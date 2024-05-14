Eingebettet zwischen Gletschern und verschneiten Gipfeln erwarten euch hier Freiheit, Entspannung und perfekte Wintersportmöglichkeiten.

In einem der schönsten, schneesichersten und wildesten Seitentäler Tirols findet ihr den idealen Ort, um eurer Leidenschaft am Berg nachzugehen und danach in tiefer Entspannung zu regenerieren. Denn das Pitztal ist noch ein echter Geheimtipp für Wintersportler:innen, die perfekte Pisten und Schneesicherheit ebenso schätzen wie Ruhe und Abgeschiedenheit am Berg.

Bei uns kommt ihr als Gast – und werdet zum Freund. Und Freund:innen verraten die Gastgeber:innen des Pitztals gerne, wo es am schönsten, am aufregendsten und am gemütlichsten ist. Egal ob auf den perfekt präparierten Pisten, auf Skitour, beim Freeriden, beim Langlaufen, beim Eisklettern, beim Schneeschuhwandern oder auf den aussichtsreichen Terrassen der Hütten im Tal – hier wird jeder bergsüchtig. Erlebt Tirol in seiner vielleicht geheimsten, ursprünglichsten Art, fernab vom Trubel, in einer majestätischen Landschaft, die zur Seele spricht.

Das Pitztal ist auch als das Dach Tirols bekannt. Aufgrund der Höhenlage ist es eines der kontrastreichsten Ferienziele im gesamten Alpenraum. Das Tal bietet ein echtes Wintererlebnis mit allen Facetten von Skifahren und Freeriden über Schlitteln, Winterwandern, Langlaufen und Eisklettern.

Die besondere geografische Lage der drei Skigebiete Hochzeiger, Rifflsee und Pitztaler Gletscher beschert Winterfans perfekte Pisten, die sich zu 90 % über 2'000 m befinden. Hier geniessen anspruchsvolle Skifahrer:innen wie auch Familien ein vielfältiges Ferien- und Wintersportangebot für jedes Können. Denn im idyllischen Pitztal steht die familienfreundliche Atmosphäre an erster Stelle.