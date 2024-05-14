Region Seefeld
Wandern, Biken & Wellness auf Tirols Hochplateau auf 1'200 m
Einleitung
Auf 1'200 Metern über Meer ist die Region Seefeld das ideale Ziel für Sommer- und Herbstferien, die Genuss, Natur und Abwechslung perfekt vereinen. Eingebettet in die sanfte, flach-alpine Landschaft und umrahmt von den Bergen des Karwendels und Wettersteins, öffnet sich das Hochplateau nach Süden und bietet eine unvergleichliche Weite. Hier trifft ein sonniges Wohlfühlklima auf erfrischend kühle Nächte: Dank der erhöhten, südlich ausgerichteten Lage gibt es überdurchschnittlich viele Sonnenstunden und ein angenehmes Klima. Es erwarten euch genussvolles Wandern und alpine Vielfalt, Badeseen, eine lebendige und charmante Fussgängerzone, die zum Bummeln und zu Genussmomenten einlädt, Wellnessüberraschungen, ein Golfparadies und eine Fülle an Freizeitmöglichkeiten, die für Abwechslung und Erholung zugleich sorgen.
Drei Highlights in SeefeldEingebettet in eine atemberaubende Berglandschaft und mit weitschweifender Aussicht, bietet die Region alles, was man sich für sein persönliches Hochgefühl wünschen kann.
Genussvolles Wandern
Am Hochplateau sind die Gipfel näher und die Ausblicke weiter. Frei nach dem Motto „Raus aus der Tür, rein in die Natur“ erwarten euch abwechslungsreiche Wanderstrecken.
Lebendige Fussgängerzone
Eine gelungene Mischung aus urbanem Flair und dörflicher Atmosphäre: Mit ihren Restaurants, Cafés, Geschäften & dem Casino bildet sie einen charmanten Treffpunkt.
Wellness & echte Erholung
Hier weilt man im wahrsten Sinne des Wortes über den Dingen: In 15 Wellnesshotels verschmelzen die alpinen Elemente zu einem einzigartigen Erlebnis für Körper und Geist.
Top Bergerlebnisse
Wanderung zur Aussichtsplattform Brunschkopf: Hierher führen zahlreiche Wege mit ihren eigenen Besonderheiten. Am Brunschkopf erwarten euch atemberaubende Ausblicke und bequeme Sonnenliegen.
Läuten der Friedensglocke in Mösern: Die freihängende Friedensglocke beeindruckt mit ihrer imposanten Grösse und Gewicht (10.5 Tonnen) und ihrem täglichen Läuten um 17:00 Uhr, das weit über das Inntal zu hören ist.
Dorfspaziergang über Pfarrhügel & Wildsee zum Seekirchl: Im Ort flanieren, idyllische Aussichten geniessen und Natur pur erleben – dieser gemütliche Spaziergang vereint gleich drei schöne Erlebnisse in einem.
Ausblick am Seefelder Joch: Immer ein Erlebnis, egal, ob man mit der Bergbahn hinauffährt, den Ausblick bei einer Wanderung entdeckt, die Ruhe beim Sunrise Yoga geniesst oder die anspruchsvolle Königstour in Angriff nimmt.
Isarursprung: Im malerischen Hinterautal bei Scharnitz, in der beeindruckende Bergwelt des Karwendelgebirges, entspringt die Isar aus mehreren Quellen und bahnt sich ihren Weg durch die unberührte Natur.
Impressionen
Weitere Aktivitäten
Top Wanderungen
Sternförmige "Big 3" Weitwanderung: Grosser Nervenkitzel, grössere Aussichten und Gipfelmomente, die ihr nie vergessen werdet. An 3 Tagen geht es mit leichtem Gepäck auf die markantesten Spitzen der Region.
Dorfrundweg: Im idyllischen Ort flanieren und Natur pur erleben in nur einer guten Stunde Gehzeit.
Wildmoos / Rundwanderung Aussichtsplattform Brunschkopf: Auf dieser Rundtour könnt ihr die herrliche Aussicht von der Aussichtsplattform Brunschkopf über Seefeld geniessen und euch anschliessend bei regionalen Schmankerln auf der Wildmoosalm verwöhnen lassen.
Rundwanderung Oberer & Unterer Wiesenweg: Diese leichte Wanderrunde führt landschaftlich reizvoll durch das weitläufige Leutaschtal.
Gleirschklamm: Unweit der Scharnitzer Alm ist sie eine echte Naturschönheit und selbst im Sommer angenehm kühl. Für noch mehr Erfrischung sorgt die Kneippanlage.
Königstour: Diese alpine Wanderung ist für trittsichere Wander:innen. Sie beginnt bereits auf 2'000 m und führt in luftiger Höhe von der Seefelder Spitze zur Reither Spitze. Eine Einkehr in der Nördlinger Hütte gehört dazu.
Familienhighlights
Leutascher Geisterklamm: Auf drei gesicherten Steigen entführt sie in eine mystische Welt aus tosendem Wildwasser und Sagenfiguren.
Strandbad am Wildsee: Schwimmen, Spielen und eine Runde Tretbootfahren begeistert kleine und grosse Kinder gleichermassen. Und für die Eltern gibt’s Schatten, Kaffee & Kuchen sowie eine Liegewiese.
Alpaka-Wanderung: Mit flauschigen Alpakas durch kühle Wälder wandern. Und vielleicht gibt es auch noch eine kuschelige Alpaka-Mütze oder ein Selfie mit den neuen Freunden.
Bergbau Erlebnisspielplatz Rosshütte: Der grosszügige Erlebnisspielplatz widmet sich dem Thema Bergbau und bietet Kindern Möglichkeiten spielend zu lernen.
Streichelzoo Sigis Sauhaufen: Im Streichelzoo darf ausgiebig gestreichelt werden und wer etwas Mut mitbringt, darf sogar versuchen bei den Hühnern ein Ei zu stibitzen.
Die schönsten Berghütten
Lottenseehütte: Die schmucke Jausenstation Lottenseehütte ist ein beliebtes Ausflugsziel für Genusswanderer, Feinschmecker, (E-)Biker und Langläufer direkt am a periodischen Lottensee.
Eppzirler Alm: Die Eppzirler Alm liegt eindrucksvoll im Naturpark Karwendel. Auf der grossen, gemütlichen Terrasse schmeckt die Tiroler Hausmannskost besonders gut.
Hämmermoosalm: Die gemütliche Alm (1.417m) liegt wunderschön am Anfang des Gaistals, ist ganzjährig bewirtschaftet und auch für Familien gut und einfach erreichbar.
Sonnenalm: Die Sonnenalm (1.500m) liegt am Gipfel des Gschwandtkopfes über Seefeld und bietet neben der Sonnenterrasse mit beispiellosem Weitblick auch allerhand kulinarische Verführungskünste nach alter Tiroler Tradition.
Nördlinger Hütte: Sie ist die höchstgelegene Schutzhütte (2.238m) im weitläufigen Tiroler Karwendelgebirge. Das beliebte Wanderziel befindet sich direkt beim Karwendel Höhenweg.
Katzenkopfhütte: Inmitten eindrucksvoller Bergwelten erhebt sich der Katzenkopf auf 1.360 Metern. Oben am Gipfel begrüsst die idyllische Katzenkopfhütte Sommer wie Winter Genussgäste, die hier wandern, skifahren, schlitteln oder einfach nur entspannen.
7 einzigartige Wohlfühl-Erlebnisse
Wellness ist hier mehr als Pools und Saunen. Es ist ein Mix aus Unerwartetem, Echtem und Besonderem – und genau deshalb so besonders wohltuend.
Bierbrunnen: Im Hotel Klosterbräu & Spa zapft ihr euch ein kühles Bier – direkt im Spa. Zwischen Sauna, Dampfbad und Relaxliegen sorgt dieses hopfige Highlight für ein Schmunzeln.
Bier-Bad im Hotel Diana: Wer Hopfen und Malz mag, wird es lieben. Neben dem angenehmen Aroma wirkt dieser Badegang hautpflegend, durchblutungsfördernd und stimmungshebend. Hier werden auch Tauchgänge in Heu, Lavendel, Thalasso- oder Molke angeboten.
Kältekammer: Bei -110 Grad in die Kältekammer im Alpin Resort Sacher. Hat man sich erst einmal überwunden, fühlt sich diese eiskalte Erfahrung wie ein Frischekick nach einem Bad im Gletschersee an.
Russisches Schwitzen – Tiroler Stil: Die Banja ist (noch) ein Geheimtipp unter Sauna-Fans. Es handelt sich um eine kraftvolle Kombination aus feuchter Hitze, Birkenzweig-Ritualen und echter Ursprünglichkeit.
Zwei Erlebnisbäder. Neun Day-Spas: Zwei öffentliche Erlebnisbäder mit riesigen Saunalandschaften bieten Platz für alle, die’s entspannt mögen. Und wer’s noch exklusiver will, wählt aus neun Hotels mit grosszügigen Day-Spa-Angeboten – vom Adults-Only-Refugium bis zum Familien-Wellnesshotel.
Tourismusverband Seefeld
Bahnhofplatz 115
6100 Seefeld
Telefon: +43 50880