Alpbachtal in Tirol
Zwischen Holz und Horizont
Einleitung
Klare Bergtage im Sommer und ruhige Lichtstimmungen im Herbst prägen das Bild der Region.
Das Alpbachtal erstreckt sich zwischen dem Tiroler Inntal und den Kitzbüheler Alpen. Alpbach mit seinem einheitlichen Holzbaustil steht exemplarisch für die architektonische Handschrift der Region. Zur Ferienregion zählt auch Rattenberg, die kleinste Stadt Österreichs, deren historisches Ortsbild und traditionsreiche Glaskunst einen kulturellen Akzent innerhalb der alpinen Landschaft setzen.
Sanfte Grasberge, aussichtsreiche Höhenwege und offene Almen bestimmen das Landschaftsbild ebenso wie klare Bergseen und markante Schluchten. Das weitläufige Wandergebiet reicht von genussvollen Almwegen bis zu anspruchsvolleren Gipfeltouren. Badeseen wie der Reintalersee sowie die Kaiserklamm und die Tiefenbachklamm schaffen abwechslungsreiche Übergänge zwischen Berg und Wasser.
Im Herbst verändern sich Licht und Farben spürbar. Klare Sichtverhältnisse und stabile Wetterlagen machen diese Jahreszeit zu einer besonders attraktiven Reisezeit.
Drei Highlights im AlpbachtalMehr als ein klassisches Bergziel: das Alpbachtal steht für Baukultur, vielfältige Berglandschaft und markante Wasserwelten.
Architektur als Markenzeichen
Hier wird Baukultur sichtbar gelebt. Besonders in Alpbach prägt der einheitliche Holzbaustil das Ortsbild und verleiht der Region ihr charakteristisches Erscheinungsbild.
Seen, Schluchten und Almlandschaften
Zwischen offenen Almen, klaren Seen und eindrucksvollen Klammen spannt sich hier ein abwechslungsreicher Naturraum. Die Verbindung von Berg und Wasser prägt die Region.
Geschichte und Glaskunst
Von der historischen Stadt Rattenberg bis zum Museum Tiroler Bauernhöfe: Tradition, Handwerk und gewachsene Strukturen prägen das Tal ebenso wie die alpine Natur.
Top Wanderungen
Zireiner See - das blaue Auge im Rofan: Einer der schönsten Bergseen Tirols, beeindruckt mit seiner tiefblauen Farbe. Er liegt eingebettet in die unberührte Natur des imposanten Rofan-Gebirges.
Die Gratlspitze - der Aussichtsberg im Alpbachtal: Ausblick auf über 800 Gipfel und 26 Kirchtürme, sehr exponierte Lage und sensationelle Fernsicht. Perfekt für Sonnenauf- und Sonnenuntergangswanderungen vom Frühjahr bis in den Spätherbst.
Schlucht-Erlebniswanderung Tiefenbachklamm: Fasziniert mit ihren spektakulären Felswänden, türkisblauem Wasser und wildromantischer Natur. Ein echtes Naturerlebnis, das an heissen Tagen besonders erfrischend ist!
Überschreitung der Sagtaler Spitzen: Bergabenteuer mit grandiosen Ausblicken. Der anspruchsvolle Gratweg erfordert Trittsicherheit, belohnt aber mit einem einzigartigen Panorama und der Einkehr in der urigen Fahrmkehralm mit dem „besten Schnitzel am Berg".
Panoramaweg Wiedersberger Horn: Die leichte Rundwanderung ab Bergstation ist besonders zur Almrosenblüte ein ganz besonderes Highlight und perfekt für Genusswanderer und Familien.
Impressionen
Top Bergerlebnisse
Genussgondel: Die mit regionalen Spezialitäten ausgestattete Gondel verbindet Bergfahrt mit kulinarischem Zwischenstopp. Während der Fahrt über das Alpbachtal entsteht ein ruhiger Rahmen für ein ganz besonderes Frühstück mit Ausblick.
Historische Almen und Hütten: Almen wie die über 400 Jahre alte Farmkehralm, Steinbergalm oder das Almplateau Stettauer Almen stehen für gewachsene Baukultur und alpine Geschichte. Sie verbinden Wandererlebnis mit regionaler Tradition.
Sonnenaufgang am Berg: Mit der Wiedersbergerhornbahn zur Bergstation und weiter zum Gipfel auf 2.127 Metern. In den frühen Morgenstunden öffnen sich klare Fernblicke über das Tal – eine besondere Perspektive auf die Berglandschaft.
Kaiserklamm: Die Kaiserklamm in Brandenberg zählt zu den markantesten Schluchten der Region. Stege und Wege führen entlang des Wassers durch die enge Klamm; sie ist zugleich Naturraum und Ausgangspunkt für Wildwasseraktivitäten.
Alpbachtal Hüttenjause erwandern: Nach einer Wanderung laden Almen und Berggasthöfe zur regionalen Jause ein. Serviert werden ausgewählte Produkte aus der Region – traditionell auf dem „Alpbachtal Hüttenjause“-Holzbrett.
Angebote aus dem Alpbachtal
Mountain & Spa Resort Alpbacherhof****s in Alpbach
Ein Ort zum Durchatmen: Familiengeführtes Wellnesshotel mit traumhaftem Bergblick: 1.600 m² Spa, 7.000 m² Panoramawiese, luxuriöse Zimmer & feine Genussküche.
Weitere Aktivitäten
Familienhighlights
Das Alpbachtal ist als Tiroler Familienregion zertifiziert und bietet vielfältige Outdoorangebote am Berg und im Tal.
Lauserland & Lauser-Sauser am Wiedersberger Horn: Der Erlebnisspielplatz am Wiedersberger Horn umfasst Wasserspielbereiche, Baumhäuser und Balancierstationen. Während Kinder die einzelnen Elemente erkunden, bieten Ruhebänke und kurze Panoramawege Möglichkeiten für entspannte Aufenthalte. Direkt angrenzend verläuft der Alpine Coaster „Alpbachtaler Lauser-Sauser“.
Juppi Zauberwald am Reither Kogel: Der kinderwagentaugliche Rundweg führt durch den Wald am Reither Kogel und verbindet Natur mit thematischen Stationen. Elemente wie Geistermoor, Zauberspiegel und Hexenhaus sowie eine begleitende Rätsel-Rallye machen den Weg abwechslungsreich gestaltet.
Alpbachtal Schatzkarte & Familienprogramm: Mit der Schatzkarte können Kinder an 18 Stationen Stempel sammeln und die Region spielerisch erkunden. In den Sommermonaten ergänzt das Alpbachtal Familienprogramm das Angebot.
Die Alpbachtal Card: Mit der Alpbachtal Card sind zahlreiche Leistungen wie Bergbahnen, Badeseen und ausgewählte Programmpunkte inkludiert und erleichtern die Planung gemeinsamer Ferientage.
Kulinarische Vielfalt
Die schönsten Berghütten
Bischofer Käsalm (Almausschank): Auf 1.351 Metern, bietet sie hausgemachte Käsespezialitäten aus eigener Produktion. Sie liegt idyllisch auf der Sonnenseite des Alpbachtals und ist mit E-Bike und zu Fuss erreichbar.
Farmkehralm: Mit über 400 Jahren Geschichte verkörpert sie das urtümliche Tirol. Auf 1.521 Metern im Greiter Graben gelegen, bietet sie einen lauschigen Almgarten mit Blick auf den kleinen Galtenberg, den markanten Dristenkopf sowie den Gamskopf und die Sagtaler Spitze.
Kaiserhaus Brandenberg: Das historische Kaiserhaus diente einst Kaiser Franz Joseph I. als Jagdresidenz. Heute verwöhnt es mit original Tiroler Küche, darunter Wildgerichte aus den Brandenberger Wäldern und die berühmte Brandenberger Prügeltorte. Die unberührte Natur rundherum lädt zu Spaziergängen ein und einer Wanderung durch die Kaiserklamm.
Steinbergalm: Die aus dem 16. Jahrhundert stammende Alm liegt auf 1.712 Metern und ist ein herrliches Ziel für Bike & Hike-Touren. Senner Hannes Klingler bereitet hier traditionellen Käse zu, den ihr vor Ort verkosten könnt.
Holzalm: Die Holzalm auf 1.450 Metern ist ein Muss für kulinarische Geniesser. Bekannt ist die Hütte für ihre riesengrossen Schnitzel, die frisch in der Pfanne zubereitet werden – ein echtes Highlight für hungrige Wanderer, die davor die Gratlspitze erklommen haben.
Alpbachtal Tourismus
Zentrum 1
6233 Kramsach
Telefon: +43 5337 21200