Achensee
Sommer- und Herbstgenuss zwischen Berg und See
Einleitung
Eingebettet zwischen Karwendel- und Rofangebirge liegt der Tiroler Achensee – ein Lebensraum, in dem die Natur den Takt vorgibt und in dem Menschen und Landschaft in harmonischer Weise miteinander leben. In dieser einzigartigen Umgebung entfaltet sich im Sommer eine Vielzahl von Erlebnissen, die alle Altersgruppen begeistern und dazu einladen, Ferien im Takt der Natur zu geniessen.
Das frei zugängliche Seeufer lädt zum Verweilen, Baden und Entspannen ein. Sportlich Aktive können sich auf 500 Kilometern markierten Wanderwegen oder auf über 320 Kilometern Velo- und Mountainbike-Routen auspowern. Ein breites Wassersportangebot – von Segeln und Surfen bis Stand-up-Paddling – eröffnet zudem neue Perspektiven auf den „Fjord der Alpen“.
Für Familien bietet ein abwechslungsreiches Kinder- und Jugendprogramm sowie zahlreiche Spielplätze und Themenwege unvergessliche Momente. Auch geführte Wanderungen bereichern das Sommerangebot und ermöglichen es, die einzigartige Natur- und Kulturlandschaft rund um den Achensee intensiv zu erleben. Dabei wird spürbar, wie wohltuend es ist, sich achtsam und im Einklang mit der Natur zu bewegen.
Drei Highlights am AchenseeDie Region Achensee ist ein vielseitiges Hochtal, das weit mehr bietet als majestätische Berge und den grössten See Tirols. Ob Natur, Kultur oder Action – die Region verbindet Vielfalt und Schönheit und schafft Erlebnisse, die lange in Erinnerung bleiben.
Kombination zwischen Berg und See
Hier geniesen Feriengäste intakte Natur und landschaftliche Schönheit in Kombination mit echter Tiroler Gastfreundschaft.
Über 50 verschiedene Sportarten
Wer an seine Grenzen gehen will, findet im Gebirge zahlreiche Herausforderungen. Zu Lande, zu Wasser und in der Luft.
Tiroler Steinöl und Wellness
Das Tiroler Steinöl ist ein bewährtes Mittel zur Entspannung. In vielen Wellnessabteilungen der Hotels kommt das Pflegeprodukt zum Einsatz.
Unsere Angebots-Empfehlungen
Wanderprogramm Achensee
Im Rahmen des kostenlosen Wanderprogramms begleiten Bergwander- & Naturparkführer zu den schönsten Plätzen und teilen Einblicke in Flora, Fauna und Geschichte.
Achensee Erlebniscard
Hoch hinauf mit der Bergbahn, hinaus auf den See mit dem Schiff, rauf oder runter mit der Achenseebahn oder rein in die faszinierende Welt von Kunst und Kultur.
Angebote und Pauschalen
Familienferien, ultimatives Bergerlebnis, Golf- oder Klettertage: Hier findet ihr attraktive Achensee-Pakete. Einfach reinschnuppern, auswählen und tolle Tage geniessen.
Top Erlebnisse
Tirols Sport & Vital Park: In der Region Achensee werden sportliche Aktivität, landschaftliche Interaktion & Erholung mit Seeblick vereint.
Themenwege am Achensee: Auf diesen spannenden Wander- oder Spazierwegen am Achensee erlebt man nicht nur die atemberaubende Landschaft der Region, sondern lernt auch noch etwas dazu. Ob Naturliebhaber, Geschichtsinteressierte oder Kulturbegeisterte, ob alleine, mit Freunden, Partner oder Familie – die vielfältigen Themenwege laden ein, die Region Achensee aus neuen Perspektiven zu entdecken und unvergessliche Erlebnisse zu sammeln.
Kunst, Kultur & Tradition: In der Region Achensee erleben Gäste gemeinsam mit den Einheimischen das ganze Jahr über echte Tiroler Kunst, Kultur & Tradition hautnah.
Kulinarische Genüsse: Die am Achensee gebotene Küche ist so vielfältig wie die Region selbst und reicht von Tiroler Knödeln über italienische Pizzen bis hin zu köstlichen Fischgerichten. Auch vegetarische und vegane Optionen stehen vielerorts auf der Speisekarte. Zudem muss das Achenseebier unbedingt probiert werden. Auch dank der ausgezeichneten Hauben- und Sternerestaurants in der Region steht der Achensee für Kulinarik vom Feinsten.
Impressionen
Weitere Aktivitäten
Top-Wanderungen
Alpentiere Rundwanderweg: Auf dieser leichten Wanderung können Kinder Alpentiere, wie Hasen oder Gämse, beobachten.
Naturlehrpfad Rofan: Der Naturlehrpfad Rofan zeigt anhand zahlreicher Beispiele und Grafiken, wie ein gutes Miteinander in freier Natur gelingt.
Karwendelrunde: Eine Mehrtagestour mitten durch den Naturpark Karwendel mit atemberaubenden Weitblicken auf der gesamten Strecke.
Tipps für Familien
Der Achensee ist der perfekte Ort für Familien, die gemeinsam die Natur erkunden, Abenteuer erleben und wertvolle Zeit miteinander verbringen wollen. Eingebettet in die beeindruckende Bergwelt zwischen Rofan- und Karwendelgebirge bietet der Achensee eine Fülle an Aktivitäten für Gross und Klein. Die Region ist Teil der Tiroler Familiennester und bietet speziell auf Familien abgestimmte Unterkünfte, die höchsten Komfort und Qualität garantieren. Ergänzt wird das Angebot durch ein abwechslungsreiches Kinder- und Jugendprogramm – perfekt für kleine und grosse Entdecker. Am Achensee finden Familien eine einzigartige Mischung aus Natur, Abenteuer und entspannten Momenten. Jeder Ferientag wird hier zu einem neuen Erlebnis.
Der Achensee: Bergsommer-Spielplatz
Kinder- und Jugendprogramm Achensee
Wusel-Seeweg am Achensee
Achensee Natur Erlebnispfad
Top-Events in der Region Achensee
Wandern: Raus aus dem Alltag, rein in die Natur
Achensee Tourismus
Achenseestrasse 63
6212 Maurach am Achensee
Telefon: +43 5 95300 0