Gepflegte Kulturlandschaften bis hinauf in die Alpen: In 23 schmucken Dörfern formen Tradition und Moderne ein stimmiges Miteinander.

Aus Freude an Schönem: Der Bregenzerwald in Vorarlberg begeistert Naturliebhaber:innen ebenso wie jene, die anspruchsvolle Kultur, hochwertige Architektur, innovatives Handwerk und Gutes aus Küche und Keller schätzen. Wanderer:innen und Mountainbiker:innen erkunden die Berge und Wälder auf eigene Faust oder bei geführten Touren. Weitwanderwege führen am Fluss entlang, zu architektonischen Meisterwerken oder zu Sennereien, wo der bekannte Bregenzerwälder Alp- und Bergkäse entsteht. Bei Dorfrundgängen erfährt man Spannendes und erlebt die Harmonie von alter und neuer Holzarchitektur.

Bewegung lässt sich hier auch ideal mit kulinarischen Freuden in den exzellenten Restaurants kombinieren, etwa bei kulinarischen Wanderungen oder beim kulinarischen Velofahren. Die Schubertiade in Schwarzenberg und diverse Ausstellungen und Museen bereichern das Kulturgeschehen.