Zwei Kinder laufen auf Holzsteg an türkisem Bergsee, zwei Erwachsene folgen, Bergwald im Hintergrund.
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Achensee
Sommer- und Herbstgenuss zwischen Berg und See

Ein Sommer am Achensee bedeutet, den eigenen Rhythmus zu finden – und mit Taktgefühl der Natur zu begegnen, um diesen besonderen Lebensraum zu schützen.

Eingebettet zwischen Karwendel- und Rofangebirge liegt der Tiroler Achensee – ein Lebensraum, in dem die Natur den Takt vorgibt und in dem Menschen und Landschaft in harmonischer Weise miteinander leben. In dieser einzigartigen Umgebung entfaltet sich im Sommer eine Vielzahl von Erlebnissen, die alle Altersgruppen begeistern und dazu einladen, Ferien im Takt der Natur zu geniessen.

Das frei zugängliche Seeufer lädt zum Verweilen, Baden und Entspannen ein. Sportlich Aktive können sich auf 500 Kilometern markierten Wanderwegen oder auf über 320 Kilometern Velo- und Mountainbike-Routen auspowern. Ein breites Wassersportangebot – von Segeln und Surfen bis Stand-up-Paddling – eröffnet zudem neue Perspektiven auf den „Fjord der Alpen“.

Für Familien bietet ein abwechslungsreiches Kinder- und Jugendprogramm sowie zahlreiche Spielplätze und Themenwege unvergessliche Momente. Auch geführte Wanderungen bereichern das Sommerangebot und ermöglichen es, die einzigartige Natur- und Kulturlandschaft rund um den Achensee intensiv zu erleben. Dabei wird spürbar, wie wohltuend es ist, sich achtsam und im Einklang mit der Natur zu bewegen.

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Drei Highlights am Achensee

Die Region Achensee ist ein vielseitiges Hochtal, das weit mehr bietet als majestätische Berge und den grössten See Tirols. Ob Natur, Kultur oder Action – die Region verbindet Vielfalt und Schönheit und schafft Erlebnisse, die lange in Erinnerung bleiben.

Kombination zwischen Berg und See

Hier geniesen Feriengäste intakte Natur und landschaftliche Schönheit in Kombination mit echter Tiroler Gastfreundschaft.

Mehr über die Region

Über 50 verschiedene Sportarten

Wer an seine Grenzen gehen will, findet im Gebirge zahlreiche Herausforderungen. Zu Lande, zu Wasser und in der Luft.

Zu den Erlebnissen

Tiroler Steinöl und Wellness

Das Tiroler Steinöl ist ein bewährtes Mittel zur Entspannung. In vielen Wellnessabteilungen der Hotels kommt das Pflegeprodukt zum Einsatz.

Mehr über das Tiroler Steinöl

Unsere Angebots-Empfehlungen

Wanderprogramm Achensee

Im Rahmen des kostenlosen Wanderprogramms begleiten Bergwander- & Naturparkführer zu den schönsten Plätzen und teilen Einblicke in Flora, Fauna und Geschichte.

Zum Wanderprogramm

Achensee Erlebniscard

Hoch hinauf mit der Bergbahn, hinaus auf den See mit dem Schiff, rauf oder runter mit der Achenseebahn oder rein in die faszinierende Welt von Kunst und Kultur.

Mehr Infos zur Erlebniscard

Angebote und Pauschalen

Familienferien, ultimatives Bergerlebnis, Golf- oder Klettertage: Hier findet ihr attraktive Achensee-Pakete. Einfach reinschnuppern, auswählen und tolle Tage geniessen.

Alle Angebote entdecken

Unterkünfte

Eure Ferien sollen aktiv, genussvoll und planbar sein. Achensee Tourismus bietet einen unkomplizierten und raschen Buchungsablauf mit optionaler Reiseversicherung.

Entspannt buchen
Bewegung, Erholung, Kulinarik, Kunst

Top Erlebnisse

  • Tirols Sport & Vital Park: In der Region Achensee werden sportliche Aktivität, landschaftliche Interaktion & Erholung mit Seeblick vereint.

  • Themenwege am Achensee: Auf diesen spannenden Wander- oder Spazierwegen am Achensee erlebt man nicht nur die atemberaubende Landschaft der Region, sondern lernt auch noch etwas dazu. Ob Naturliebhaber, Geschichtsinteressierte oder Kulturbegeisterte, ob alleine, mit Freunden, Partner oder Familie – die vielfältigen Themenwege laden ein, die Region Achensee aus neuen Perspektiven zu entdecken und unvergessliche Erlebnisse zu sammeln.

  • Kunst, Kultur & Tradition: In der Region Achensee erleben Gäste gemeinsam mit den Einheimischen das ganze Jahr über echte Tiroler Kunst, Kultur & Tradition hautnah. 

  • Kulinarische Genüsse: Die am Achensee gebotene Küche ist so vielfältig wie die Region selbst und reicht von Tiroler Knödeln über italienische Pizzen bis hin zu köstlichen Fischgerichten. Auch vegetarische und vegane Optionen stehen vielerorts auf der Speisekarte. Zudem muss das Achenseebier unbedingt probiert werden. Auch dank der ausgezeichneten Hauben- und Sternerestaurants in der Region steht der Achensee für Kulinarik vom Feinsten.

Impressionen

Weitere Aktivitäten

Mountainbiken & Velofahren auf mehr als 320 km

Wandern im Rofan- und Karwendelgebirge

Klettersteiggehen am Achensee

Luftsport: Die Welt von oben sehen

Wassersport vor majestätischer Bergkulisse

Golfen vor spektakulärer Kulisse

Laufen auf 183 km ausgewiesener Laufstrecken

Rein in die Natur

Top-Wanderungen

  • Alpentiere Rundwanderweg: Auf dieser leichten Wanderung können Kinder Alpentiere, wie Hasen oder Gämse, beobachten.

  • Naturlehrpfad Rofan: Der Naturlehrpfad Rofan zeigt anhand zahlreicher Beispiele und Grafiken, wie ein gutes Miteinander in freier Natur gelingt.

  • Karwendelrunde: Eine Mehrtagestour mitten durch den Naturpark Karwendel mit atemberaubenden Weitblicken auf der gesamten Strecke.

Wandern im Karwendel- & Rofangebirge
Aktivitäten für Gross und Klein

Tipps für Familien

Der Achensee ist der perfekte Ort für Familien, die gemeinsam die Natur erkunden, Abenteuer erleben und wertvolle Zeit miteinander verbringen wollen. Eingebettet in die beeindruckende Bergwelt zwischen Rofan- und Karwendelgebirge bietet der Achensee eine Fülle an Aktivitäten für Gross und Klein. Die Region ist Teil der Tiroler Familiennester und bietet speziell auf Familien abgestimmte Unterkünfte, die höchsten Komfort und Qualität garantieren. Ergänzt wird das Angebot durch ein abwechslungsreiches Kinder- und Jugendprogramm – perfekt für kleine und grosse Entdecker. Am Achensee finden Familien eine einzigartige Mischung aus Natur, Abenteuer und entspannten Momenten. Jeder Ferientag wird hier zu einem neuen Erlebnis.

Abenteuer für die ganze Familie

Top-Events in der Region Achensee

Achenseelauf

6.9.2026

Einmal rund um den See

Wingfoil Testival

19.6.2026 – 21.6.2026

Wassersport-Erlebnis für die ganze Familie

Langstreckenschwimmen

5.7.2026

Durchquert Tirols grössten See.

Chill & Jump #achensee

7.8.2026

Ins frische Wasser springen.

Achensee Klettercamp

12.6.2026 – 14.6.2026

Drei Tage gefüllt mit professionellem Knowhow.

Wandern: Raus aus dem Alltag, rein in die Natur

Themenwege am AchenseeWandern im Karwendel- & Rofangebirge
Kontakt
Kontakt

Achensee Tourismus

Achenseestrasse 63

6212 Maurach am Achensee

Telefon: +43 5 95300 0

info@achensee.com
www.achensee.com

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