Hier pulsiert das Leben: Graz vereint mediterranes Flair, historische Architektur und kreative Hotspots mit kulinarischen Highlights und lebendiger Kultur.

Die Grazer Altstadt mit ihren roten Dächern, verwinkelten Gassen und barocken Schätzen lädt zu Entdeckungsreisen ein, während Museen und Galerien Inspiration und Staunen garantieren.

Graz ist nicht nur die zweitgrösste Stadt Österreichs, sondern auch die einzige GenussHauptstadt des Landes und City of Design – ein Erlebnis, das alle Sinne anspricht.

Alt trifft Neu: Gotik, Renaissance und Barock mischen sich mit moderner Architektur. Die Grazer Stadtkrone, die unvergleichliche rote Dachlandschaft und die versteckten Innenhöfe machen die Altstadt von Graz zum UNESCO-Weltkulturerbe. Auch das barocke Schloss Eggenberg besitzt diese seltene Auszeichnung.

2003 war Graz Kulturhauptstadt Europas. Dieses wahrlich opulente Kulturhauptstadtjahr hat sicht- und spürbare Spuren hinterlassen: Murinsel, Kunsthaus Graz und der Österreichische Skulpturenpark sind aus dem aktuellen Kulturgeschehen nicht mehr wegzudenken. Kulturgenuss vom Feinsten bieten neben Oper und Schauspielhaus auch viele internationale Festivals wie das Filmfestival Diagonale, die Styriarte, La Strada, der steirische herbst oder das Springfestival.

Die Erlebnisregion Graz verbindet urbanes Flair mit unmittelbaren Möglichkeiten für Ausflüge in die Umgebung: Nur wenige Minuten entfernt warten Top-Ausflugsziele, abwechslungsreiche Velo- und Wanderwege sowie Naturerlebnisse, die den perfekten Ausgleich zur Stadterkundung bieten.