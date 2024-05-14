Montafon
Leben mit den Jahreszeiten
Einleitung
Im Montafon bestimmt seit jeher das harmonische Zusammenspiel von Mensch und Natur das Leben. Über Jahrhunderte formte die Dreistufenlandwirtschaft – der Wechsel mit den Jahreszeiten vom Tal über den Maisäss bis hinauf auf die Alpe – den Jahreslauf der Bauernfamilien. Auch wenn diese Form der Landwirtschaft heute nicht mehr in voller Ausprägung existiert, lebt ihr Geist weiter. Viele Maisässe haben zwar ihre ursprüngliche Funktion verloren, werden aber liebevoll erhalten und stehen als erholsame Rückzugsorte zur Verfügung. Auch die Alpen werden weiterhin bewirtschaftet. Besucher können vor Ort die Herstellung regionaler Spezialitäten erleben, allen voran den einzigartigen Montafoner Sura Kees. Ebenso spiegeln alte, fast ausgestorbene Tierrassen wie das Montafoner Braunvieh und das Montafoner Steinschaf die tiefe Verbundenheit der Region mit ihrer landwirtschaftlichen Geschichte wider.
Wer das Montafon heute besucht, entdeckt auf Wanderwegen, Bike-Routen und Klettersteigen die Spuren dieser Kultur im Gelände: alte Alpsteige, sonnige Hänge mit kleinen Siedlungen und gepflegte Wiesen. Bewegung gehört hier seit jeher zum Alltag und macht Landschaft, Tradition und Jahreszeiten unmittelbar erlebbar. Mehrere Themenwege im „Alpenmosaik Montafon“ lassen diese Geschichte lebendig werden.
Drei Höhepunkte im MontafonHier werden Sehnsüchte gestillt, Geschichten geschrieben und persönliche Begegnungen werden zu Erinnerungen, die bleiben. Alles, was man im Montafon erlebt, passt zu den atemberaubenden Bergen. Weil es authentisch ist. Und weil es persönlich ist.
Authentisch & persönlich
Hier wirst du von Einheimischen mit herzlicher Gastfreundschaft empfangen. Uralte Sagen und Mythen sind zu lebendigen Traditionen und kulturellem Erbe geworden.
Alpenmosaik Montafon
Das Alpenmosaik Montafon lädt ein, in die zahlreichen Besonderheiten des Alpentals einzutauchen und die Erlebnisräume - Verwall, Silvretta, Rätikon und Tal zu entdecken.
Anreise
Die Anreise mit öffentlichen Verkehr spart Ressourcen, schont die Umwelt und ist auch komfortabel. Von Zürich geht es nach Bludenz und dann weiter ins Montafon.
Montafoner Herzlichkeit spüren
Der Geruch von Zirbe in der Luft, die freundlichen Menschen, die euch mit einem Lächeln auf den Lippen willkommen heissen. Ihr werdet mit einem warmen „Grüass Di“ im einzigartigen Montafoner Dialekt begrüsst - spürt die Montafoner Herzlichkeit hautnah.
Die Montafoner Tracht, die Traditionen und Kultur widerspiegelt oder ein Montafonertisch, modern adaptiert oder original historisch in den typisch eingerichteten Räumen lassen euch die Tradition erleben und spüren. Lernt die Menschen kennen, die seit Generationen schon hier leben und lauscht ihren Geschichten - vielleicht verrät euch der ein oder andere seinen Lieblingsort.
Kreiert authentische Erlebnisse, lauscht dem Dialekt und erlebt die Authentizität der Montafonerinnen und Montafoner hautnah. Ihre Freundlichkeit und Offenheit machen eure Ferien zu einem ganz besonderen Erlebnis.
Wanderungen im Alpenmosaik Montafon
Einige Wanderungen im Alpenmosaik Montafon machen die Verbindung zwischen Mensch, Landschaft und Jahreszeiten auf besondere Weise erlebbar.
Montafoner Steinschafweg: Der Weg stellt das Steinschaf vor, eine vom Aussterben bedrohte Schafrasse. Unterwegs erfährt man, wie sich die Tiere an die Bergwelt angepasst haben und welche Bedeutung sie für die Alpwirtschaft hatten.
Au- und Wiesenweg: Zwischen Höfen, Gärten und Viehweiden zeigt sich, wie die Menschen im Tal die Landschaft nutzten und pflegten. Der Weg vermittelt ein Gefühl für das Zusammenspiel von Siedlung und Natur.
Siedlungsgeschichteweg: Über den alten Bergknappenweg eröffnen sich herrliche Blicke auf das Rätikon, während die Geschichte der Siedlungen erlebbar wird.
Talweg Schruns–St. Gallenkirch: Der Talweg vermittelt den Lebensraum Tal und zeigt, wie Dörfer, Streusiedlungen und landwirtschaftliche Flächen miteinander verwoben sind. Entlang der Ill wird der Einfluss der Wasserkraft auf Wirtschaft und Alltag spürbar.
Vier Barga Weg: Der familienfreundliche Weg führt oberhalb der Baumgrenze zu restaurierten Ställen, den „Barga“, und macht die Tradition der Alpenbewirtschaftung erlebbar. Zahlreiche Infotafeln und Spielmöglichkeiten lassen das Zusammenspiel von Natur, Tierwelt und Kulturlandschaft lebendig werden.
Alpgues Rundweg: Der Rundweg durch das Europaschutzgebiet Verwall führt durch eine fast unberührte alpine Landschaft mit Seen, Mooren und Lärchenwäldern.
Wander-Tipps
Impressionen
Weitere Aktivitäten
Die schönsten Berghütten
Kapellrestaurant 2.0: In mehreren Etappen wurde das Gasthaus (1.850m) erneuert. Genussliebhaberinnen und Genussliebhaber dürfen sich auf ein neues Weinlokal eine Kaminlounge, verschiedenen Stuben und dank dem neuen Anbau - auf eine weitere Sonnenterrasse mit gigantischem Ausblick freuen.
Bergrestaurant Grüneck: Das moderne, familienfreundliche Selbstbedienungsrestaurant begeistert mit zeitgemässer Küche, einem beeindruckenden Panoramablick und einem liebevoll gestalteten Spielbereich für Kinder. Ein besonderes Highlight ist das gemütliche À-la-Carte-Restaurant Feineck, das ganzjährig geöffnet ist und mit raffiniert zubereiteten, regionalen Spezialitäten kulinarische Akzente setzt.
Wormser Hütte: Sie liegt mitten im Wandergebiet Hochjoch.
Lindauer Hütte: Sie liegt mitten im Herzen von Montafon und Rätikon.
Saarbrücker Hütte: Sie ist die höchstgelegene Schutzhütte der Silvretta und eine der schönsten Hütten der Region.
Neue Heilbronner Hütte: Sie liegt in einem ruhigen Seitental inmitten der eindrucksvollen alpinen Berglandschaft des Verwallgebirges.
Wiesbadener Hütte: Sie liegt am Fusse des Piz Buin, dem höchsten Gipfel Vorarlbergs.
Montafoner Kultur
Montafoner Tracht: Sie ist mit einer jahrhundertealten Tradition verbunden und das Traditionsgewand bäuerlichen Ursprungs wird noch heute getragen.
Muntafuner Dialekt: Der Montafoner Dialekt stellt innerhalb der österreichischen Mundarten eine Besonderheit dar und ist immaterielles Kulturgut des UNESCO Welterbe.
Montafonertisch: Noch heute werden die mit kunstvollen Holzverzierungen und edler Schieferplatte gestalteten Montafonertische vorwiegend in Handarbeit hergestellt.
Maisässlandschaft: Für viele Montafoner:innen sind die Maisässe magische Orte zum Innehalten, Erinnern und Erholen. Die Maisässlandschaft und die damit verbundene Lebenskultur prägen die Menschen und das gesamte Landschaftsbild des Tales bis heute.
Montafoner Steinschaf: Montafoner sind bescheiden, stolz, ehrlich und robust. Vielleicht sind es diese Eigenschaften, die sich auch in ihrer eigenen Schafrasse widerspiegeln: dem Steinschaf mit 70 cm Höhe.
Montafoner Sura Kees
Dieser in Geschmack und Geruch unvergleichliche Magerkäse hat Jahrhunderte hindurch das Tal geprägt und steht für eine der ältesten Käsetraditionen der Alpen. War er bis vor ein paar wenigen Jahrzehnten beinahe ausgestorben, ist die regionale Käsespezialität heute von den Speisekarten im Montafon nicht mehr wegzudenken.
Hohe Qualität für unvergleichlichen Geschmack: Obwohl der Montafoner Sura Kees ein Magerkäse ist, geizt er nicht mit Geschmack. Seine Farbe ist je nach Reifegrad milchig weiss bis leicht gelblich, aussen sulzig bis speckig, innen mit weisem, topfenartigem Kern. Zunächst frisch-würzig und mild-aromatisch schmeckt er mit zunehmendem Reifegrad leicht pikant bis säuerlich, immer aber mit einem dezent salzigen Unterton. Ein je nach Lagerdauer leichter bis stärkeren säuerlichen Geruch ist eine weitere typische Eigenheit. Der geringe Fett- und Cholesteringehalt gepaart mit einem hohen Eiweissgehalt macht den Sura Kees zu einer gesunden Käsealternative. Und das ohne Geschmacksverlust.
Montafon Tourismus
Montafonerstrasse 21
6780 Schruns
Telefon: +43 50 6686