Zillertal
Das fühlst du nur hier
Einleitung
Die vier Ferienregionen im Zillertal halten in allen vier Jahreszeiten genau das passende Angebot für jeden Geschmack bereit: Fügen-Kaltenbach, Zell-Gerlos, Mayrhofen-Hippach und Tux-Finkenberg.
So einzigartig jede Region ist, allen gemeinsam ist die atemberaubende Bergkulisse, die den perfekten Rahmen für alpine Erlebnisse bietet. Im Frühling und Sommer locken saftige Almwiesen, märchenhafte Wälder und spektakuläre Gipfelpanoramen in die Berge. Auch zahlreiche Bergerlebnisse für die ganze Familie sind rund um die Bergstationen der Sommerbergbahnen zu finden. Im Herbst führen prachtvolle Wander- und Bikerouten durch ein buntes Paradies.
Mit der Zillertal Activcard sind viele Bergerlebnisse für die ganze Familie komfortabel erreichbar. Sie öffnet die Türen zu einer beeindruckenden Bergwelt, ermöglicht es, zahllose Besonderheiten zu entdecken, und garantiert nahezu unbegrenzte Mobilität mit Bergbahnen und dem öffentlichen Verkehr. Familien können sich nicht nur auf einzigartige Abenteuer freuen, sondern auch auf tolle Ermässigungen.
Drei Highlights im ZillertalTal der Dreitausender – wo, wenn nicht im Zillertal, werden Ausflüge zur himmlischen Freude? In den vier Regionen bringen 10 Sommerbergbahnen die Gäste ins Gipfelglück. Mit der Zillertal Activcard sind viele Bergerlebnisse für die ganze Familie komfortabel erreichbar.
Die Zillertal Aktivcard: Euer All-in-one-Ticket
Alles inkludiert mit nur einer Karte. Die Zillertal Aktivcard ist der Schlüssel zu aussergewöhnlichen Erlebnissen. Für einen Sommer & Herbst, der unvergessliche bleibt.
Zillertaler Brauchtum und Tradition spüren
Ob Kulturveranstaltungen oder jahrhundertealtes Handwerk, ob Musikkapellen oder einzigartige Tracht – im Zillertal wird gelebtes Brauchtum stets zum Erlebnis.
Der Hochgebirgs-Naturpark Zillertaler Alpen
Eintauchen in die Wunder der Natur und sagenhaften Artenreichtum erleben. Mit 422 Quadratkilometern nimmt er gut 40 Prozent der Fläche des Zillertals ein.
Gastgeber & HotelsGanz egal, in welcher der vier Regionen man gerade unterwegs ist: ob in Fügen-Kaltenbach, Zell-Gerlos, Mayrhofen-Hippach oder in Tux-Finkenberg – überall werdet ihr mit herzlicher Gastfreundschaft empfangen. Im Zillertal ist man ganz einfach zu Gast bei Freunden.
PACHMAIR 1453 apart resort
Wo alpine Seele auf moderne Eleganz trifft – exklusive Wellness, stilvolle Apartments und grenzenlose Freiheit für euren Bergsommer im Zillertal.
Hotel ZillergrundRock Luxury Mountain Resort
Modernes Design trifft auf Bergnatur, klare Luft, aktive Tage & entspannte Abende. Euer mit dem Michelin Key ausgezeichneter Rückzugsort in Mayrhofen für Alpenmomente.
4*S Boutiquehotel Haidachhof in Fügen
Hier erlebt ihr lässigen Luxus in seiner entspanntesten Form. Die Zimmer und Suiten sind euer persönlicher Rückzugsort – stilvoll, hochwertig, mit Liebe zum Detail.
Top Bergerlebnisse
Hochseilgarten Spieljoch: Der Geschicklichkeits-Seilgarten wurde neu errichtet. Eingebettet in einer vorgelagerten Naturarena, mit mega Blick auf die dahinterliegenden Bergspitzen, teilen sich der Seilgarten und der Startplatz des Flying Fox nicht nur die Kulisse, sondern auch die Startplattform.
Alpin-Klettersteig Gerlossteinwand: Er führt auf einer abwechslungsreichen, teils luftigen Route durch die markante Nordwand zum Gipfel der Gerlossteinwand. Der Steig bietet sportliche Passagen in festem Felsen sowie beeindruckende Ausblicke über das Zillertal und die umliegende Bergwelt. Dank des einfachen Zustiegs über die Gerlossteinbahn ist er gut erreichbar und eignet sich für erfahrene Klettersteiggeher, die eine kompakte, alpine Tour suchen.
SkyRide Ahorn: Mit dem spektakulären SkyRide auf der Ahornbahn - der grössten Pendelbahn Österreichs – schwebt ihr wie ein Vogel über die atemberaubende Alpenlandschaft mit der Cabrio-Gondel: Open-Air Gondelerlebnis pur auf 2.000 Meter Höhe.
Hintertuxer Gletscher: Auf über 3.000 Metern erwarten euch Panoramawege mit beeindruckenden Ausblicken auf die umliegenden Gipfel. Im beeindruckenden Natur Eis Palast entdeckt ihr funkelnde Eiskammern und geheimnisvolle Hohlräume tief im Gletscher. Ein besonderes Erlebnis ist auch die Spannagelhöhle, die als höchste Schauhöhle Europas faszinierende Einblicke in die geheimnisvolle Unterwelt des Berges bietet.
Impressionen
Weitere Aktivitäten
Top Wanderungen
Wanderung Rund um Bruck: Die Runde startet beim Gemeindehaus in Bruck und führt taleinwärts wo sich erste weite Blicke öffnen. In Imming gewinnt der Weg sanft an Höhe, begleitet von einer offenen, friedlichen Landschaft. Der Kreuzweg führt durch Wald und Wiesen hinab nach Oberhart. Diese abwechslungsreiche Mischung aus weiten Ausblicken und stillen Passagen macht die Runde besonders stimmungsvoll.
Rundwanderung Isskogel - Kreuzjoch - Krummbachtal: Mit der Gondelbahn fährt man bis zur Isskogel-Bergstation und wandert von dort, vorbei an einem kleinen Bergsee, zum Gipfel des Isskogels mit einmaligem Blick auf die umliegende Bergwelt. Über einen schmalen Gratweg führt die Wanderung weiter, bis zum Gipfelkreuz Kreuzjoch. Der Abstieg erfolgt über den wildromantischen Langensee und das Krummbachtal nach Gerlos.
Bike & Hike Tour Bodenalm: Die Route beginnt beim Europahaus in Mayrhofen und führt in den ruhigen Zillergrund. Die Fahrt verläuft entlang des Baches. An der Häusling Alm beginnt der Wanderweg. Der Anstieg führt in Serpentinen durch Wald und offene Hänge. Oben wartet die Bodenalm auf 1.671 Metern. Achtung: Sie ist nicht bewirtschaftet. Zur Einkehr laden der Klaushof und die Häusling Alm.
Gipfeltour zum Rastkogel: Hier begleitet die Hochgebirgslandschaft jeden Schritt. Vom Gipfel geht es zum Hoarbergjoch. Oben wartet eine Fernsicht bis zur Zugspitze. Eine Übernachtung auf der Rastkogelhütte bietet die Chance, den Sonnenauf & -untergang in voller Intensität zu erleben.
Hüttenkulinarik im Zillertal
Ob bei einer Genusswanderung, beim Bergsteigen oder bei einer Mountainbike-Tour: Über 150 Zillertaler Hütten und Berggasthäuser laden Gäste unterwegs zur Rast ein, Panoramablicke auf die Bergwelt des Zillertals mit ihren schneebedeckten Dreitausendern inklusive.
Die Zillertaler Hüttenkulinarik schöpft aus einer langen Tradition, denn noch heute bereiten die Wirte ihre Spezialitäten wie Bachforellen, Wild und selbstgeräucherten Speck nach den Rezepten und Zubereitungsmethoden ihrer Familien zu. Viele der Genusshütten sind auch mit den Sommerbergbahnen mühelos zu erreichen. Natürliche Zillertaler Qualitätsprodukte bilden dabei stets die Basis: Käse aus reiner Heumilch, traditionell gebackenes Brot sowie Fleisch vom Metzger des Dorfes oder sogar aus eigener Landwirtschaft – verfeinert und gewürzt mit Waldfrüchten und Wiesenkräutern.
Familienhighlights
Wasserpark am Spieljoch: Hier können Wasserratten nach Herzenslust planschen. Ein besonderes Highlight sind die Tretboote. Am Erlebnisberg Spieljoch warten jedoch noch weitere Attraktionen wie der Erlebnisspielplatz, der Barfussweg, kleine Abenteuerstationen und ein Kinderkletterbereich.
Fichtenschloss und Fichtensee: Auf der Rosenalm gibt es einen Ort der Fantasie, wo Kinderträume wahr werden. Grosse und kleine Gäste der Zillertal Arena können sich hier beim Kraxeln auf dem Kletterturm, beim Rutschen im Rutschenturm oder beim Werkeln im Kranturm, austoben.
AlbertAdler ErlebnisWeg: Er macht Wandern zum interaktiven Abenteuer für Familien, Schulklassen und alle Entdecker. Begleitet von Masskotchen AlbertAdler führt der Weg durch die Geschichte „Albert, der Adler und der Kampf um Mayrhofen" und bietet spielerische Stationen. Highlight ist die über 70 Meter lange GreifenBrücke, die Nervenkitzel und Panoramablick vereint.
SAGENhafte Gletschertour: Im Rahmen der geführten Erlebnistour tauchen wir in Zusammenarbeit mit dem Naturpark Zillertal ein in die Zillertaler Sagenwelt und begeben uns auf Spurensuche des „Tuxer Riesen“. Dabei besucht ihr Sagenschauplätze und folgt dem Riesen bis in die Spannagelhöhle, welche er, der Sage nach, mit eigenen Händen gegraben haben soll. Die Tour endet auf der Panoramaterrasse mit Blick auf den Gletscher – dem Riesen aus Schnee und Eis.
Kulinarische Vielfalt
Zillertal Tourismus GmbH
Gewerbegebiet Nord 1
6262 Schlitters
Telefon: +43 5288 87187