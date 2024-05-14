Paznaun-Ischgl
(E-)Biken, Wandern und mehr
Einleitung
Ihr liebt die Natur, atemberaubende Ausblicke und sucht die ultimative Erholung? Dann seid ihr in der Region Paznaun-Ischgl genau richtig. Die Orte Galtür, Ischgl Kappl und See laden zu tollen Erlebnissen im Herzen der Alpen ein. Ob (E-)Biken, Wandern, Bouldern oder einfach nur in der Therme oder auf einer Sonnenterrasse entspannen, hier wird es nie langweilig. Das beste: Durch die hohe und zentrale Lage in den österreichischen Alpen wird es in den Sommermonaten nie zu heiss, was die Region zu einem hervorragenden und sorgenfreien Reiseziel macht. Dazu kommen zahlreiche Seen, sowohl in den Bergen als auch im Tal, in denen man baden und sich erfrischen kann.
Natürlich kommen Gäste auch wegen der Gastgeber. Es sind die Einheimischen, denen man täglich begegnet, die ihre Heimat lieben und euch gerne besondere Geheimtipps für euren Aufenthalt geben. Die Mischung aus sportlichen Abenteuern, kulinarischen Highlights und entspannenden Momenten in einer atemberaubenden Landschaft ist das, was Ischgl ausmacht - das alpine "Lebensgefühl"!
Bike-Vielfalt im (E-)Bike-Paradies Paznaun-IschglWenn es um actiongeladene und zugleich naturnahe Bike-Touren geht, liegt in Tirol eine Adresse ganz vorne: Ischgl – mit dem gesamten Paznaun.
Silvretta Bike Arena
16faches Trailvergnügen auf 100 Bikekilometern erwarten euch im Bike Eldorado zwischen Ischgl und Samnaun. Gleich Tour planen und Bike-Action erleben.
Silva Trails in Galtür
Hier wartet als Herzstück des Parks ein 6,67 Kilometer langer Trail mit flowigen Kurven und einigen Northshore-Elementen.
E-Bike Routen mit Panorama
Die höchstgelegene E-Bike-Destination Europas bietet zahlreiche Strecken, auf denen sich die elektrische Unterstützung optimal nutzen lässt – tolles Panorama inklusive.
(E-)Bike & Hike
Im Paznaun lassen sich Mountainbiken und Wandern perfekt kombinieren – eine Region, die zugleich Bike-Eldorado und Wanderparadies ist.
Unterkünfte und Angebote in Paznaun-Ischgl
Angebote und Pauschalen
Die Spezialisten der Region bieten Pauschalangebote für eure Ferien in Ischgl.
Silvretta Card Premium
Mit der Karte profitiert ihr von vielen kostenlosen oder vergünstigten Services, spart Geld und geniesst einen unkomplizierten Aufenthalt.
Unterkünfte in Ischgl
Hier findet ihr Übernachtungsmöglichkeiten für jeden Geschmack.
Top Bergerlebnisse
Bogenparcours Pardatschersee: Im Bogenparcours Pardatscher See könnt ihr an 28 verschiedenen 3-D-Waldtieren eureTreffsicherheit unter Beweis stellen.
Bike & Hike Berglisee: Ihr startet mit dem Bike bei der Talstation der Silvrettabahn in Ischgl und fahrt bis zur Larein Alpe. Danach geht es zu Fuss durch einen herrlich duftenden Zirbenwald direkt zum malerischen Berglisee (2.115 m).
Schmugglerticket: Auf den Spuren der alten Schmuggler gelangt ihr mit dem Schmugglerticket von Ischgl in die zollfreie Zone Samnaun in der Schweiz. Duty Free Shopping inklusive.
Medrig Carts: In den Medrig Carts erlebt ihr eine aufregende Abfahrt von der Bergstation der Zeinisbahn bis zur Talstation Zeinisbahn.
Lama Trekking: Die Familienwanderung in Kappl ist die perfekte Gelegenheit, das Leben zu entschleunigen und die Akkus wieder aufzuladen.
Erfrischung pur in Bäder und Bergseen: Dank der hohen und zentralen Lage im Herzen der Alpen sind die Temperaturen im Sommer angenehm. Zahlreiche Seen sorgen zudem für erfrischende Abkühlung.
Impressionen
Top Wanderungen
Kappl: Sessladalpe – Niederelbehütte – Diasbahn. Mittelschwere Rundwanderung zur Sesslad Alpe und Niederelbehütte mit Ausblick auf die Niederelbehütte.
Ischgl: Idalpe – Paznauner Taja mit Ausblick auf die Paznauner Taja.
Ischgl: Familienwanderung „Adventure Stage“ Schwarzwassersee-Pardatscher See mit Ausblick auf: Schwarzwassersee, Pardatscher See.
See: Familienwanderung zur Versingalpe mit Ausblick auf die Versingalpe.
Galtür: Zeinisjoch – Alpengasthaus Zeinis. Einfache Wanderung vom Dorfplatz Galtür zum Zeinisjoch mit Ausblick auf das Alpengasthaus Zeinis.
Familienhighlights
Sunny Mountain Erlebnispark: Der abenteuerliche Erlebnispark auf 1.830 Metern Seehöhe ist ein ganzjähriges Ausflugshighlight für die Familie.
Erlebnispark Vider Truja: Ein Wasserpark, ein Boulderturm, Slacklines und noch viele weitere Highlights erwarten dort kleine und grosse Entdecker.
Spiel-, Sport- & Wasserpark See: Im malerischen Badeareal lassen sich unterschiedliche Familieninteressen optimal unter einen Hut bringen. Mama und Papa wünschen sich Ruhe und Erholung, während die Kleinen Lust auf Action haben.
Silvapark Galtür: Ob Bouldern oder Klettern: In Galtür finden sich für beide Sportarten zahlreiche Optionen.
Die schönsten Berghütten
Heidelberger Hütte: Von hier aus kann man hervorragend Murmeltiere beobachten. In der Nähe der Hütte sind diese häufig zu finden.
Paznauner Taja: Bekannt für Aprés Ski im Winter und die hervorragende Küche.
Jamtalhütte: Startpunkt für viele hochalpine Touren bis auf 3.000m.
Niederelbehütte: Direkt neben der Hütte befindet sich ein kleiner See. Perfekt, um sich an heissen Sommertagen, oder nach einem anstrengenden Aufstieg abzukühlen.
Ascher Hütte: Bekannt für die hervorragende Tiroler Küche. Tipp: Geniesst einen fluffigen Kaiserschmarrn auf der Sonnenterrasse.
Top-Events
Kulinarisches Paznaun
Erlebt kulinarische Höhenflüge. Hier trifft alpine Tradition auf moderne Küche und raffinierte Sternegerichte vereinen sich mit bodenständiger Hüttenkost.
PIUT
Einmal im Jahr verwandelt sich die 130 km lange Strecke des Paznauner Höhenwegs in den Austragungsort des Paznaun Ischgl Ultra Trails.
Ischgl Ironbike
Beim Ischgl Ironbike handelt es sich um ein Velosport-Event der Extraklasse, das selbst Lizenzfahrern an ihre Grenzen bringt.
Silvretta Ferwall Marsch
Die Wanderveranstaltung für Jedermann in Galtür bietet seit über 50 Jahren ein einzigartiges Wandererlebnis in den Tiroler Alpen.
Golden Summits
Die Region nimmt die sommerliche Leichtigkeit mit in den Herbst und bietet ein buntes Programm an kulturellen, sportlichen und kulinarischen Highlights.
Weitere Aktivitäten
Must Visits für Gourmets
Ein Ort, wo traditionelle Tiroler Speckknödel, mediterrane Pasta-Gerichte und erlesene Gourmet-Kreationen serviert werden? Feinschmecker und hungrige Gäste, die sich Abwechslung am Speiseplan wünschen, können in Ischgl ihren Gusto täglich zufriedenstellen.
Inmitten der Tiroler Alpen treffen kulinarische Hochgenüsse aufeinander. Die frische Bergluft arbeitet der ausgezeichneten Gastronomie in Ischgl in die Hände: Gäste und Einheimische aller kulinarischen Interessenslagen erwartet ein facettenreiches Genussangebot.
Tourismusverband Paznaun-Ischgl
Dorfstrasse 43
6561 Ischgl
Telefon: +43 50990 100