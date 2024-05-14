Dreistufenlandwirtschaft, Maisässe und Alpen formen Kultur und Natur. Auf vielfältigen Themenwegen lässt sich dieses Erbe und die bis heute gelebte Tradition erleben.

Im Montafon bestimmt seit jeher das harmonische Zusammenspiel von Mensch und Natur das Leben. Über Jahrhunderte formte die Dreistufenlandwirtschaft – der Wechsel mit den Jahreszeiten vom Tal über den Maisäss bis hinauf auf die Alpe – den Jahreslauf der Bauernfamilien. Auch wenn diese Form der Landwirtschaft heute nicht mehr in voller Ausprägung existiert, lebt ihr Geist weiter. Viele Maisässe haben zwar ihre ursprüngliche Funktion verloren, werden aber liebevoll erhalten und stehen als erholsame Rückzugsorte zur Verfügung. Auch die Alpen werden weiterhin bewirtschaftet. Besucher können vor Ort die Herstellung regionaler Spezialitäten erleben, allen voran den einzigartigen Montafoner Sura Kees. Ebenso spiegeln alte, fast ausgestorbene Tierrassen wie das Montafoner Braunvieh und das Montafoner Steinschaf die tiefe Verbundenheit der Region mit ihrer landwirtschaftlichen Geschichte wider.

Wer das Montafon heute besucht, entdeckt auf Wanderwegen, Bike-Routen und Klettersteigen die Spuren dieser Kultur im Gelände: alte Alpsteige, sonnige Hänge mit kleinen Siedlungen und gepflegte Wiesen. Bewegung gehört hier seit jeher zum Alltag und macht Landschaft, Tradition und Jahreszeiten unmittelbar erlebbar. Mehrere Themenwege im „Alpenmosaik Montafon“ lassen diese Geschichte lebendig werden.