Graz zeigt sich hier von seiner beweglichsten Seite. Urbaner Rhythmus trifft auf Naturmomente, die direkt vor der Stadt beginnen.

Stadt und Land greifen in der Erlebnisregion Graz nahtlos ineinander. Eben noch prägt urbanes Leben die Kulisse der steirischen Landeshauptstadt und Österreichs einziger Genusshauptstadt, im nächsten Augenblick öffnen sich Wälder, Klammen, Almen und Weinberge. Von Graz aus führt der Weg direkt aufs Rad – hinaus ins Grüne.

Entlang der Mur warten 18 E-Bike-Genussradtouren mit ganz unterschiedlichem Charakter: flach im Süden, bewegt im Osten und in der Lipizzanerheimat, fordernd rund um den Hausberg Schöckl. Panoramen, Berg- und Naturstrecken, Kulturdenkmäler, Badeseen sowie regionale Schmankerl und moderne Haubenküche begleiten die Routen.

Gefahren wird überwiegend auf asphaltierten Radwegen und ruhigen Nebenstraßen, ergänzt durch einzelne Schotter- und Naturpassagen. Geeignet sind E-Bikes ebenso wie Touren-, Trekking- und Gravelbikes; Mountainbikes sind möglich, aber nicht nötig.

Tipp: Mit der virtuellen Raderlebniswelt kann man die Genussradtouren auch digital und aus neuen Perspektiven erleben!