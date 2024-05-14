Erlebnisregion Graz
Zwei Welten. Ein Moment.
Einleitung
Die Grazer Altstadt mit ihren roten Dächern, verwinkelten Gassen und barocken Schätzen lädt zu Entdeckungsreisen ein, während Museen und Galerien Inspiration und Staunen garantieren.
Graz ist nicht nur die zweitgrösste Stadt Österreichs, sondern auch die einzige GenussHauptstadt des Landes und City of Design – ein Erlebnis, das alle Sinne anspricht.
Alt trifft Neu: Gotik, Renaissance und Barock mischen sich mit moderner Architektur. Die Grazer Stadtkrone, die unvergleichliche rote Dachlandschaft und die versteckten Innenhöfe machen die Altstadt von Graz zum UNESCO-Weltkulturerbe. Auch das barocke Schloss Eggenberg besitzt diese seltene Auszeichnung.
2003 war Graz Kulturhauptstadt Europas. Dieses wahrlich opulente Kulturhauptstadtjahr hat sicht- und spürbare Spuren hinterlassen: Murinsel, Kunsthaus Graz und der Österreichische Skulpturenpark sind aus dem aktuellen Kulturgeschehen nicht mehr wegzudenken. Kulturgenuss vom Feinsten bieten neben Oper und Schauspielhaus auch viele internationale Festivals wie das Filmfestival Diagonale, die Styriarte, La Strada, der steirische herbst oder das Springfestival.
Die Erlebnisregion Graz verbindet urbanes Flair mit unmittelbaren Möglichkeiten für Ausflüge in die Umgebung: Nur wenige Minuten entfernt warten Top-Ausflugsziele, abwechslungsreiche Velo- und Wanderwege sowie Naturerlebnisse, die den perfekten Ausgleich zur Stadterkundung bieten.
Drei Highlights der Erlebnisregion GrazDer Sommer in der Erlebnisregion Graz erzählt von offenem Kulturgenuss, mediterranem Stadtgefühl und vielfältiger Kulinarik. Zwischen Bühnen im Freien, Marktduft und kreativer Küche entsteht eine Saison voller Klang, Geschmack und Lebensfreude.
GenussHauptstadt
Es wird aufgetischt – in traditionellen steirischen Lokalen, modernen stylischen Restaurants und Bars, gemütlichen Cafés und fast an jeder Ecke in lauschigen Gastgärten.
UNESCO- Weltkulturerbe
Die Altstadt mit ihren verwinkelten Gassen, Plätzen & Innenhöfen prägt das Stadtbild bis heute. Renaissance, Barock & moderne Architektur stehen hier nebeneinander.
Grazer Schlossberg mit Uhrturm
Er ragt aus dem Zentrum empor & eröffnet einen Blick über Dächer, Hügel & die Stadt. Rundherum laden Wege, historische Bauwerke & Aussichtspunkte zum Staunen ein.
Hotelempfehlungen aus der Erlebnisregion Graz
Grand Hôtel Wiesler in Graz
Direkt an der Mur und nur wenige Schritte von der Altstadt entfernt, verbindet das Haus historische Architektur mit modernem Design und zeitgenössischer Kunst.
Boutiquehotel Aiola Living in Graz
Mit zentraler Lage, Highlights und Lifestyle-Angeboten direkt vor der Tür, bietet das Hotel nicht nur eine komfortable Unterkunft, sondern ein komplettes Stadterlebnis.
Kai 36: Genussmomente in Graz
Ein stilvoller Rückzugsort direkt an der Mur für alle, die Stadtleben und Entspannung verbinden möchten. Highlight ist der Rooftop-Pool über den Dächern der Stadt.
Top Erlebnisse
In der Erlebnisregion Graz beginnt der Ausflug dort, wo die Stadt endet.
Ausflugsziele: In wenigen Minuten geht es vom urbanen Leben hinaus ins Grüne. Kaum draussen, warten bereits spannende Ausflugsziele in der Umgebung – vom Österreichischen Freilichtmuseum bis zum Lipizzanergestüt Piber. Diese unmittelbare Nähe macht spontane Entdeckungen möglich, ohne grossem Aufwand und ohne lange Wege.
Schöckl: In unmittelbarer Nähe zu Graz ist der Schöckl ein ganzjähriges Naherholungsgebiet, Wanderparadies, Abenteuerspielplatz und kulinarisches Highlight zugleich. Mit seiner markanten Form dominiert der Schöckl das Landschaftsbild mit seinen 1.445 Meter Seehöhe. Dank dieses abwechslungsreichen Freizeitangebotes, ist der Grazer Hausberg das ideale Ausflugsziel für die ganze Familie.
Grazer Bergland: Nördlich von Graz erstreckt sich die idyllische Landschaft des Grazer Berglandes, durchzogen von den Wasserwegen der Mur. Dieser Teil der Erlebnisregion Graz bietet ein vielseitiges Naturerlebnis und hervorragende Ausflugsmöglichkeiten.
Plabutsch: Der Plabutsch ist mit 754 Metern der höchste Punkt im Westen von Graz und bietet eine aussergewöhnliche Aussicht. Vom Gipfel des Fürstenstands, dem höchsten Punkt des Plabutsch, reicht der Blick weit über die Stadtgrenzen hinaus, bis in die West-, Süd- und Oststeiermark und sogar nach Slowenien.
Impressionen
Weitere Aktivitäten
Was für ein Genuss!
Frankowitsch: Ein Grazer Original, das mit frisch belegten Broten und österreichischen Spezialitäten begeistert. Wer regionale Delikatessen liebt, findet hier sein Highlight.
Freiblick: Neben moderner österreichischer Küche bietet es auch einen der schönsten Ausblicke über Graz – besonders bei Sonnenuntergang ein unvergessliches Erlebnis. Kreative Gerichte aus frischen, regionalen Zutaten runden das Erlebnis ab.
Aiola Upstairs: Stilvolles Ambiente und kulinarische Höhepunkte am Schlossberg – hoch über den Dächern von Graz. Hier verbinden sich moderne Gerichte, kreative Präsentation und ein spektakulärer Ausblick.
Mohrenwirt: Eines der ältesten Gasthäuser der Stadt und ein Ort für authentische steirische Küche. Klassische Gerichte wie Backhendl und Knödel überzeugen durch Qualität und Geschmack, begleitet von herzlicher Gastfreundschaft.
Schlossbergrestaurant / Skybar: Es vereint gehobene Küche mit einem atemberaubenden Panoramablick über Graz. Kreativ zubereitete Gerichte und innovative Cocktails sorgen für ein genussvolles Erlebnis.
Tipps aus dem Grazer Umland
Wörgötter: Es wurde mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Kreative Gerichte, zubereitet aus frischen, regionalen Zutaten, verbinden Tradition und moderne Raffinesse.
Trautentalwirt: Tradition und Moderne auf einzigartige Weise. Eingebettet in die idyllische Landschaft der Weststeiermark (Lipizzanerheimat) begeistert das Restaurant mit kreativer Küche, sorgfältig ausgewählten Weinen und liebevoll zubereiteter Patisserie.
Aktiv sein und geniessen
Aktiver Naturgenuss: Von Graz aus geht es direkt in das Wanderparadies der Region. Von der Hebalm über die Gleinalm bis zum Schöckl gibt es herrliche Wandertouren, die das Herz jedes Naturliebhabers höherschlagen lassen. Velofans finden in der Erlebnisregion Graz ein attraktives Angebot an Genusstouren und Trekkingvarianten. 18 E-Bike- Genussrad-Touren, die meisten Touren führen direkt von der Landeshauptstadt ins Grüne, bringen aktive Feriengäste zu den schönsten Ausflugszielen und Genussbetrieben rund um Graz. „Rad-Hauptschlagader“ ist der beliebte Murradweg R2, der die Region vom Grazer Bergland im Norden bis in die Ebenen des Grazer Beckens im Süden durchquert und mitten durch die Landeshauptstadt führt.
Von Bauernmarkt bis Fine Dining: In der Erlebnisregion Graz liegt der Genuss überall in der Luft. Zwischen duftenden Marktständen, kreativen Küchen und feinen Landgasthöfen zeigt sich Kulinarik in all ihren Facetten – ehrlich, regional und immer mit Charakter. Ob handverlesen, hausgemacht oder sterne- und haubengekrönt – hier wird aus Geschmack Lebensfreude, aus Essen Erlebnis und aus Stadt und Land ein gemeinsamer Tisch.
GenussCard: Bei Buchung in einem GenussCardbetrieb ist die GenussCard bereits ab der ersten Nacht inkludiert. Sie ermöglicht zahlreiche kostenlose Eintritte und Erlebnisse bei Attraktionen in der gesamten Region und erweitert den Aufenthalt um viele zusätzliche Möglichkeiten.
Veranstaltungskalender Graz & Region GrazIm gut gefüllten Veranstaltungskalender finden sich das ganze Jahr über zahlreiche Events für jeden Geschmack. Die Auswahl reicht von Märkten, Theatervorführungen, Brauchtumsfesten, Jazz-Festivals über Kleinkunst Ausstellungen bis zu Pop-Konzerten und vieles mehr.
Vollmund
Magische Vollmondnächte, aussergewöhnliche Orte, steirische Top‐Köche und ein exklusives Rahmenprogramm sind die Zutaten für das einzigartige Kulinarikformat. Die kulinarische Veranstaltungsreihe findet an exklusiven und einmaligen Orten statt.
La Strada
Das Festival begeistert mit mitreissenden Performances: Strassenkunst, Figurentheater, Neuer Zirkus & Community Art. Künstler und Ensembles aus aller Welt bringen die Stadt in Bewegung, füllen Plätze mit Leben und inspirieren durch ihre Kreativität.
Aufsteirern
Das Festival zeigt steirische Tradition und Lebensfreude: Trachtenvereine tanzen auf Bühnen, Bläsergruppen musizieren, Chöre erklingen, Handwerkende präsentieren traditionelle Arbeitstechniken und der Duft von regionalen Schmankerln liegt in der Luft.
Klanglicht
Ende Oktober erstrahlt Graz zum elften Mal im magischen Rausch aus Licht und Klang. An bestimmten Abenden verwandelt das Kunstfestival KLANGLICHT zentrale Orte in der Innenstadt und am Schlossberg in faszinierende Installationen – ein feierliches Jubiläum.
Glanzvoller Advent
Kunstvoll gestaltete Weihnachtsmärkte, regionale Köstlichkeiten, handgefertigte Geschenke und leuchtende Augen bei Gross & Klein. Warmer Lichterglanz, festliche Musik und der Duft nach Zimt und Maroni verwandeln Stadt & Land in eine stimmungsvolle Winterwelt.
Kulinarischer Geheimtipp
Das Grüne Herz belebt den Sommer
Der Sommer in der Steiermark ist eine Einladung, die Natur in ihrer ganzen Vielfalt zu erleben. Von den imposanten Gipfeln des Dachsteins bis zu den sanften Weinbergen im Süden erstrecken sich unzählige Möglichkeiten für aktive Ferien und Genuss. Wandernde entdecken blühende Almwiesen, Velofahrende geniessen idyllische Flusslandschaften am Mur- oder Ennsradweg, und Badende erfrischen sich in kristallklaren Seen. Historische Städte wie Graz und Leoben laden zu kulturellen Streifzügen ein, während Buschenschänken und Gasthäuser mit regionalen Spezialitäten wie Käferbohnensalat und der geliebten steirischen Brettljause verwöhnen.
Tourismusinformation Region Graz
Herrengasse 16
8010 Graz
Telefon: +43 316 8075-0