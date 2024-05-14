Pitztal
Euer alpiner Geheimtipp
Einleitung
In einem der schönsten, schneesichersten und wildesten Seitentäler Tirols findet ihr den idealen Ort, um eurer Leidenschaft am Berg nachzugehen und danach in tiefer Entspannung zu regenerieren. Denn das Pitztal ist noch ein echter Geheimtipp für Wintersportler:innen, die perfekte Pisten und Schneesicherheit ebenso schätzen wie Ruhe und Abgeschiedenheit am Berg.
Bei uns kommt ihr als Gast – und werdet zum Freund. Und Freund:innen verraten die Gastgeber:innen des Pitztals gerne, wo es am schönsten, am aufregendsten und am gemütlichsten ist. Egal ob auf den perfekt präparierten Pisten, auf Skitour, beim Freeriden, beim Langlaufen, beim Eisklettern, beim Schneeschuhwandern oder auf den aussichtsreichen Terrassen der Hütten im Tal – hier wird jeder bergsüchtig. Erlebt Tirol in seiner vielleicht geheimsten, ursprünglichsten Art, fernab vom Trubel, in einer majestätischen Landschaft, die zur Seele spricht.
Das Pitztal ist auch als das Dach Tirols bekannt. Aufgrund der Höhenlage ist es eines der kontrastreichsten Ferienziele im gesamten Alpenraum. Das Tal bietet ein echtes Wintererlebnis mit allen Facetten von Skifahren und Freeriden über Schlitteln, Winterwandern, Langlaufen und Eisklettern.
Die besondere geografische Lage der drei Skigebiete Hochzeiger, Rifflsee und Pitztaler Gletscher beschert Winterfans perfekte Pisten, die sich zu 90 % über 2'000 m befinden. Hier geniessen anspruchsvolle Skifahrer:innen wie auch Familien ein vielfältiges Ferien- und Wintersportangebot für jedes Können. Denn im idyllischen Pitztal steht die familienfreundliche Atmosphäre an erster Stelle.
Drei Highlights im PitztalVielseitig, kraftvoll, aktiv und berührend zeigt sich das Tiroler Pitztal im Winter.
Schneesichere Skipisten
Die Lage der drei Skigebiete beschert Winterfans nicht nur viel Sonne, sondern auch Schneesicherheit und perfekte Pisten zwischen September und Mai.
Pitztaler Gastgeber
Von exklusiven Hotels über gemütliche Pensionen & charmante Apartments ist für jeden etwas dabei. Die einheimischen Gastgeber legen Wert auf die individuelle Betreuung.
Echte Winterferien
Die Kombination aus atemberaubender Natur, vielseitigen Freizeitmöglichkeiten & erstklassigen Unterkünften begeistert: Viel Natur, wenig Hektik, viel Klasse, wenig Masse.
Top Bergerlebnisse
Skifahren am Pitztaler Gletscher: Auf Tirols höchstem Gletscher warten Naturschneepisten und das Café 3440.
Skifahren am Hochzeiger mit Panoramablick: Unvergessliche Winterferien im Familienskigebiet Hochzeiger mit sonnenverwöhnten Abfahrten.
Langlaufen: Auf der Höhenloipe am Rifflsee oder den 75 Loipenkilometern durch den Schnee gleiten.
Freeride-Abenteuer: Am Hotspot der Freeride Szene warten Off-Piste Routen für Anfänger:innen und Cracks.
Eisklettern: Erkundet die Pitztaler Wasserfälle mit Eispickel und Steigeisen.
Aktivitäten abseits der Piste
Schlitteln
Winterspass für die ganze Familie: Für Abwechslung sorgen im Pitztal mehrere unterschiedliche Schlittelbahnen.
Winterwandern
Gemütlicher Spaziergang durch die verschneite Landschaft oder spannende Schneeschuhwanderung in der spektakulären Bergwelt: Winterwunder abseits der Pisten.
Naturpark Kaunergrat
Hier erlebt ihr ein wahres Paradies voller Naturschätze. Am Kaunergrat treffen natürliche Ressourcen auf eine grosse Verantwortung.
Pferdeschlittenfahrt
Eine verschneite Winterlandschaft, schnaubende Pferde, ein uriger Kutscher und ihr, warm eingehüllt in Decken, begleitet vom Klang der Glöckchen...
Skitouren
Die Pitztaler Bergwelt ist vor allem im Winter ein wildes Naturerlebnis. Sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene finden optimale Bedingungen zum Skitourengehen.
Pitztaler Gletscher und Rifflsee
Entdeckt das höchste Gletscherskigebiet Österreichs: Der Pitztaler Gletscher auf 3'440 m glänzt mit breiten Naturschneepisten und facettenreichen Powdervarianten.
Das angeschlossene Skigebiet Rifflsee zieht mit seinen anspruchsvollen Pisten sportlich ambitionierte Skifans an. Schneesicherheit ist aufgrund der Höhenlage garantiert.
Das Café 3.440 ist der höchste Punkt im Skigebiet. Als Österreichs höchste Aussicht bietet das Kaffeehaus mit hausgemachten Torten und Tirols höchstem Frühstück einen Weitblick auf die imposanten Berggipfel der Ötztaler Alpen.
Mit der "Goldenen Spur" können sowohl das Skigebiet Rifflsee als auch der Pitztaler Gletscher auf der Idealline erkundet werden. Der Grubenkopf und das Café 3.440 markieren die Highlights der geführten Tour.
Auch beim Langlaufen erlebt ihr hier ein atemberaubendes Panorama auf der Höhenloipe am Rifflsee.
Der Hochzeiger in Tirol
Mit einem atemberaubenden 360 Grad Bergpanorama und sonnenverwöhnten Abfahrten bietet das Familienskigebiet Hochzeiger ideale Bedingungen für Skifahrer und Winterfans. Skianfänger schätzen die Easy Skier Line. Grüne Beachflags markieren den „technisch einfachsten“ Pistenabschnitt und signalisieren die Ideallinie für Anfänger.
Für Winterwanderer gibt es mit der Sechszeiger Panoramarunde auf über 2300m ein aussichtsreiches Highlight. Die 6 km lange, beleuchtete Schlittelbahn sorgt für Spass und Abwechslung und der Snowpark begeistert Freestyler.
Gemütliche Hütten und Einkehrmöglichkeiten runden den Skitag ab. Der Hochzeiger ist als geprüfte Familienskiregion ausgezeichnet und wurde von skiresort.de mit fünf Sternen als Geheimtipp bewertet.
Angebote
Ski Inclusive Weeks am Hochzeiger und Pitztaler Gletscher
Zum Saisonstart- und Ende profitieren Pistenfans von exklusiven Angeboten inkl. kostenlosem Skipass. Hochzeiger: 4.12.-20.12.2026 / Pitztaler Gletscher: 12.4.-2.5.2027
Pitztaler Familien Winter - Skiferien mit Kindern
Familienfreundliche Atmosphäre steht hier an erster Stelle. Mit den kostenlosen Pitziskikursen & dem „Pitzi Freipass“ bieten die Skigebiete attraktive Familienangebote.
Impressionen
Die schönsten Berghütten
Stalderhütte: Urige Hütte am Hochzeiger mit herzlicher Schmankerl-Kulinarik und Übernachtungsmöglichkeit.
Tanzalm: Top Lage an der beleuchteten Hochzeiger Schlittelbahn. Donnerstag ist Spare-Ribs-Tag.
Hochzeiger Haus: Mitten im Skigebiet Hochzeiger geht’s direkt vom Bett hinaus auf die Pisten.
Riffelseehütte: Im Skigebiet über dem Riffelsee mit herrlichem Ausblick von der Sonnenterrasse.
Gogles Alm: Auf 2'017 Metern warten Tiroler Spezialitäten, ein Panoramablick und eine familiäre Atmosphäre.
Top-Kulinarik-Tipp: Cafe 3.440 – Hausgemachte Kuchen und Torten auf 3.440m
Top-Events
Pitztal-Testival by Sport Förg
Beim Pitztal-Testival am Pitztaler Gletscher könnt ihr Top-Marken testen, perfekte Pisten geniessen und bestens ausgerüstet in die Wintersaison starten.
Hochzeiger Open-Air: Sportfreunde Stiller live auf 2.000 m
Beim Hochzeiger Openair sorgen die Sportfreunde Stiller für unvergessliche Livekonzert-Momente auf 2.000 Metern Höhe.
Pitztaler Bergadvent
Authentisch, besinnlich und ohne Stress. In der Vorweihnachtszeit lockt das Pitztal mit Brauchtum, Besinnlichkeit und einem ganz besonderen Adventskalender. Beim Bergadvent in Plangeross öffnet sich jeden Tag ein Fenster voller Überraschungen.
Österreichs höchstes Christkindl Postamt
An jedem Adventssonntag haben Kinder im Café 3.440 die Möglichkeit, ihren Wunschzettel persönlich bei einem Helfer des Christkinds abzugeben.
Musik im Café 3440 - Neujahrskonzert
Exklusives Musikevent mit atemberaubender Kulisse der Pitztaler Gletscherwelt.
Eis Total – Eiskletter Festival
Das grösste Eiskletter-Festival Österreichs mit Workshops, Testival und besten Bedingungen zum Eisklettern, Eisbouldern oder Drytooling.
Rifflsee Winterpartymeile
Coole Elektrobeats auf der Sonnenterrasse der Sunna Alm im Skigebiet Rifflsee mit anschliessendem Club Circle im Tal.
Tourismusverband Pitztal
Unterdorf 18
6473 Wenns im Pitztal
Telefon: +43 5414 869 99