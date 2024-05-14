Zwei Radfahrer mit Helmen auf einem Radweg, grüne Wiesen und Felsgipfel im Hintergrund.
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Tauernradweg
Genussreise durch das SalzburgerLand und Oberösterreich

Eine Genusstour entlang großer Flüsse, kultureller und kulinarischer Besonderheiten: Der Tauernradweg entlang der Alpen beeindruckt.

Majestätisch eröffnen die Krimmler Wasserfälle den Auftakt zu einer der schönsten Radrouten der Alpen – dem Tauernradweg. Die Tour lässt sich als 270 Kilometer lange Rundstrecke oder als ausgedehntes Abenteuer bis nach Passau auf 310 Kilometern erkunden. Der Weg entlang der geschwungenen Flüsse Salzach, Saalach und Inn verzaubert mit einer beeindruckenden Vielfalt an Sehenswürdigkeiten.

Etwa hundert malerische Orte und Plätze laden zum Verweilen ein und erzählen ihre Geschichte durch Kunst, Kultur und unberührte Natur. Für Genießer:innen wird die Tour zum kulinarischen Streifzug durch die Alpine Küche: Urige Pongauer Bauernläden und die zahlreichen Genusspunkte der Via Culinaria verwöhnen mit regionalen Spezialitäten.

Details zur Strecke
Länge270 oder 310 Kilometer
Schwierigkeitsgrad:leicht bis mittel
Gefälle:meist leicht bergab
Zielgruppe:für Familien gut geeignet
Routenplanung
ab € 879,–

Wir empfehlen folgendes Angebot

Von Krimml über Salzburg bis nach Passau – entlang von Salzach, Saalach und Inn:  Namensgeber dieses wunderschönen Radweges ist der Nationalpark Hohe Tauern. Die Ausblicke auf seine schneebedeckten Gipfel begeistern gleich zu Beginn der Reise.

Eurobike: Tauernradweg

Die schönsten Perspektiven des Tauernradwegs

Über 50 radfreundliche Hotels, Gasthöfe und Pensionen haben ihr Angebot auf Radgäste abgestimmt

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