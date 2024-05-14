Person mit Rucksack steht auf blühender Almwiese, Blick auf weite Bergkette im Hintergrund.
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Bregenzerwald
Erfrischend grün und inspirierend

Gepflegte Kulturlandschaften bis hinauf in die Alpen: In 23 schmucken Dörfern formen Tradition und Moderne ein stimmiges Miteinander.

Aus Freude an Schönem: Der Bregenzerwald in Vorarlberg begeistert Naturliebhaber:innen ebenso wie jene, die anspruchsvolle Kultur, hochwertige Architektur, innovatives Handwerk und Gutes aus Küche und Keller schätzen. Wanderer:innen und Mountainbiker:innen erkunden die Berge und Wälder auf eigene Faust oder bei geführten Touren. Weitwanderwege führen am Fluss entlang, zu architektonischen Meisterwerken oder zu Sennereien, wo der bekannte Bregenzerwälder Alp- und Bergkäse entsteht. Bei Dorfrundgängen erfährt man Spannendes und erlebt die Harmonie von alter und neuer Holzarchitektur.

Bewegung lässt sich hier auch ideal mit kulinarischen Freuden in den exzellenten Restaurants kombinieren, etwa bei kulinarischen Wanderungen oder beim kulinarischen Velofahren. Die Schubertiade in Schwarzenberg und diverse Ausstellungen und Museen bereichern das Kulturgeschehen.

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Drei Highlights im Bregenzerwald

Die Bregenzerwälder Landschaften sind eine Wohltat fürs Auge und die Seele. Die sanften Hügel, weiten Ebenen, romantischen Flusstäler und imposanten Gipfeln sind ideal für Bewegungsfreudige und Naturgeniesser:innen.

Kulinarisch Wandern im Bregenzerwald

Schritt für Schritt von Gang zu Gang: Bei diesen Touren geniesst ihr ausgesucht schöne Landschaften und regionale Spezialitäten zum Frühstück, Mittagessen und Dessert.

Köstliche Aussichten

Gäste-Card Bregenzerwald & Grosses Walsertal

Die Karte gilt für aussichtsreiche Bergbahnfahrten, öffentliche Busse sowie erfrischende Freibad-Besuche, und bietet Ermässigungen bei vielen Museen und Partnerbetrieben.

Praktische Vorteile

Land & Leute: natürlich, traditionell und modern

Hier wird darauf geachtet, den Lebensraum wohlüberlegt zu gestalten. Die gepflegten Dörfer überraschen mit spannenden architektonischen Kombinationen.

Stolze Wurzeln

Hotel-Empfehlungen im Bregenzerwald

Krone Hittisau – Geniessen und Punkt.

Die Natur erblüht. Die Krone lädt ein. Widmet euch 2 Tage einer lebensbejahenden Sache: dem Genuss.

Zum Angebot

Fuchsegg Bregenzerwald

Gemeinsamzeit auf 10'000 m²: 30 Zimmer und Lodges, Genusskulinarik, Bergspa mit beheiztem Pool.

Angebote entdecken

4* Sporthotel Krone in Schoppernau

Das Haus der gemütlichen Gastlichkeit umgeben von einer einzigartigen Bergwelt.

Zum Hotel

Almhotel Hochhäderich****

Entdeckt eine besondere Welt: Almhotel Hochhäderich im Kojental: Erholung, Bergblick und Ruhe auf 1.300 m im Bregenzerwald.

Zum Hotel

Top Bergerlebnisse

  • Wandern: Ob Themen- oder Gipfeltouren, so lässt sich die Schönheit des Bregenzerwaldes besonders gut erkunden.

  • Bike & Hike: Einen 2'000 Meter hohen Gipfel in rund einer Stunde erklimmen? Möglich machts die Kombination.

  • Sonnenaufgangswanderungen: Zur Morgensonne oder zum Abendrot wandert es sich besonders schön.

  • Veloaction: Wählt zwischen Mountainbike, Rennrad, Gravel- oder E-Bike und einer Reihe attraktiver Routen.

  • Kulinarisch Velofahren: Mit dem Velo durch eindrucksvolle Landschaften zu Berggasthäusern und Restaurants.

Sommer und Herbst im Bregenzerwald

Impressionen

Weitere Aktivitäten

Kulinarische Genüsse

KäseStrasse Bregenzerwald

Badespass

Umgang Bregenzerwald

Allwetter-Tipps

Brauchtum entdecken

Kletter-Action

MTB-Trailcenter

Werkraum Haus

Museen & Ausstellungen

Architektur & Handwerk

Gravelbiken

Outdoor-Aktivitäten

Wandern im Bregenzerwald

4 Top Wanderungen

Alle Wander-TippsBergbahnen
10 besondere Ziele für Gross & Klein

Familienhighlights

Auf zum Klettern, Balancieren, Spielen, Schwimmen und Entdecken! Für vergnügte Stunden im Familienkreis bieten sich diese ausgewählten Ziele im Bregenzerwald an – von Spielplätzen und Schwimmbädern über Erlebnisparcours und Themenwege bis hin zum nostalgischen Wälderbähnle.

10 Familien-Tipps entdeckenAktivitäten mit Kindern
Empfehlungen für die Hütteneinkehr

Die schönsten Berghütten

Mehr Kulinariktipps

Kulinariktipp: Bregenzerwälder Käsesuppe

Zum RezeptMehr Genusstipps
Kontakt
Service & Kontakt

Bregenzerwald Tourismus GmbH

Gerbe 1135

6862 Egg

Telefon: +43 5512 2365

info@bregenzerwald.at
www.bregenzerwald.at

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