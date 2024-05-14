Wo Abenteuer, Natur und Genuss eins werden: Das sonnige Hochplateau bietet Familien, Bikern und Entdeckern viele Erlebnisse, Panoramablicke und unvergessliche Momente.

„Momente, die bleiben!“ – unter diesem Leitgedanken lädt die Tiroler Ferienregion Serfaus-Fiss-Ladis im oberen Inntal zu Sommer- und Herbstferien auf höchstem Niveau ein. Hier erleben Gäste aller Altersgruppen, ob allein, zu zweit oder mit der ganzen Familie, unvergessliche Augenblicke und erholen sich fernab vom Alltag. In Serfaus-Fiss-Ladis kommen nicht nur die Erwachsenen auf ihre Kosten, auch die Kleinsten finden ihr persönliches Ferienglück. Zwischen 1.200 und 3.000 Metern Höhe bietet die Region alles, was das Herz eines Bergliebhabers höherschlagen lässt.

Die Region verbindet atemberaubende Natur mit einer Vielzahl an Aktivitäten für jedes Alter auf harmonische Weise. Hier erwarten die Gäste abwechslungsreiche Wanderungen, herausfordernde Bike-Strecken und aufregende Events – eingebettet in ein beeindruckendes Bergpanorama. Kulinarische Spezialitäten und eine familienfreundliche Atmosphäre runden das Erlebnis ab. In Serfaus-Fiss-Ladis wird jeder Moment zu einer bleibenden Erinnerung.