Holzalm mit Blumenbalkon und Sonnenschirm-Terrasse, dahinter grünes Alpental mit Bergen.
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Wildschönau in Tirol
Das idyllische Hochtal der Kitzbüheler Alpen

Die Wildschönau im Herzen Tirol’s: Authentisch, einfach bodenständig und herzlich:

So lässt sich die Wildschönau in aller Kürze beschreiben. Durchgangsverkehr und Industriebetriebe? Fehlanzeige. Stattdessen prägen Bauernhöfe im Tiroler Stil, urige Almen und charmante Dörfer das Bild vor der traumhaften Bergkulisse. Das Hochtal ist eine ausgezeichnete Region für Wanderer, (E-)Biker und Geniesser.

Viel Natur, Gipfel-Erlebnisse oder gemütliche Almwanderungen und kulinarische Highlights warten.

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Das macht die Wildschönau aus

Ursprünglichkeit & echte Gastfreundschaft

260 bewirtschaftete Bauernhöfe, fast nur familiengeführte Unterkünfte & urige Dörfer sind typisch. Hier herrscht Ruhe und Entspannung und keine Aufgeregtheit und Hektik.

Alle Unterkünfte entdecken

Abwechslungsreiche Wandererlebnisse

Sanfte Grasberge, idyllische Almhütten und gemütliche Talwege - zahlreiche Wanderrouten bieten jede Menge Abwechslung und ermöglichen unvergleichliche Naturerlebnisse.

Vielseitige Wanderferien

Wildschönau Card + Wildschönau Premium Card

Sie inkludiert attraktive Leistungen wie Wanderbus, geführte Wanderungen, Freibad und Museen. Die Premium Card inkludiert auch die Sommer-Bergbahnen.

Alle Leistungen und Vorteile

Magic Moments in der Wildschönau

Sonnenaufgang am Kraftplatz Kragenjoch

Das Kragenjoch oberhalb von Oberau ist ein beliebtes Wander-Ziel & ein Kraftort. Besonders am Morgen: Dort einen Sonnenaufgang zu erleben, ist der beste Start in den Tag.

Einmalige Sonnenaufgangstour

Thierbach, die schönste Sackgasse der Welt

Ruhe und Beschaulichkeit: Thierbach ist der kleinste, schönste & höchstgelegenste Ort der Wildschönau und zugleich der höchstgelegene Ort der Kitzbüheler Alpen.

Idylle pur
Naturidylle mit Geschmack

Vier Genussrunden Wildschönau

Genuss-Runden Wildschönau: Vier Touren, die schmecken: Die Wildschönauer Genusswanderungen verbinden sanfte Wanderungen mit viel Landschaft aber wenig Höhenmetern. Auf jeder Wanderung gibt es 2 Gasthäuser, in denen man Tiroler Spezialitäten geniessen kann.

Die Tipps:

  • Beim Schatzberg Rundwanderweg bietet sich ein atemberaubender Bergblick

  • Bei der Wanderrunde über den Rosskopf kommt man an schönen Kapellen und Almen vorbei.

  • Die Natur ist auf dem Waldeweg im schönen Ort Thierbach hautnah spürbar.

Zu den Genussrunden
7 neue TOP Bikerunden

Genussbike Region Wildschönau

7 neue TOP BIkerunden stehen im Mittelpunkt des Angebotes.

Die Wildschönau ist die ideale Region für genussvolle Bike- und Velotouren in Tirol. Von den Orten Niederau, Oberau, Auffach und Thierbach ausgehend lassen sich angenehme Rundtouren planen, welche auch zu den umliegenden Nachbartälern Alpbachtal, Brixental und Inntal führen. Entlang der Velostrecken warten auch ausreichend Hütten, Gasthöfe und Restaurants, die lokale Spezialitäten auftischen.

Aussichtsreiche Panoramen werden Naturliebhaber begeistern. Erlebnisreiche Berggipfel wie Schatzberg, Gratlspitze, Markbachjoch und viele mehr umrahmen die Genussbike - und Velotouren in der Wildschönau. 

Die Mountainbikeschule Wildschönau hat eine breite Angebotspalette. Neu ist zum Beispiel das Fahrtechnik Training für Kids.

E-Bike und Mountainbike

Top Bergerlebnisse

  • Wildschönauer Höhenweg: Das Wanderhighlight und Bergerlebnis der besonderen Art. Er führt vom Markbachjoch über vier Gipfel zur Schönangeralm. Bei der Schönangeralm kannst du auch der Schaukäserei einen Besuch abstatten.

  • Der Grosse Beil: Auf den höchsten Berg der Wildschönau. Erfrischungen gibt es im Trog auf der Gressensteinalm (Kasse an der Hüttenwand) und Tiroler Spezialitäten bietet zum Abschluss das Alpengasthaus Schönanger an.

  • Gratlspitze: Wanderung zu einem der markantesten Berge in der Wildschönau. Ziel ist das Gipfelkreuz mit grandioser Aussicht.

  • Kragenjoch Runde: Leicht erreichbar und eine der schönsten Runden in der Wildschönau. Tipp: Eine Wanderung auf das Kragenjoch zu Sonnenaufgang ist ein einzigartiges Erlebnis und wird im Rahmen der geführten Touren immer dienstags angeboten.

  • "Wirbelwind" - der neue, spannende Familienwanderweg: Wald, Wasser und Wiese - Auf dem neuen Familienweg entdeckt man nicht nur die Natur sondern vor allem das "Spielen" in seiner ursprünglichen Form (mit Holz bzw. Tannenzapfen "anfassen", Wald & Moos "schmecken", Natur hautnah erleben...).

Wandern in der Wildschönau

Hotelempfehlungen aus der Wildschönau

4* Hotel Wastlhof & Alpin Lodge

Die Zimmer & Suiten vereinen alpenländischen Charme & modernen Komfort. Wohltuend ist eine Auszeit im SPA. Auch kulinarisch lassen die Gastgeber keine Wünsche offen.

Zur kulinarischen Genuss-Auszeit

3* Hotel Platzl

Das familiär geführte Hotel liegt im kleinen Dorf Auffach. Moderne Zimmer, ein kleiner SPA und die kulinarischen Platz’l Spezialitäten verschaffen Wohlfühlatmosphäre.

Entspannte Ferientage im Platz‘l

Impressionen

Empfehlungen für die Hütteneinkehr

Top-Hütten

  • Hörbighof: Das ist ein alter Bauernhof in Thierbach mit dem besten Ausblick auf das Tal Wildschönau. Seine Besonderheit ist die grosse Speckjause am Brett.

  • Achentalalm: Kleine, urige Alm auf der Familienwanderung zum Kragenjoch in Oberau. Die Besonderheit der Alm sind die Tiroler Schmalznudeln mit Bohnensuppe oder Preiselbeeren/Apfelmus, die es jeden Mittwoch gibt.

  • Loyastubn: Gasthaus oberhalb von Oberau mit wunderbaren Blick auf der Dorf Niederau und Oberau. Die Besonderheit sind die saisonalen und lokalen Produkte (Fleisch vom eigenen Bauernhof).

  • Foisching: Gasthaus/Jausenstation oberhalb von Niederau. Guter Ausblick auf Niederau. Oberhalb der Jausenstation liegt ein Wildhehege, wo man Hirsche und Rehe beobachten kann.

  • Schönangeralm: Grosser Alpengasthof bei der Schönangeralm. Die Schönangeralm ist ein beliebtes Ausflugsziel und Startpunkt für Wanderungen auf die höchsten Berge. Nebenan ist die Schaukäserei Schönangeralm. Dort gibt es ausgezeichneten Käse. Die Besonderheit der Alm sind die grossen Kuchen und Eisbecher.

Kulinarik & Genuss in der Wildschönau
Herbstliches Wandervergnügen

TAL Herbst Wildschönau

Veranstaltungsreihe mit vielen Events von Mitte September bis Mitte Oktober mit Highlight wie Genusspromenade, Almabtrieb, Volksmusik-Festival etc. weiters Wandern in einer der schönsten Jahreszeiten. Gold, gelb, grün - so bunt wie die Farben sind auch die Angebote und Aktivitäten für schöne Herbstferien in der Wildschönau

Die goldene Jahreszeit ist in der Wildschönau besonders schön. Die Luft ist klarer, die Sicht weiter. Neben dem herbstlichen Wandervergnügen warten beim TAL Herbst vom 12.09. bis 11.10. viele Highlights. Am Programm stehen eine Genussmeile mit lokalen Produzenten, der Museumskirchtag im urigen Bergbauernmuseum oder der farbenprächtige Almabtrieb.

Bei den „Kulinarischen Drachenspuren“ stehen echte Gaumenfreuden im Mittelpunkt: Von feinen Rübengerichten über herzhafte Fleischklassiker bis hin zu kreativen veganen Speisen wartet purer Genuss auf alle, die regionale Küche lieben.

Alle Infos zum TAL Herbst

Top-Events

Talfest Wildschönau

6.8.2026 – 9.8.2026

Das Fest-Highlight im Sommer - 4 Tage Musik und tolles Programm mit dem Highlight dem farbenprächtigen Festumzug durch das Dorf.

Mehr erfahren

Almabtrieb Wildschönau

19.9.2026

Beim traditionellen Almabtrieb feiern Gäste und Einheimische gemeinsam den Abschied vom Sommer. Von 10:00 bis 18:00 Uhr erwartet euch ein abwechslungsreiches Programm.

Mehr erfahren

Höhenweg Trophy

2.10.2026 – 3.10.2026

Die spannende Wander- und Trailrunning Competition über den Höhenweg Wildschönau.

Mehr erfahren

Kulinarik und Genuss

Rübenschnaps KrautingerKulinarik und Genuss
Kontakt
Kontakt

Wildschönau Tourismus

Hauserweg, Oberau 337

6311 Wildschönau

Telefon: +43 5339 8255

info@wildschoenau.com
www.wildschoenau.com

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