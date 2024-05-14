St. Anton am Arlberg
Wo der Skisport zuhause ist
Einleitung
Die Region St. Anton am Arlberg zählt zu den schneesichersten Wintersportregionen der Alpen und bietet neben einer atemberaubenden Gipfelwelt, endlose Pisten, zahlreiche Freeride-Möglichkeiten, Gastfreundschaft und Tradition.
Grenzenlose Möglichkeiten: St. Anton am Arlberg mit den Nachbarorten Pettneu, Flirsch und Strengen ist zu Recht eine Ferienregion mit Weltruf. Ein Wintersportgebiet der Superlative, ausgezeichneter Gästeservice, eine Gondelbahn mit Riesenrad, das Wellnesscenter Arlberg WellCom und Gourmetküche sind Zutaten für einen unvergesslichen Aufenthalt. Ski Arlberg ist das grösste zusammenhängende Skigebiet Österreichs und das fünftgrösste zusammenhängende Skigebiet der Welt.
Aktivitäten abseits der Pisten: Nicht nur Skifahrer schätzen St. Anton am Arlberg. Langläufer lockt ein rund 40 Kilometer langes Loipennetz. Verschiedene Schlittelbahnen sorgen für viel Spass für Gross und Klein abseits der Pisten. Die ungeahnte Stille der Berglandschaft kann auch zu Fuss erkundet werden. Und wenn das Schneegestöber einmal zu dicht wird, kann das Indoor-Sportangebot im hochmodernen Sport- und Kletterzentrum arl.park ausgekostet werden. Tennis, Squash, Kegeln, Klettern, Bouldern. Von morgens bis abends laden das Arlberg WellCom in St. Anton am Arlberg sowie der Wellnesspark Arlberg Stanzertal in Pettneu zu entspannten Stunden in den Wellnessbereichen ein.
Drei Highlights in St. Anton am ArlbergSt. Anton am Arlberg verbindet Menschen aus der ganzen Welt. Der sportliche Esprit der internationalen Community schafft Verbindungen, die weit über die Dauer des Aufenthalts hinweg anhalten.
Skigebiet Ski Arlberg
Schneesicherheit und ausgezeichnete Pistenverhältnisse kennzeichnen das grösste zusammenhängende Skigebiet Österreichs.
Wintersportlegende
Eine Kombination aus legendären Pisten und atemberaubendem Alpenpanorama, wo Skilegenden und Wintersportenthusiasten Erfolge feiern.
Einfache Anreise mit dem Zug
Mehrmals täglich fahren Züge vom Hauptbahnhof Zürich direkt nach St. Anton am Arlberg.
Top Empfehlungen und Tipps aus St. Anton
Paragleiten - Hochgefühl in eisigen Lüften
„Frei wie ein Adler“ durch die Lüfte schweben und die unberührte Landschaft der Arlbergregion von oben entdecken.
Schlittenhundeerlebnis: Unterwegs mit Huskys
Erlebe die faszinierenden Huskys in der traumhaften Winterlandschaft, wo du alles über Schlittenhunde erfährst.
Nostalgische Sesselliftfahrt am Rendl
Entspannt zurückgelehnt kannst du das Alpenpanorama und die friedliche Stille in vollen Zügen geniessen.
Top Bergerlebnisse
Valluga Aussichtsplattform: Die Valluga II ist ein schwebendes Wunderwerk im Skigebiet von St. Anton am Arlberg. 1955 wurde sie eröffnet und war damals die höchste Seilbahn Österreichs. Seitdem hat sich optisch fast nichts verändert. Doch der Mythos und die Legenden rund um die Bahn sind bis heute gewachsen.
Run of Fame – die längste Skirunde der Alpen: Auf den Spuren von SkiPionieren, SkiStars sowie FilmStars Kilometer um Kilometer durchs Skigebiet Ski Arlberg wedeln.
Arlberger Winterklettersteig: Der St. Antoner Winterklettersteig gilt als einer der schönsten Winterklettersteige in Tirol.
Candle-Light Dinner am Galzig: Die Verwallstube, auf 2.085 Metern, ist eines der höchstgelegensten Haubenrestaurants in Europa.
Sonnenskilauf im April: Beim Frühjahrsskilauf mit der Sonne um die Wette strahlen.
Impressionen
Aktivitäten abseits der Piste
Nachtschlitteln auf 4 km
Auf der rasanten und kurvenreichen Strecke geht es 500 Höhenmeter hinunter. Die Schlittelpartie ist auch für Anfänger und Familien geeignet.
Museum St. Anton am Arlberg
Ein Ort, an dem man der Geschichte St. Antons nachspüren kann, aber auch ein Ort der Begegnung und der kulinarischen Genüsse.
Wellness im Arlberg WellCom
Wellnessoase inmitten der faszinierenden Bergwelt des Arlbergs: Wohltemperierte Innen- und Aussenbecken, Saunabereich, diverse Massagen uvm.
arl.park: Sport- & Kletterzentrum
Sportliches Angebot für jedes Alter und jede Vorliebe. Von Klettern, über Trampolin-hüpfen, Squash oder Tischtennis, bis hin zu Tennis, Bowling und mehr.
Die schönsten Berghütten
Arlberg Thaja: Ob in der rustikalen Zirbenstube mit Kachelofen oder auf der grossen Sonnenterrasse mit Eisbar direkt neben der Skipiste: Einkehren und Ausblick geniessen.
Sennhütte: Traditionell. Gut. Mit besten Zutaten. Dieses Motto zieht sich nicht nur durch die gesamte Küche, auch die selbstgemachten Schnäpse spiegeln dies wieder.
Verwallstube: Die Verwallstube, auf 2.085 Metern, ist eines der höchstgelegensten Haubenrestaurants in Europa.
Wagner Hütte: Auf eine lange und bewegte Geschichte kann die Wagner Hütte zurückblicken. Sie ist ein Ort inmitten der Natur, im Herzen des Verwalls, wo Menschen zusammenkommen und das schon seit Jahrhunderten.
Hospiz Alm: Genuss in St. Christoph am Arlberg mit dem berühmten Weinkeller.
Top-Aussichtspunkt: Rendl Bergstation mit der Rendl Beach Bar
Top-Events in St. Anton am Arlberg
Stanton Ski Open im Dezember
Mit der Stanton Community feiern wir den Saisonstart und machen uns bereit für eine unvergessliche Wintersaison.
Wöchentliche Skishow “Schneetreiben”
Unter dem Titel "Schneetreiben – The Snow must go on" wird eine spektakuläre Demo-Show gezeigt.
Tanzcafé Arlberg Music Festival
Sonne, Schnee, Ski und Sound: Mit diesem Berge versetzenden Mix begeistert das „Tanzcafé Arlberg Music Festival“.
Nachhaltigkeit in der Region: Verantwortung für die Umwelt
Aus Tradition und Überzeugung – KLAR!-Region Arlberg Stanzertal: Als offiziell ausgewählte KLAR!-Modellregion (Klimawandel-Anpassungs-Modellregion) arbeitet die verantwortungsbewusste Bevölkerung intensiv an verschiedenen Nachhaltigkeits- und Klimaschutz-Projekten und befindet sich derzeit in Phase 2 des österreichweiten Programms. Zu den aktuellen Massnahmen zählen etwa die Renaturierung des Weihers unterhalb der Nessleralm, die Einrichtung eines KLAR!-Stammtisches für die Ideen der heimischen Bevölkerung sowie zahlreiche Aufklärungs- und Informationsveranstaltungen.
Arlbergstrom macht St. Anton autark: Ein einzigartiges Projekt ist die unabhängige Stromversorgung von St. Anton am Arlberg. 2005 wurde das Kraftwerk Kartell ausgebaut und mit dem gleichnamigen See in Betrieb genommen. Dieser fasst etwa acht Millionen Kubikmeter Wasser und liefert jährlich rund 33 Millionen Kilowattstunden Strom. Die gesamte Speichermenge des Kartellsees wird vom bestehenden Kraftwerk Rosanna nochmals genützt. Damit ist St. Anton am Arlberg seit dem Jahr 2006 in der Stromversorgung autark. Darüber hinaus betreibt die Gemeinde ein Biomasseheizwerk mit Hackschnitzel, das für bis zu 80 Wohneinheiten angelegt ist. Dem Werk ist zudem eine Solaranlage zur Warmwasseraufbereitung angeschlossen.
Per Zug direkt ins Dorfzentrum: St. Anton am Arlberg in Tirol gilt als attraktives Ziel für Bahnreisende aus ganz Europa. Das Bergdorf ist Railjet-Station, pro Tag gibt es sieben Direktverbindungen aus Zürich. Der Tourismusverband St. Anton am Arlberg betreibt den lokalen Bahnhofschalter als zusätzliches Service Center. In der gesamten Region kommen Übernachtungsgäste ohne Auto ans Ziel.
E5 – Projekt St. Anton am Arlberg: St. Anton am Arlberg ist nun Teil des e5-Programms für energieeffiziente Gemeinden und reiht sich in die "Champions League" der energieeffizienten Kommunen ein. Als neue e5-Gemeinde profitiert St. Anton von fachlicher Unterstützung und Förderungen für Energieeffizienzprojekte, was eine nachhaltige Entwicklung und eine Reduktion des CO2-Ausstosses ermöglicht. Mit einem engagierten Team, einer langen Tradition in erneuerbarer Energie und zukunftsorientierten Projekten wie einem Nahwärmenetz und einem autofreien Ortskern trägt die Gemeinde aktiv zu den Energie- und Klimazielen von Tirol bei und setzt neue Massstäbe für eine lebenswerte Zukunft.
Tourismusverband St. Anton am Arlberg,
Dorfstrasse 8
6580 St. Anton am Arlberg
Telefon: +43 5446 22690