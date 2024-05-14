Bregenzerwald
Erfrischend grün und inspirierend
Einleitung
Aus Freude an Schönem: Der Bregenzerwald in Vorarlberg begeistert Naturliebhaber:innen ebenso wie jene, die anspruchsvolle Kultur, hochwertige Architektur, innovatives Handwerk und Gutes aus Küche und Keller schätzen. Wanderer:innen und Mountainbiker:innen erkunden die Berge und Wälder auf eigene Faust oder bei geführten Touren. Weitwanderwege führen am Fluss entlang, zu architektonischen Meisterwerken oder zu Sennereien, wo der bekannte Bregenzerwälder Alp- und Bergkäse entsteht. Bei Dorfrundgängen erfährt man Spannendes und erlebt die Harmonie von alter und neuer Holzarchitektur.
Bewegung lässt sich hier auch ideal mit kulinarischen Freuden in den exzellenten Restaurants kombinieren, etwa bei kulinarischen Wanderungen oder beim kulinarischen Velofahren. Die Schubertiade in Schwarzenberg und diverse Ausstellungen und Museen bereichern das Kulturgeschehen.
Drei Highlights im BregenzerwaldDie Bregenzerwälder Landschaften sind eine Wohltat fürs Auge und die Seele. Die sanften Hügel, weiten Ebenen, romantischen Flusstäler und imposanten Gipfeln sind ideal für Bewegungsfreudige und Naturgeniesser:innen.
Kulinarisch Wandern im Bregenzerwald
Schritt für Schritt von Gang zu Gang: Bei diesen Touren geniesst ihr ausgesucht schöne Landschaften und regionale Spezialitäten zum Frühstück, Mittagessen und Dessert.
Gäste-Card Bregenzerwald & Grosses Walsertal
Die Karte gilt für aussichtsreiche Bergbahnfahrten, öffentliche Busse sowie erfrischende Freibad-Besuche, und bietet Ermässigungen bei vielen Museen und Partnerbetrieben.
Land & Leute: natürlich, traditionell und modern
Hier wird darauf geachtet, den Lebensraum wohlüberlegt zu gestalten. Die gepflegten Dörfer überraschen mit spannenden architektonischen Kombinationen.
Hotel-Empfehlungen im Bregenzerwald
Krone Hittisau – Geniessen und Punkt.
Die Natur erblüht. Die Krone lädt ein. Widmet euch 2 Tage einer lebensbejahenden Sache: dem Genuss.
Fuchsegg Bregenzerwald
Gemeinsamzeit auf 10'000 m²: 30 Zimmer und Lodges, Genusskulinarik, Bergspa mit beheiztem Pool.
4* Sporthotel Krone in Schoppernau
Das Haus der gemütlichen Gastlichkeit umgeben von einer einzigartigen Bergwelt.
Top Bergerlebnisse
Wandern: Ob Themen- oder Gipfeltouren, so lässt sich die Schönheit des Bregenzerwaldes besonders gut erkunden.
Bike & Hike: Einen 2'000 Meter hohen Gipfel in rund einer Stunde erklimmen? Möglich machts die Kombination.
Sonnenaufgangswanderungen: Zur Morgensonne oder zum Abendrot wandert es sich besonders schön.
Veloaction: Wählt zwischen Mountainbike, Rennrad, Gravel- oder E-Bike und einer Reihe attraktiver Routen.
Kulinarisch Velofahren: Mit dem Velo durch eindrucksvolle Landschaften zu Berggasthäusern und Restaurants.
Impressionen
Weitere Aktivitäten
4 Top Wanderungen
Alpgang in Au-Schoppernau: Der Rundweg gibt Einblicke in die Bregenzerwälder Alpwirtschaft.
Wanderung auf die Braunarlspitze: Von Schröcken aus auf den mit 2'649 m höchsten Berg im Bregenzerwald.
Von See zu See am Hochtannberg: Vom Kalbelesee zum Naturjuwel Körbersee – auch mit Kinderwagen möglich.
Damülser Rundtour: Sehr schöne und ausblickreiche Runde mit zwei Gipfelüberschreitungen.
Familienhighlights
Auf zum Klettern, Balancieren, Spielen, Schwimmen und Entdecken! Für vergnügte Stunden im Familienkreis bieten sich diese ausgewählten Ziele im Bregenzerwald an – von Spielplätzen und Schwimmbädern über Erlebnisparcours und Themenwege bis hin zum nostalgischen Wälderbähnle.
Die schönsten Berghütten
Jagdgasthaus Egender in Schönenbach: Das Jagdgasthaus ist bekannt für die köstlichen Käsknöpfle.
Edelweiss am Öberle: Der Alpengasthof liegt am Fusse der Kanisfluh, des markantesten Bergs im Bregenzerwald.
Berghotel Körbersee: Das Hotel liegt am Körbersee, inmitten alpiner Bergwelt, weit abseits der Strassen.
Bergrestaurant Niedere: Berggasthof im Stil der zeitgenössischen Vorarlberger Architektur.
Berggasthaus Hochhäderich: Das urige Gasthaus mit Ausblick beim Gipfel lädt zum Verweilen ein.
Kulinariktipp: Bregenzerwälder Käsesuppe
Bregenzerwald Tourismus GmbH
Gerbe 1135
6862 Egg
Telefon: +43 5512 2365