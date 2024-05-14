Wenn Morgentau in der Luft liegt, Glockenläuten über die Almwiesen schwebt, die Sonnenstrahlen die Haut wärmen und der Wildsee glitzert, ist es Sommer am Hochplateau.

Auf 1'200 Metern über Meer ist die Region Seefeld das ideale Ziel für Sommer- und Herbstferien, die Genuss, Natur und Abwechslung perfekt vereinen. Eingebettet in die sanfte, flach-alpine Landschaft und umrahmt von den Bergen des Karwendels und Wettersteins, öffnet sich das Hochplateau nach Süden und bietet eine unvergleichliche Weite. Hier trifft ein sonniges Wohlfühlklima auf erfrischend kühle Nächte: Dank der erhöhten, südlich ausgerichteten Lage gibt es überdurchschnittlich viele Sonnenstunden und ein angenehmes Klima. Es erwarten euch genussvolles Wandern und alpine Vielfalt, Badeseen, eine lebendige und charmante Fussgängerzone, die zum Bummeln und zu Genussmomenten einlädt, Wellnessüberraschungen, ein Golfparadies und eine Fülle an Freizeitmöglichkeiten, die für Abwechslung und Erholung zugleich sorgen.