Im Herzen Tirols verbinden sich gelebte Baukunst, offene Almlandschaften, wasserreiche Natur und weite Ausblicke zu einer gewachsenen Kulturlandschaft.

Klare Bergtage im Sommer und ruhige Lichtstimmungen im Herbst prägen das Bild der Region.

Das Alpbachtal erstreckt sich zwischen dem Tiroler Inntal und den Kitzbüheler Alpen. Alpbach mit seinem einheitlichen Holzbaustil steht exemplarisch für die architektonische Handschrift der Region. Zur Ferienregion zählt auch Rattenberg, die kleinste Stadt Österreichs, deren historisches Ortsbild und traditionsreiche Glaskunst einen kulturellen Akzent innerhalb der alpinen Landschaft setzen.

Sanfte Grasberge, aussichtsreiche Höhenwege und offene Almen bestimmen das Landschaftsbild ebenso wie klare Bergseen und markante Schluchten. Das weitläufige Wandergebiet reicht von genussvollen Almwegen bis zu anspruchsvolleren Gipfeltouren. Badeseen wie der Reintalersee sowie die Kaiserklamm und die Tiefenbachklamm schaffen abwechslungsreiche Übergänge zwischen Berg und Wasser.

Im Herbst verändern sich Licht und Farben spürbar. Klare Sichtverhältnisse und stabile Wetterlagen machen diese Jahreszeit zu einer besonders attraktiven Reisezeit.