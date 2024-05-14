Region St. Johann in Tirol
Bergsommertage in den Kitzbüheler Alpen
Einleitung
Zwischen den bedeutendsten Bergen der Kitzbüheler Alpen, dem Kitzbüheler Horn auf der einen und dem markanten Kaisergebirge auf der anderen Seite, liegen die malerischen Orte St. Johann in Tirol, Oberndorf, Kirchdorf und Erpfendorf. Und weil das Ferienglück hier an jeder Ecke wartet, gibt es ein eigenes Wort dafür: Mein Yapadu!
Sportlich-aktive Feriengäste, Natur-Liebhaber und Familien können sich in der Region auf Genuss pur einstellen. Der barocke Ort St. Johann in Tirol ist das lebendige Herz der Region. Der Ort lädt zum Bummeln, Verweilen und Geniessen ein.
Im Wandergebiet der Region erwarten euch eine atemberaubende Naturlandschaft inmitten der Kitzbüheler Alpen. Auf über 200 Kilometern habt ihr die Wahl zwischen leichten Wanderungen im Tal, anspruchsvollen Bergtouren oder auch Touren mit Seilbahnunterstützung. Zudem warten über 200 Kilometer Velo- und Mountainbike-Wege darauf erkundet zu werden. Die variantenreichen Touren bieten Anfängern und Profi-Bikern Spannung und Abwechslung. Abseits von sportlichen Aktivitäten, idyllischer Naturschönheit und romantischen Almen bieten die Orte eine Reihe abenteuerlicher Angebote. Fallschirmspringen, Tandem-Paragleiten, Hochseilgarten mit Flying Fox, Ballonfahren, Klettersteige, Canyoning und Rafting zählen gleichermassen zu den Highlights wie die Kinderspielestrasse im Rahmen der Mittwochsabende „Lang & Klang, die „Moor & More-Erlebniswelt“, der Indoor Spielplatz Murmis Kinderland und die Freibäder mit Rutschen und Sauna-Welten.
Drei Highlights in St. Johann in TirolWenn in der Ferne leise die Kuhglocken läuten, die Sonne die Bergseen zum Glitzern bringt und der sanfte Duft der Blumen sich entfaltet, dann seid ihr in der Glücksregion St. Johann in Tirol angekommen.
Auszeichnung Österreichisches Umweltzeichen
Es gilt als die höchste staatliche Auszeichnung für Nachhaltigkeit im Tourismus und bestätigt das Engagement der Region für Umwelt, Klimaschutz und Lebensqualität.
St. Johann Card: Gondel Bonus - 3x schlafen, 1x gondeln
Ab 3 Nächten in der Region St. Johann in Tirol ist eine kostenlose Berg- & Talfahrt mit der Harschbichlbahn inkludiert. Zudem bietet sie viele Vorteile und Ermässigungen.
Okto Wanderbus - kostenloser Wanderbus von 25.05. bis 02.10.
Mit dem neuen kostenlosen Bussystem können jeweils von Montag bis Freitag auf fünf unterschiedlichen Routen beliebte Wanderziele und abgelegenere Weiler erreicht werden.
Mein Yapadu Partnerbetriebe
Die „Mein Yapadu“ Auszeichnung für die Gastgeber verfolgt das Ziel gewöhnliches aussergewöhnlich zu machen und somit dem Gast einen Aufenthalt voller Glück und schöner Momente zu schenken. Der Tourismusverband der Region, liefert die Grundlage, wie die Gastgeber höchste Qualität in den Bereichen „Unternehmen, Arbeitgeber & Mitarbeiter, Informationsmanagement, Marketing, Rezeption, Housekeeping, F&B-Bereich und Ausstattung des Betriebes“ unter Beweis stellen können. Die Gastgeber tragen zur Umsetzung bei, was möglich ist. Denn bei der „Mein Yapadu“ Auszeichnung geht es nicht um die Gegebenheiten in den einzelnen Hotels und Beherbergungsbetrieben, sondern um gelebte Herzlichkeit, Aufmerksamkeiten, ein achtsames und respektvolles Miteinander, Wertschätzung gegenüber Einheimischen, Gästen, Unternehmern, Mitarbeitern und uns selbst. Glück ist vielfältig, unterschiedlich und individuell, genau wie die Unterkünfte in der Region.
Top Bergerlebnisse
Actionberg Harschbichl: Ein Berg, unglaublich viele Möglichkeiten. Hier finden Jung und Alt die passende Freizeitbeschäftigung.
Mountaincart - Cart Action auf drei Rädern: Rasant aber sicher führt die Route von der Mittelstation der Harschbichlbahn bis zur Talstation in St. Johann in Tirol abwärts.
Kletterwald Hornpark - Der Hochseilgarten mit Flying Fox Parcours in St. Johann in Tirol: Er ist der grösste Hochseilgarten in den Kitzbüheler Alpen mit über 11 Parcours und mehr als 106 Elementen in allen Schwierigkeitsgraden. Ein spezieller Parcours für Kinder ab 3 Jahren macht den Hochseilgarten zum Ausflugsziel für die ganze Familie.
Kaiser Hoch 6: Fleischbank, Predigtstuhl, Totenkirchl sind die berühmtesten Klettergipfel des Wilden Kaisers. Diese klassischen Anstiege im 3. und 4. Grad bieten puren Klettergenuss. Geführt und begleitet von einem staatlich geprüften Bergführer, werden diese Gipfel zum Erlebnis.
Koasa Trail Weitwanderweg: In 5 Tagen durch die Naturschauplätze der Region St. Johann in Tirol wandern.
Impressionen
Weitere Aktivitäten
Top Wanderungen
Eifersbacher Wasserfall: Wanderung zum Wasserfall - perfekt für Abkühlung im Sommer (familienfreundlich).
Teufelsgasse: Hier könnt ihr auf den Spuren des Teufels wandern. Sie ist als Wanderziel ein echter Geheimtipp, welches auch das Entdeckerherz von Kindern und Erwachsenen höherschlagen lässt. Eine Besonderheit ist das Steinlabyrinth.
Horn-Gipfel-Höhenweg: Auf dem Horn-Gipfel Höhenweg könnt ihr die perfekte Aussicht auf den Wilden Kaiser und die umliegende Bergwelt geniessen. Achtung: teils exponierter Steig.
Naturschutzgebiet Kaiserbachtal: Die Erkundung des Naturschutzgebiets ist familienfreundlich (mit 2 Themenwegen) und auch mit dem Kinderwagen möglich.
Griesbachklamm: Klares Wasser sowie romantische Ein- und Ausblicke bietet das Naturerlebnis in Erpfendorf. Speziell an heissen Sommertagen ist die Griesbachklamm eine kühles Wanderziel und ein grossartiges Erlebnis für die gesamte Familie.
Die schönsten Berghütten
Stanglalm: Hier geniesst ihr leckere Strudelvariationen und einen traumhaften Blick auf den Wilden Kaiser.
Bacheralm: Hier erwarten euch selbstgemachte Limonaden und uriges Hüttenflair.
Angerer Alm: Untertags ein Tiroler Wirtshaus, am Abend ein Gourmetlokal mit dem höchsten & wohlsortiertesten Weinkeller der Alpen - bis zu 6.000 Flaschen aus 400 Weingütern.
Prostalm: Nach einer Wanderung durch die mystische Teufelsgasse verspeist ihr hier bei Kaiserblick regionale Spezialitäten.
Angerlalm: Nach der atemberaubenden Griesbachklamm und dem Jägersteig ist diese Einkehrmöglichkeit eine verdiente Rast.
Familienhighlights
Moor & More Erlebniswelt: Die einzigartige Moorlandschaft am Wilden Kaiser in St. Johann in Tirol. Zwei kostenlose Erlebnispfade durchqueren diese einzigartige Moorlandschaft. Lustige Spielstationen in Verbindung mit Rätselfragen und Informationen zur Natur runden den perfekten Spiel- und Wandertag im Moor ab.
Schnackler Erlebnisweg: Spannender Erlebnisweg für Kinder mit Spiel- und Wissenselementen im Kaiserbachtal in Kirchdorf in Tirol.
Yappys Rätselweg: Das Bergbauabenteuer für die ganze Familie in Oberndorf. Löst spannende Rätsel und entdeckt den geheimen Schatz auf dem kostenlose Erlebnisweg rund um das Bergbauabenteuer in Oberndorf.
Murmi`s Kinderland: Der grosse Indoor Kinderspielplatz in Kirchdorf in Tirol. Unabhängig vom Wetter kann man in Murmis Kinderland auf über 1.200 m² viel erleben. Der Kinderspielplatz bietet Spiel und Spass für Kinder von 2 - 10 Jahren. Klettern, Springen, Laufen und Rutschen stehen am Programm.
Schwimmbäder: Baden in der Region St. Johann in Tirol.
Mountaincart: Cart Action auf drei Rädern.
Kitzbüheler Alpen St. Johann in Tirol
Poststrasse 2
6380 St. Johann in Tirol
Telefon: +43 5352 633 35 0