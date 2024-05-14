Genussbike Region Wildschönau

7 neue TOP BIkerunden stehen im Mittelpunkt des Angebotes.

Die Wildschönau ist die ideale Region für genussvolle Bike- und Velotouren in Tirol. Von den Orten Niederau, Oberau, Auffach und Thierbach ausgehend lassen sich angenehme Rundtouren planen, welche auch zu den umliegenden Nachbartälern Alpbachtal, Brixental und Inntal führen. Entlang der Velostrecken warten auch ausreichend Hütten, Gasthöfe und Restaurants, die lokale Spezialitäten auftischen.

Aussichtsreiche Panoramen werden Naturliebhaber begeistern. Erlebnisreiche Berggipfel wie Schatzberg, Gratlspitze, Markbachjoch und viele mehr umrahmen die Genussbike - und Velotouren in der Wildschönau.

Die Mountainbikeschule Wildschönau hat eine breite Angebotspalette. Neu ist zum Beispiel das Fahrtechnik Training für Kids.