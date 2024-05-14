(E-)Biken, Wandern und kulinarische Highlights: Der alpine Hotspot, der alles zu bieten hat.

Ihr liebt die Natur, atemberaubende Ausblicke und sucht die ultimative Erholung? Dann seid ihr in der Region Paznaun-Ischgl genau richtig. Die Orte Galtür, Ischgl Kappl und See laden zu tollen Erlebnissen im Herzen der Alpen ein. Ob (E-)Biken, Wandern, Bouldern oder einfach nur in der Therme oder auf einer Sonnenterrasse entspannen, hier wird es nie langweilig. Das beste: Durch die hohe und zentrale Lage in den österreichischen Alpen wird es in den Sommermonaten nie zu heiss, was die Region zu einem hervorragenden und sorgenfreien Reiseziel macht. Dazu kommen zahlreiche Seen, sowohl in den Bergen als auch im Tal, in denen man baden und sich erfrischen kann.

Natürlich kommen Gäste auch wegen der Gastgeber. Es sind die Einheimischen, denen man täglich begegnet, die ihre Heimat lieben und euch gerne besondere Geheimtipps für euren Aufenthalt geben. Die Mischung aus sportlichen Abenteuern, kulinarischen Highlights und entspannenden Momenten in einer atemberaubenden Landschaft ist das, was Ischgl ausmacht - das alpine "Lebensgefühl"!