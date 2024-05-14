Ein Sommer am Achensee bedeutet, den eigenen Rhythmus zu finden – und mit Taktgefühl der Natur zu begegnen, um diesen besonderen Lebensraum zu schützen.

Eingebettet zwischen Karwendel- und Rofangebirge liegt der Tiroler Achensee – ein Lebensraum, in dem die Natur den Takt vorgibt und in dem Menschen und Landschaft in harmonischer Weise miteinander leben. In dieser einzigartigen Umgebung entfaltet sich im Sommer eine Vielzahl von Erlebnissen, die alle Altersgruppen begeistern und dazu einladen, Ferien im Takt der Natur zu geniessen.

Das frei zugängliche Seeufer lädt zum Verweilen, Baden und Entspannen ein. Sportlich Aktive können sich auf 500 Kilometern markierten Wanderwegen oder auf über 320 Kilometern Velo- und Mountainbike-Routen auspowern. Ein breites Wassersportangebot – von Segeln und Surfen bis Stand-up-Paddling – eröffnet zudem neue Perspektiven auf den „Fjord der Alpen“.

Für Familien bietet ein abwechslungsreiches Kinder- und Jugendprogramm sowie zahlreiche Spielplätze und Themenwege unvergessliche Momente. Auch geführte Wanderungen bereichern das Sommerangebot und ermöglichen es, die einzigartige Natur- und Kulturlandschaft rund um den Achensee intensiv zu erleben. Dabei wird spürbar, wie wohltuend es ist, sich achtsam und im Einklang mit der Natur zu bewegen.