Winter in Salzburg

Ausstellungen in Salzburgs Museen: Der Winter eignet sich besser als jede andere Jahreszeit, um die Museen einer Stadt zu erkunden. Salzburg hat rund 25 Museen mit den verschiedensten Schwerpunkten und spannenden Sonderausstellungen.

Domkonzerte - Musik zu Mittag: Täglich ausser Sonntag und Feiertag könnt ihr die einzigartige Orgellandschaft des Salzburger Doms mit bis zu sieben seiner Orgeln erleben. Meist bringen zwei Organisten die verschiedenen Orgeln und Orgelkombinationen zum Klingen. Die Konzerte beginnen mittags nach dem Glockenläuten um ca. 12:04 Uhr und dauern ca. 30 Minuten.

Ein Spaziergang im Winter über die Stadtberge.