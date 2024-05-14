Ride & Vine in der Südsteiermark
Sanfte Rides durch die Natur – begleitet von gutem Essen und Trinken
Einleitung
Als erstklassige Rad-Destination spielt die Südsteiermark in einer eigenen Liga. Das Spektrum reicht vom entspannten Genussradeln mit genussvollen Einkehrmomenten bei traditionellen Buschenschänken und angesagten Hauben-Gastronomen entlang der drei idyllischen Weinstraßen bis hin zu fordernden Gravel-Abenteuern und schnellen Rennrad-Kilometern.
Von den aussichtsreichen Hängen der Koralpe über das Schilcherland und den Sausal bis ins südsteirische Weinland eröffnet sich eine beeindruckende Vielfalt an Landschaften und Routen. Hier treffen kulinarische Entdeckungen auf sportliche Herausforderungen: Genussradfahrer kommen ebenso auf ihre Kosten wie Rennrad-Enthusiasten und Gravel-Rider. Nach der Tour wartet das wohlverdiente Carboloading – bei einer herzhaften Jause und einem Glas ausgezeichnetem südsteirischen Wein, mitten in den malerischen Weinstraßen.
Die schönsten Perspektiven der Region
Pumpstation, Werkzeug und Ladestationen – diese Unterkünfte sind vorbereitet
Veranstaltungen rund um den Radsport
Woamfoahn in Gamlitz
Die Südsteiemark bietet ideales Terrain, um Rennrad zu fahren. Woamfoahn verbindet kulinarischen Genuss mit Genuss auf dem Rad – mit Expertenworkshops, gemeinsamen Touren und natürlich jeder Menge südsteirischer Gastfreundschaft.
GRAVELEI Südsteiermark Edition
Die Gravelei ist ein Event, das weit über Start- und Ziellinie hinausgeht. Es warten nicht nur herausfordernde Strecken, sondern auch eine Erfahrung, die den Gravel-Spirit in all seinen Facetten zelebriert. Von der ersten Pedalumdrehung bis zur After-Party.