beim Frühstück kommen regionale Köstlichkeiten auf den Tisch.
Empfehlungen für eine gute Radzeit
Das Kreischi Bikeland, ein neu errichtetes Übungsareal für Mountainbiker:innen, liegt idyllisch hinter der Kreischberghalle nahe der Seilbahnen. Besonders Kinder und Einsteiger:innen finden hier optimale Bedingungen, um spielerisch ihre Fahrtechnik zu perfektionieren. Die vielseitige Anlage bietet abgestufte Herausforderungen – vom ersten Versuch mit dem Laufrad bis hin zu den ersten echten Mountainbike-Erfahrungen. So können sie schrittweise ihre Fähigkeiten entwickeln und dabei die pure Freude am Radfahren entdecken.