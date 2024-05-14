Zwei Radfahrer mit Helmen auf einer Brücke in Graz, Schlossberg mit Uhrturm im Hintergrund.
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Erlebnisregion Graz
Urbaner Puls und grüne Weite – Radmomente in und um Graz

Graz zeigt sich hier von seiner beweglichsten Seite. Urbaner Rhythmus trifft auf Naturmomente, die direkt vor der Stadt beginnen.

Stadt und Land greifen in der Erlebnisregion Graz nahtlos ineinander. Eben noch prägt urbanes Leben die Kulisse der steirischen Landeshauptstadt und Österreichs einziger Genusshauptstadt, im nächsten Augenblick öffnen sich Wälder, Klammen, Almen und Weinberge. Von Graz aus führt der Weg direkt aufs Rad – hinaus ins Grüne.  

Entlang der Mur warten 18 E-Bike-Genussradtouren mit ganz unterschiedlichem Charakter: flach im Süden, bewegt im Osten und in der Lipizzanerheimat, fordernd rund um den Hausberg Schöckl. Panoramen, Berg- und Naturstrecken, Kulturdenkmäler, Badeseen sowie regionale Schmankerl und moderne Haubenküche begleiten die Routen.

Gefahren wird überwiegend auf asphaltierten Radwegen und ruhigen Nebenstraßen, ergänzt durch einzelne Schotter- und Naturpassagen. Geeignet sind E-Bikes ebenso wie Touren-, Trekking- und Gravelbikes; Mountainbikes sind möglich, aber nicht nötig. 

Tipp: Mit der virtuellen Raderlebniswelt kann man die Genussradtouren auch digital und aus neuen Perspektiven erleben!

Details zur Strecke  
Länge: 800 Kilometer
Schwierigkeitsgrade: von leicht bis anspruchsvoll
Saison: ganzjährig befahrbar
Routenplanung 

Genussradeln in der Erlebnisregion Graz: Touren für Entdecker:innen und Genießer:innen

Zu den Touren

Die schönsten Perspektiven der Region

Die Top Unterkünfte  

Hotel Weitzer in Graz

Das Hotel liegt zentral an der Mur, wenige Schritte von der Altstadt, Kunsthaus und Schlossberg entfernt, und bietet komfortable bis luxuriöse Zimmer.

Hotel Weitzer

Lendhotel in Graz

Modernes Design, zeitgenössische Kunst und individuell gestaltete Zimmer mit Blick über Graz: Das zertifizierte Bed-&-Bike-Hotel bietet passende Services für Radgäste.

Lendhotel

harry’s home – smart city graz

Ein idealer Ausgangspunkt für urbane Entdeckungen und Radtouren in der Region – mit E-Bike-Station, versperrbarem Fahrradraum und E-Ladestationen.

harry’s home – smart city graz

Gasthof Pension Zur Steirerstub’n in Graz

Die fahrradfreundliche Bed-&-Bike am Lendplatz überzeugt mit Blick auf den Schlossberg, individueller Ausstattung und herzlicher Gastlichkeit.

Gasthof Pension Zur Steirerstub’n

Highlights entlang der Strecke  

Events rund um den Radsport

Schöckl-Challenge

30.5.2026
St. Radegund

Teilnehmer:innen messen sich in vier Disziplinen: Berglauf, Downhill, MTB UpHill und Paragleiten. Der Wettkampf bietet eine spannende Mischung aus Ausdauer, Technik und Adrenalin in einer einzigartigen Bergkulisse.

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Tour de Mur

4.6.2026 – 6.6.2026
div. Orte, Steiermark

333 Kilometer entlang der Mur: drei Touren vom Salzburger Lungau durch die Steiermark bis Bad Radkersburg. Flusslandschaften, Weinberge, Städte und Ausdauer.

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