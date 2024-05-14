Das Zillertaler Lebensgefühl ist eine Kombination aus der Freude am Leben in und mit der Natur, einer herzlichen Gastfreundschaft, Brauchtum, Musik und Kulinarik.

Die vier Ferienregionen im Zillertal halten in allen vier Jahreszeiten genau das passende Angebot für jeden Geschmack bereit: Fügen-Kaltenbach, Zell-Gerlos, Mayrhofen-Hippach und Tux-Finkenberg.

So einzigartig jede Region ist, allen gemeinsam ist die atemberaubende Bergkulisse, die den perfekten Rahmen für alpine Erlebnisse bietet. Im Frühling und Sommer locken saftige Almwiesen, märchenhafte Wälder und spektakuläre Gipfelpanoramen in die Berge. Auch zahlreiche Bergerlebnisse für die ganze Familie sind rund um die Bergstationen der Sommerbergbahnen zu finden. Im Herbst führen prachtvolle Wander- und Bikerouten durch ein buntes Paradies.

Mit der Zillertal Activcard sind viele Bergerlebnisse für die ganze Familie komfortabel erreichbar. Sie öffnet die Türen zu einer beeindruckenden Bergwelt, ermöglicht es, zahllose Besonderheiten zu entdecken, und garantiert nahezu unbegrenzte Mobilität mit Bergbahnen und dem öffentlichen Verkehr. Familien können sich nicht nur auf einzigartige Abenteuer freuen, sondern auch auf tolle Ermässigungen.