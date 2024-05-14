Frau mit Finger auf den Lippen blickt durch ein Schneeloch, verschneite Berggipfel im Pitztal im Hintergrund
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Pitztal
Euer alpiner Geheimtipp

Eingebettet zwischen Gletschern und verschneiten Gipfeln erwarten euch hier Freiheit, Entspannung und perfekte Wintersportmöglichkeiten.

In einem der schönsten, schneesichersten und wildesten Seitentäler Tirols findet ihr den idealen Ort, um eurer Leidenschaft am Berg nachzugehen und danach in tiefer Entspannung zu regenerieren. Denn das Pitztal ist noch ein echter Geheimtipp für Wintersportler:innen, die perfekte Pisten und Schneesicherheit ebenso schätzen wie Ruhe und Abgeschiedenheit am Berg.

Bei uns kommt ihr als Gast – und werdet zum Freund. Und Freund:innen verraten die Gastgeber:innen des Pitztals gerne, wo es am schönsten, am aufregendsten und am gemütlichsten ist. Egal ob auf den perfekt präparierten Pisten, auf Skitour, beim Freeriden, beim Langlaufen, beim Eisklettern, beim Schneeschuhwandern oder auf den aussichtsreichen Terrassen der Hütten im Tal – hier wird jeder bergsüchtig. Erlebt Tirol in seiner vielleicht geheimsten, ursprünglichsten Art, fernab vom Trubel, in einer majestätischen Landschaft, die zur Seele spricht.

Das Pitztal ist auch als das Dach Tirols bekannt. Aufgrund der Höhenlage ist es eines der kontrastreichsten Ferienziele im gesamten Alpenraum. Das Tal bietet ein echtes Wintererlebnis mit allen Facetten von Skifahren und Freeriden über Schlitteln, Winterwandern, Langlaufen und Eisklettern.

Die besondere geografische Lage der drei Skigebiete Hochzeiger, Rifflsee und Pitztaler Gletscher beschert Winterfans perfekte Pisten, die sich zu 90 % über 2'000 m befinden. Hier geniessen anspruchsvolle Skifahrer:innen wie auch Familien ein vielfältiges Ferien- und Wintersportangebot für jedes Können. Denn im idyllischen Pitztal steht die familienfreundliche Atmosphäre an erster Stelle.

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Winter Facts and Figures
Anzahl Skigebiete:3
Pistenkilometer:122 km
Loipenkilometer:75 km
Präparierte Winterwanderwege:85 km
Anzahl Liftanlagen:21
Anzahl Skischulen:2
Höchster Berg der Region:Wildspitze, 3774 m
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Drei Highlights im Pitztal

Vielseitig, kraftvoll, aktiv und berührend zeigt sich das Tiroler Pitztal im Winter.

Schneesichere Skipisten

Die Lage der drei Skigebiete beschert Winterfans nicht nur viel Sonne, sondern auch Schneesicherheit und perfekte Pisten zwischen September und Mai.

Zum Pistenplan

Pitztaler Gastgeber

Von exklusiven Hotels über gemütliche Pensionen & charmante Apartments ist für jeden etwas dabei. Die einheimischen Gastgeber legen Wert auf die individuelle Betreuung.

Authentisch und familiengeführt

Echte Winterferien

Die Kombination aus atemberaubender Natur, vielseitigen Freizeitmöglichkeiten & erstklassigen Unterkünften begeistert: Viel Natur, wenig Hektik, viel Klasse, wenig Masse.

Winter erleben

Top Bergerlebnisse

Mehr Winter-Erlebnisse

Aktivitäten abseits der Piste

Schlitteln

Winterspass für die ganze Familie: Für Abwechslung sorgen im Pitztal mehrere unterschiedliche Schlittelbahnen.

Mal gemütlich, mal rasant

Winterwandern

Gemütlicher Spaziergang durch die verschneite Landschaft oder spannende Schneeschuhwanderung in der spektakulären Bergwelt: Winterwunder abseits der Pisten.

Winterwandern im Pitztal

Naturpark Kaunergrat

Hier erlebt ihr ein wahres Paradies voller Naturschätze. Am Kaunergrat treffen natürliche Ressourcen auf eine grosse Verantwortung.

Zur Naturparkregion

Pferdeschlittenfahrt

Eine verschneite Winterlandschaft, schnaubende Pferde, ein uriger Kutscher und ihr, warm eingehüllt in Decken, begleitet vom Klang der Glöckchen...

Romantisch und zauberhaft

Skitouren

Die Pitztaler Bergwelt ist vor allem im Winter ein wildes Naturerlebnis. Sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene finden optimale Bedingungen zum Skitourengehen.

Pitztaler Bergwelt erkunden

Sechzeiger Panorama Walk

Auf dem Panorama Walk erlebt man einen unbeschreiblichen Rundumblick und hat nicht nur das Skigebiet im Blick, sondern sieht an klaren Tagen bis weit ins Inntal hinaus.

Hochzeiger Panorama Walk
Das höchste Skigebiet Österreichs

Pitztaler Gletscher und Rifflsee

Entdeckt das höchste Gletscherskigebiet Österreichs: Der Pitztaler Gletscher auf 3'440 m glänzt mit breiten Naturschneepisten und facettenreichen Powdervarianten.

Das angeschlossene Skigebiet Rifflsee zieht mit seinen anspruchsvollen Pisten sportlich ambitionierte Skifans an. Schneesicherheit ist aufgrund der Höhenlage garantiert.

Das Café 3.440 ist der höchste Punkt im Skigebiet. Als Österreichs höchste Aussicht bietet das Kaffeehaus mit hausgemachten Torten und Tirols höchstem Frühstück einen Weitblick auf die imposanten Berggipfel der Ötztaler Alpen.

Mit der "Goldenen Spur" können sowohl das Skigebiet Rifflsee als auch der Pitztaler Gletscher auf der Idealline erkundet werden. Der Grubenkopf und das Café 3.440 markieren die Highlights der geführten Tour.

Auch beim Langlaufen erlebt ihr hier ein atemberaubendes Panorama auf der Höhenloipe am Rifflsee.

Entdeckt den Gletscher
Das perfekte Familienskigebiet

Der Hochzeiger in Tirol

Mit einem atemberaubenden 360 Grad Bergpanorama und sonnenverwöhnten Abfahrten bietet das Familienskigebiet Hochzeiger ideale Bedingungen für Skifahrer und Winterfans. Skianfänger schätzen die Easy Skier Line. Grüne Beachflags markieren den „technisch einfachsten“ Pistenabschnitt und signalisieren die Ideallinie für Anfänger.

Für Winterwanderer gibt es mit der Sechszeiger Panoramarunde auf über 2300m ein aussichtsreiches Highlight. Die 6 km lange, beleuchtete Schlittelbahn sorgt für Spass und Abwechslung und der Snowpark begeistert Freestyler.

Gemütliche Hütten und Einkehrmöglichkeiten runden den Skitag ab. Der Hochzeiger ist als geprüfte Familienskiregion ausgezeichnet und wurde von skiresort.de mit fünf Sternen als Geheimtipp bewertet.

Sonniger Pistenspass am Hochzeiger

Angebote

Ski Inclusive Weeks am Hochzeiger und Pitztaler Gletscher

Zum Saisonstart- und Ende profitieren Pistenfans von exklusiven Angeboten inkl. kostenlosem Skipass. Hochzeiger: 4.12.-20.12.2026 / Pitztaler Gletscher: 12.4.-2.5.2027

Winterstart inkl. gratis Skipass

Pitztaler Familien Winter - Skiferien mit Kindern

Familienfreundliche Atmosphäre steht hier an erster Stelle. Mit den kostenlosen Pitziskikursen & dem „Pitzi Freipass“ bieten die Skigebiete attraktive Familienangebote.

Kostenlose Pitziskikurse

Kinderskikurse in den Pitztaler Skigebieten

Kinder von 3 bis 5,99 Jahren haben hier an bestimmten Daten zwischen Oktober bis April die Möglichkeit, in den Genuss eines kostenlosen Skikurses für Anfänger zu kommen.

Mehr Infos und Termine

Impressionen

Das Dach TirolsWo der Schnee zu Hause ist
Empfehlungen für die Hütteneinkehr

Die schönsten Berghütten

  • Stalderhütte: Urige Hütte am Hochzeiger mit herzlicher Schmankerl-Kulinarik und Übernachtungsmöglichkeit.

  • Tanzalm: Top Lage an der beleuchteten Hochzeiger Schlittelbahn. Donnerstag ist Spare-Ribs-Tag.

  • Hochzeiger Haus: Mitten im Skigebiet Hochzeiger geht’s direkt vom Bett hinaus auf die Pisten. 

  • Riffelseehütte: Im Skigebiet über dem Riffelsee mit herrlichem Ausblick von der Sonnenterrasse.

  • Gogles Alm: Auf 2'017 Metern warten Tiroler Spezialitäten, ein Panoramablick und eine familiäre Atmosphäre.

Alles über das Pitztal

Top-Kulinarik-Tipp: Cafe 3.440 – Hausgemachte Kuchen und Torten auf 3.440m

Zum ErlebnisPitztaler Gletscher

Top-Events

Pitztal-Testival by Sport Förg

6.11.2026 – 8.11.2026
Pitztaler Gletscher

Beim Pitztal-Testival am Pitztaler Gletscher könnt ihr Top-Marken testen, perfekte Pisten geniessen und bestens ausgerüstet in die Wintersaison starten.

Hochzeiger Open-Air: Sportfreunde Stiller live auf 2.000 m

12.12.2026
Hochzeiger

Beim Hochzeiger Openair sorgen die Sportfreunde Stiller für unvergessliche Livekonzert-Momente auf 2.000 Metern Höhe.

Pitztaler Bergadvent

1.12.2026 – 24.12.2026
Pitztal

Authentisch, besinnlich und ohne Stress. In der Vorweihnachtszeit lockt das Pitztal mit Brauchtum, Besinnlichkeit und einem ganz besonderen Adventskalender. Beim Bergadvent in Plangeross öffnet sich jeden Tag ein Fenster voller Überraschungen.

Österreichs höchstes Christkindl Postamt

23.12.2026
Café 3.440

An jedem Adventssonntag haben Kinder im Café 3.440 die Möglichkeit, ihren Wunschzettel persönlich bei einem Helfer des Christkinds abzugeben.

Musik im Café 3440 - Neujahrskonzert

22.1.2027 – 24.1.2027
Café 3440

Exklusives Musikevent mit atemberaubender Kulisse der Pitztaler Gletscherwelt.

Eis Total – Eiskletter Festival

22.1.2027 – 24.1.2027
Pitztal

Das grösste Eiskletter-Festival Österreichs mit Workshops, Testival und besten Bedingungen zum Eisklettern, Eisbouldern oder Drytooling.

Rifflsee Winterpartymeile

23.1.2027
Sunna Alm im Skigebiet Rifflsee

Coole Elektrobeats auf der Sonnenterrasse der Sunna Alm im Skigebiet Rifflsee mit anschliessendem Club Circle im Tal.

Pitz Spring Weeks

6.3.2027 – 1.5.2027
Pitztal

Die Pitz Springs Weeks ist eine Veranstaltungsreihe im Pitztaler Bergfrühling. Auf sechs verschiedenen Themenwochen verteilen sich abwechslungsreiche Events von Sportveranstaltungen über Konzerte und traditionelle Feste.

Kontakt
Pitztal: Kontakt & Gästeservice

Tourismusverband Pitztal

Unterdorf 18

6473 Wenns im Pitztal

Telefon: +43 5414 869 99

info@pitztal.com
www.pitztal.com

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