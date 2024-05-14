Der Ferienspass für Geniesser, Sportler & Familien beginnt hier im glasklaren Wasser des Zeller Sees und reicht bis auf über 3.000m am Kitzsteinhorn: Von Alpen das Beste.

Zell am See-Kaprun im SalzburgerLand lockt mit Natur, Sportmöglichkeiten, Ausflugszielen und Lifestyle ins SalzburgerLand und mitten ins Herz der österreichischen Alpen. Aussergewöhnliche Erlebnisse, gepaart mit alpinem Genuss und jeder Menge Kinder- (und Eltern-)Überraschungen sorgen für unvergessliche Momente zwischen Gletscher, Berg und See.

Ob Wandern, Biken, Trailrunning, Golf, Yoga, SUP, Schwimmen oder Gleitschirmfliegen - hier findet ihr immer neue sportliche Herausforderungen. Beispielsweise Wakeboarden auf dem Zeller See, Gipfelsturm auf den ersten Dreitausender oder Gravelbiken auf abwechslungsreichen Strecken. Dieser Dreiklang aus Gletscher, Berg und See lässt den Blutdruck automatisch steigen!

Die Ferienregion im SalzburgerLand bietet zudem mit wanderschönen Wander-, Lauf- und Spazierwegen unzählige Möglichkeiten, die Natur hautnah zu erleben. Und für Kulinarik-Fans ist Zell am See-Kaprun Inbegriff des alpinen Genusses – bei selbstgemachten Mehlspeisen auf der Hütte oder in einem der acht Gault Millau-Restaurants. Auch Quality Time mit der Familie darf in Zell am See-Kaprun nicht zu kurz kommen. Um die Wette rutschen in der ICE ARENA am Kitzsteinhorn, Schmidolins Abenteuer am Panorama- und Familienberg Schmittenhöhe, drei Strandbäder am Zeller See und ein cooles Kinder-Programm.