Serfaus-Fiss-Ladis
Momente, die bleiben!
Einleitung
„Momente, die bleiben!“ – unter diesem Leitgedanken lädt die Tiroler Ferienregion Serfaus-Fiss-Ladis im oberen Inntal zu Sommer- und Herbstferien auf höchstem Niveau ein. Hier erleben Gäste aller Altersgruppen, ob allein, zu zweit oder mit der ganzen Familie, unvergessliche Augenblicke und erholen sich fernab vom Alltag. In Serfaus-Fiss-Ladis kommen nicht nur die Erwachsenen auf ihre Kosten, auch die Kleinsten finden ihr persönliches Ferienglück. Zwischen 1.200 und 3.000 Metern Höhe bietet die Region alles, was das Herz eines Bergliebhabers höherschlagen lässt.
Die Region verbindet atemberaubende Natur mit einer Vielzahl an Aktivitäten für jedes Alter auf harmonische Weise. Hier erwarten die Gäste abwechslungsreiche Wanderungen, herausfordernde Bike-Strecken und aufregende Events – eingebettet in ein beeindruckendes Bergpanorama. Kulinarische Spezialitäten und eine familienfreundliche Atmosphäre runden das Erlebnis ab. In Serfaus-Fiss-Ladis wird jeder Moment zu einer bleibenden Erinnerung.
Drei Highlights in Serfaus-Fiss-LadisOb auf den Familienthemenwegen, im Erlebnispark Hög oder auf dem Panorama-Genussweg – hier finden Familien, Genuss-, sowie aktive Feriengäste kostbare Momente, die bleiben. Abenteuerlustige locken der Bikepark Serfaus-Fiss-Ladis und die actiongeladenen Singletrails.
Familien- und Freizeitparadies
Ob im Murmliwasser, im Erlebnispark Hög, im Sommer-Funpark Fiss oder bei der Kinderbetreuung – das Hochplateau begeistert mit einer einzigartigen Dichte an Attraktionen.
Super. Sommer. Card.
Damit können alle Bergbahnen inklusive der Erlebniswelten am Berg unlimitiert benützt werden. Zudem die Kinderanimation, der Wanderbus und geführte Bergwanderungen.
Einzigartige Lage mit Seilbahnnetz
Die gesamte Region ist über ein zusammenhängendes Seilbahnnetz verbunden. Ein Wanderbus pendelt zwischen den drei Bergdörfern & Serfaus besitzt sogar eine eigene U-Bahn.
Sommer- & Herbstglück auf dem Tiroler HochplateauHier erleben Gäste aller Altersgruppen, ob allein, zu zweit oder mit der ganzen Familie, unvergessliche Augenblicke.
Biken und Velofahren
Ob Mountainbike-Touren, Singletrail-Spass, E-Bike-Touren, Abenteuerspielplatz für zwei Räder oder erstklassiger Bikepark: Hier ist für jeden etwas dabei.
Action für Gross & Klein
Junge & jung gebliebene Entdecker finden ein Schlaraffenland der Abenteuerlust: Interaktives Murmliwasser, Erlebnispark Hög, Ganzjahresrodelbahn uvm.
Wandern mit der Familie
Piratenweg, Hexenweg, Forscherpfad, Holzkugelweg, Mythenweg, moderne Schnitzeljagden uvm. - Wanderspass mit Abenteuerfaktor.
Kinderbetreuung
Ob der Mini & Maxi Club in Fiss oder der Murmli-Club und die Murmlikrippe in Serfaus – die Kids sind gut aufgehoben.
Top Bergerlebnisse
U-Bahn Serfaus: In Serfaus fährt seit 1985 die kleinste und höchstgelegene, auf Luftkissen schwebende U-Bahn der Welt. Bis zu 3.000 Personen pro Stunde können im Flüstertempo zur Seilbahn-Talstation gebracht werden. Kostenlos, lärm- und emissionsfrei.
Events und Highlights: Für Action, Spass und Abenteuer sorgen zahlreiche Veranstaltungen. Ob MOUNDS – Das Musikfestival für die ganze Familie –, der Genussherbst oder die Nightflow-Show im Winter.
Summer-Funpark Fiss: Ein 13 Meter hoher Sprungturm mit Riesenluftkissen, ein Flugdrache, der mit 80 Sachen durch die Luft fliegt und niedliche Ponys. Dazu ein Wasserspielplatz mit selbst entwickelten Erlebnisstationen. Diese und viele weitere Highlights warten auf euch.
Erlebnispark Hög: Hier dreht sich alles um die Alm- & Forstwirtschaft. In einer Riesenmilchkanne wird ein Märchen rund um die Entstehung des Högsees erzählt. Zahlreiche Spielestationen begeistern rund um den Högsee. Für die jüngsten Gäste wurde ein eigener Flachwasserbereich angelegt. Wassersportler tummeln sich schwimmend oder mittels Tretboot bzw. Floss am Högsee.
Coolcation in Serfaus-Fiss-Ladis - Erfrischung auf 1829 m: Das sonnige Hochplateau auf rund 1.400 Metern sorgt für angenehme Temperaturen und frische Bergluft. Wer Abkühlung sucht, wird am idyllisch gelegenen Högsee fündig. Der Badesee auf 1.829 Metern Seehöhe ist nicht nur ein erfrischender Rückzugsort, sondern auch ein echtes Naturerlebnis mit Blick auf die imposante Bergwelt.
Impressionen
Weitere Aktivitäten
Top Wanderungen
Wildtierweg: Hier entdeckt ihr die heimische Tierwelt auf interaktive Weise. Mit Hilfe der SFL-App und Augmented Reality wird die Wanderung zu einem spannenden Such- und Rätselspiel. Die Tiere erscheinen über die App in lebensechter Darstellung.
Schmugglersteig: Auf den Spuren der Serfauser Schmuggler erlebt ihr, wie sich die Schmuggler einst durch die Berge bewegten – mit raffinierten Tricks, geheimen Zeichen und lautlosen Rettungsaktionen. Entlang des Weges vermitteln interaktive Infostationen spannende Einblicke in das gefährliche Leben dieser mutigen Männer.
Six-Senses-Weg: Hier steht die Wahrnehmung im Mittelpunkt. Alle Sinne der kleinen und grossen Wanderer werden geschärft. Neben Sehen, Hören, Tasten, Riechen und Schmecken kann man auf dem Weg Illusionen erfahren.
Quellenweg: Auf diesem abwechslungsreiche Themenweg erzählen zahlreiche liebevoll gestaltete Stationen spannende Geschichten über das Wasser am Hochplateau. Ein Highlight sind die Wellenliegen: Im Winter bremsen sie Schneemassen, im Sommer laden sie zum Verweilen und Geniessen ein.
Naggalunsteig: Die landschaftlich reizvolle Wanderung bietet beeindruckende Tiefblicke ins Inntal und verläuft über blühende Almmatten und sanfte Wiesenrücken bis zur Waldgrenze. Von dort geht es weiter entlang des Alpenrosensteigs zur Zirbenhütte und schliesslich hinunter zur gemütlichen Schöngampalm. Eine abwechslungsreiche Tour mit herrlichen Panorama-Ausblicken und naturnaher Ruhe.
Die schönsten Berghütten
Restaurant Lassida: Neben dem Restaurant befindet sich der Abenteuerspielplatz Georama Lassida. Zudem erwartet einen bei einer Einkehr eine grosszügige Terrasse und man geniesst dort sehr gute Pizzen.
Seealm Hög: Tolle Lage, direkt neben dem Högsee mit der Erlebniswelt Hög, aussergewöhnliche Küche: Fokus auf Fischgerichte; hausgemachtes Glace.
Leithe Wirt: Das gemütlich, rustikale Bedienungsrestaurant lädt zu genussvollem aus der Tiroler Küche und traditionellen Schmankerln ein. Leithes Feinstes: Feinste Räucherspezialitäten wie Speck, Osso Collo, Salami uvm. werden mit viel Liebe zum Detail selbst gemacht.
Schöngampalm: Das ist eine urige Hütte und die Besonderheit ist eine eigene Grillstation. Ihr legt die gewählten Spezialitäten auf den Grill und müsst nur noch den idealen Garpunkt bestimmen.
Familienrestaurant Sonnenburg: Hier können Pizzen aus dem Steinofen und auch Kuchen aus hauseigener Konditorei genossen werden.
Familienhighlights
Murmli-Club & Mini&Maxi Club – das grösste Kinderklub-Angebot der Alpen: Ob Basteln, Spielen, Entdecken oder spannende Outdoor-Abenteuer, hier ist für jedes Alter von 3 bis 15 Jahren das passende dabei. Ein Ferienerlebnis voller Spass, Freundschaften und unvergesslicher Momente. Die Kleinsten von 1 bis 2 Jahren sind in der Murmlikrippe bestens aufgehoben.
Georama Lassida: Rund um das Bergrestaurant Lassida dreht sich alles um Gesteine, Mineralien und Fossilien. Mit der Schaufel in der Hand gehen Gross und Klein auf Entdeckungstour.
Erlebnispark Hög: Riesenmilchkannen, ein Kuhfladentrampolin und eine Holzkugelbahn warten auf die kleinen Gäste. Hier ist auch der Start des "Familien-Coaster-Schneisenfeger" (ein weiteres Highlight).
Erlebniswelt Serfaus: Im Mittelpunkt stehen hier die scheuen, aber ausgesprochen niedlichen Murmeltiere. Ob im Gehege, beim Murmliwasser oder beim Murmlitrail – die Tiere können in ihrer natürlichen Umgebung von den Kindern beobachtet werden.
Kinder-Bergwerk & Goldener-Mann-Weg in Fiss: Ein stillgelegter Steinbruch, um den die Legende eines Mannes mit goldenem Herz geistert. Wie die sieben Zwerge arbeiten sich die kleinen Bergarbeiter durch das Kinder-Bergwerk, in der Hoffnung, auf einen goldenen Schatz zu treffen.
Wodebad & Wodeturm in Ladis: Zweieinhalb Meter grosse Ameisen, vier Meter lange Regenwürmer, gigantische Käfer uvm. Das mystische Waldstück um das Wodebad und den Wodeturm birgt eine sagenumwobene Geschichte rund um den Riesen Wode.
Kulinarischer Geheimtipp
Tourismusverband Serfaus-Fiss-Ladis
Gänsackerweg 2
6534 Serfaus
Telefon: +43 5476 6239