Sport und Erholung in den sanften Grasbergen bis hin zu den steil ansteigenden Gebirgsgipfeln, Abenteuer und Unterhaltung sowie Gastfreundschaft und kulinarischer Genuss.

Zwischen den bedeutendsten Bergen der Kitzbüheler Alpen, dem Kitzbüheler Horn auf der einen und dem markanten Kaisergebirge auf der anderen Seite, liegen die malerischen Orte St. Johann in Tirol, Oberndorf, Kirchdorf und Erpfendorf. Und weil das Ferienglück hier an jeder Ecke wartet, gibt es ein eigenes Wort dafür: Mein Yapadu!

Sportlich-aktive Feriengäste, Natur-Liebhaber und Familien können sich in der Region auf Genuss pur einstellen. Der barocke Ort St. Johann in Tirol ist das lebendige Herz der Region. Der Ort lädt zum Bummeln, Verweilen und Geniessen ein.

Im Wandergebiet der Region erwarten euch eine atemberaubende Naturlandschaft inmitten der Kitzbüheler Alpen. Auf über 200 Kilometern habt ihr die Wahl zwischen leichten Wanderungen im Tal, anspruchsvollen Bergtouren oder auch Touren mit Seilbahnunterstützung. Zudem warten über 200 Kilometer Velo- und Mountainbike-Wege darauf erkundet zu werden. Die variantenreichen Touren bieten Anfängern und Profi-Bikern Spannung und Abwechslung. Abseits von sportlichen Aktivitäten, idyllischer Naturschönheit und romantischen Almen bieten die Orte eine Reihe abenteuerlicher Angebote. Fallschirmspringen, Tandem-Paragleiten, Hochseilgarten mit Flying Fox, Ballonfahren, Klettersteige, Canyoning und Rafting zählen gleichermassen zu den Highlights wie die Kinderspielestrasse im Rahmen der Mittwochsabende „Lang & Klang, die „Moor & More-Erlebniswelt“, der Indoor Spielplatz Murmis Kinderland und die Freibäder mit Rutschen und Sauna-Welten.