Zell am See-Kaprun
Aktive Erholung zwischen Gletscher, Berg und See
Einleitung
Zell am See-Kaprun im SalzburgerLand lockt mit Natur, Sportmöglichkeiten, Ausflugszielen und Lifestyle ins SalzburgerLand und mitten ins Herz der österreichischen Alpen. Aussergewöhnliche Erlebnisse, gepaart mit alpinem Genuss und jeder Menge Kinder- (und Eltern-)Überraschungen sorgen für unvergessliche Momente zwischen Gletscher, Berg und See.
Ob Wandern, Biken, Trailrunning, Golf, Yoga, SUP, Schwimmen oder Gleitschirmfliegen - hier findet ihr immer neue sportliche Herausforderungen. Beispielsweise Wakeboarden auf dem Zeller See, Gipfelsturm auf den ersten Dreitausender oder Gravelbiken auf abwechslungsreichen Strecken. Dieser Dreiklang aus Gletscher, Berg und See lässt den Blutdruck automatisch steigen!
Die Ferienregion im SalzburgerLand bietet zudem mit wanderschönen Wander-, Lauf- und Spazierwegen unzählige Möglichkeiten, die Natur hautnah zu erleben. Und für Kulinarik-Fans ist Zell am See-Kaprun Inbegriff des alpinen Genusses – bei selbstgemachten Mehlspeisen auf der Hütte oder in einem der acht Gault Millau-Restaurants. Auch Quality Time mit der Familie darf in Zell am See-Kaprun nicht zu kurz kommen. Um die Wette rutschen in der ICE ARENA am Kitzsteinhorn, Schmidolins Abenteuer am Panorama- und Familienberg Schmittenhöhe, drei Strandbäder am Zeller See und ein cooles Kinder-Programm.
Drei Highlights in Zell am See-KaprunOb Geniesser oder Sportler, ob Jung oder Alt, ob Single, Paar oder Familie – der Dreiklang aus Gletscher, Berg und See klingt für alle harmonisch. Getreu dem Motto von Zell am See-Kaprun: Von Alpen das Beste!
Erlebnisvielfalt & Erholung zwischen Gletscher, Berg und See
Die alpenweit einzigartige Kombination von Gletscher, Berg und See macht Zell am See-Kaprun zum Erlebnisreich für alle.
Zell am See-Kaprun App für entspannte Ferien
Damit ist man stets mit Erlebnis- und Routenplaner, Veranstaltungskalender, digitalem Wallet und Info-Point am Handy ausgestattet.
Zell am See-Kaprun Sommerkarte: Ticket für Ausflugsziele
Der Schlüssel für Bergabenteuer und Ausflüge, für Fahrten hoch hinaus und für entspannte Tage am See. Sie bietet dir Eintritte sowie Vergünstigungen und Spezialangebote.
Top Bergerlebnisse
Panorama-Plattform Kaiserblick (ganzjährig): Von hier kann die Aussicht über den Zeller See und über 30 Dreitausender der Hohen Tauern noch besser genossen werden.
TOP OF SALZBURG am Kitzsteinhorn (ganzjährig): Salzburgs höchstgelegenes Ausflugsziel begeistert mit sensationellen Ausblicken von den beiden Panoramaplattformen hinein in den Nationalpark Hohe Tauern, auf das Zeller Becken und die umliegenden Dreitausender. Im Cinema 3000 kann man aus der Sicht des majestätischen Steinadlers den Gipfel des Kitzsteinhorns entdecken und bei kostenlos geführten Nationalpark Ranger-Touren erfährt man viel Wissenswertes.
Kitzsteinhorn Explorer Tour (ganzjährig): Mit einem Ranger des Nationalparks Hohe Tauern gehts mit Seilbahnen von 768 auf 3.029 m. Der Weg hält spannende Geschichten und faszinierende Einblicke in die Flora und Fauna am Kitzsteinhorn bereit, ausserdem ein einzigartiges Highlight: die Fahrt mit der 3K K-onnection, einer der weltweit modernsten und energieeffizientesten Seilbahnen.
Hochgebirgsstauseen Kaprun (Sommer): Wie Fjorde liegen die beiden Hochgebirgsstauseen Wasserfallboden und Mooserboden auf 2.036 Metern Seehöhe in die alpine Landschaft eingebettet. Man kann das Zusammenspiel aus Natur und Technik im Sommer bei einer Staumauerführung besichtigen oder die Hochgebirgsstauseen als Ausgangspunkt für Wanderungen nutzen. Und wenn ihr euch traut, könnt ihr die Staumauer sogar über einen Klettersteig bezwingen.
Impressionen
Weitere Aktivitäten
Bewegung und Erholung
„Mein erster Dreitausender“: Vom Ausflugsziel „TOP OF SALZBURG“ kraxelt man mit Bergführer 200 Höhenmeter auf das 3.203 Meter hohe Kitzsteinhorn. Und dank der Seilbahnverbindung 3K K-onnection von Kaprun hoch zum TOP OF SALZBURG lernt man bei der „Kitzsteinhorn Explorer Tour“ gleich vier Klimazonen kennen.
Erlebnisreiche Wandertage: Wanderer freuen sich auf über 400 Kilometer markierte Wege, etwa auf dem Familien- und Panoramaberg Schmittenhöhe oder am Maiskogel in Kaprun, unterhalb des Gletschers Kitzsteinhorn.
Zeller See: Im Zeller See mit 23 Grad Wassertemperatur und hervorragender Wasserqualität findet jeder Wassersportler seine Abkühlung. Baden kann man in drei Strandbädern mit beheizten Pools und an öffentlichen Badeplätzen.
Gravelbiken: Rund um Zell am See-Kaprun gibt‘s fünf ausgewiesene Gravelbike-Strecken. Die Routen sind zwischen 17 und 39 Kilometer lang.
Unendliche MTB-Möglichkeiten: Mountainbiker mit und ohne E-Motor finden rund um Zell am See und Kaprun 240 Kilometer Velo- und Bikewege. Der Uphill von Kaprun zum Alpincenter, drei hochalpine Singletrails am Kitzsteinhorn und viele mehr.
Trailrunning: Spannende Trails wie der „Hochsonnbergalm-Trail“, die „Schüttbach-Challenge“ und der „Schmitten-Ebenberg-Trail“ locken zu einem Lauf mit bester Aussicht.
Der schönste Golfplatz der Alpen: Am Leading Golf Course Zell am See-Kaprun locken die beiden Kurse Schmittenhöhe und Kitzsteinhorn und zählen zu den schönsten 36 Greens der Alpen.
Alpine Genussmomente
Für Kulinarik-Fans ist Zell am See-Kaprun Inbegriff des alpinen Genusses – von der Hütten-Jause bis zu Restaurants, die mit Gault Millau-Hauben ausgezeichnet wurden.
Gipfel Frühstück am Kitzsteinhorn: Frühmorgens geniesst man feinste regionale Spezialitäten auf 3.029 Meter Seehöhe und das 360-Grad-Panorama auf die Dreitausender.
Magische Momente auf dem Zeller See: Im Juli und August schippert die MS Schmittenhöhe täglich über den See. Der perfekte Start in den Tag: Lake’n‘Brunch auf dem Ausflugsschiff.
Feinste Kulinarik zwischen Gletscher, Berg und See: Zell am See-Kaprun ist bekannt für seine Alpine Küche. Es gibt acht Gault Millau-Restaurants, die Genuss-Stationen auf der Schmittenhöhe und spannende Kulinarik-Events.
Der frühe Vogel frühstückt aussichtsreicher: Frühmorgens gondelt man auf die Schmittenhöhe und geniesst einen fantastischen Blick. Damit auch die Teenies mitkommen, gibt’s an der Bergstation eine Aussichtsplattform - die Panorama-Plattform „Kaiserblick“, - die dazu einlädt, unvergessliche Momente auf Social Media zu teilen.
Familienhighlights: Quality Time mit der Familie
ICE ARENA am Kitzsteinhorn: Hier könnt ihr im Juli und August wieder in den Winter eintauchen.
Schmidolins Abenteuer am Panorama- und Familienberg Schmittenhöhe: Der kleine Drache Schmidolin verwandelt den Wald auf der Schmittenhöhe im Sommer in eine aufregende Erlebniswelt und lädt Kinder zu Mutproben, Klettereien und zum Rätselraten ein.
Strandbäder am Zeller See: Drei Strandbäder verteilen sich rund um den Zeller See und bieten vielseitige Highlights für Familien, für Sonnenanbeter, für Ruhesuchende und alle, die auf der Suche nach der Extraportion Action im Wasser sind.
Kinder-Programm: Im Frühling, Sommer und Herbst sorgt in Zell am See-Kaprun ein actionreiches Kinder- und Familienprogramm für jede Menge Spass. Bei der Alpakawanderung mit Gold- und Edelsteinsuche laden die Alpakas und Lamas zum Erlebnistrekking ein. Im Kinderkino wartet eine bunte Filmauswahl. Und beim Erlebnistag am Bauernhof taucht ihr in die faszinierende Welt des Bauernhofs ein - mit Brotbacken, Kühe melken und vielen weiteren spannenden Abenteuern.
Nachhaltigkeit in der Region
Das Thema Nachhaltigkeit zieht sich in Zell am See-Kaprun wie ein grüner Faden durch alle Bereiche. Wenn ihr Autobahn gegen Bahnschienen tauscht, beginnt euer Ferienerlebnis schon bei der Anreise: Ohne Stau, ohne Hektik und dafür ganz nachhaltig. Zahlreiche Zugverbindungen führen bis ins Zentrum von Zell am See. Mit dem Guest Mobility Ticket nutzen Übernachtungsgäste zudem alle öffentlichen Verkehrsmitteln im gesamten Bundesland Salzburg.
Zell am See-Kaprun ist seit Herbst 2025 mit dem Österreichischen Umweltzeichen für Tourismusdestinationen zertifiziert und gehört seither zu einem exklusiven Kreis an nachhaltigen Vorreiterregionen in ganz Österreich. Diese Zertifizierung würdigt das langjährige Engagement der Region für gelebte Nachhaltigkeit – von umweltfreundlicher Mobilität über Energieeffizienz bis hin zu sozialer Verantwortung und regionaler Wertschöpfung.
Immer dabei: die „Zell am See-Kaprun App“, der ideale digitale Begleiter für aktive Sommerferien. Damit hat man Erlebnisplaner, Veranstaltungskalender, Restaurantführer und mobilen Info-Point übersichtlich am Handy immer dabei. Bei ausgewählten Partnerbetrieben ebenfalls mit dabei: die „Zell am See-Kaprun Sommerkarte“. Sie eröffnet eine einzigartige Erlebnisvielfalt mit mehr als 40 Attraktionen.
Geheimtipps aus der Region
Grossglockner Ultra-Trail
Hinein in die faszinierende Welt des Nationalparks Hohe Tauern, 110 km, über 6.500 hm, vorbei an 14 Gletschern, durch 3 Bundesländer und vorbei an 300 Dreitausender Gipfel.
IRONMAN 70.3 Zell am See-Kaprun
1,9 Kilometer Schwimmen im glasklaren Zeller See, 90 Kilometer Velofahren mit dem Rennvelo, 21,1 Kilometer Laufstrecke; das sind die Eckdaten des IRONMAN 70.3 Zell am See-Kaprun.
Zell am See Kaprun Tourismus
Brucker Bundesstrasse 1a
5700 Zell am See
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