Nachhaltigkeit in der Region: Verantwortung für die Umwelt

Aus Tradition und Überzeugung – KLAR!-Region Arlberg Stanzertal: Als offiziell ausgewählte KLAR!-Modellregion (Klimawandel-Anpassungs-Modellregion) arbeitet die verantwortungsbewusste Bevölkerung intensiv an verschiedenen Nachhaltigkeits- und Klimaschutz-Projekten und befindet sich derzeit in Phase 2 des österreichweiten Programms. Zu den aktuellen Massnahmen zählen etwa die Renaturierung des Weihers unterhalb der Nessleralm, die Einrichtung eines KLAR!-Stammtisches für die Ideen der heimischen Bevölkerung sowie zahlreiche Aufklärungs- und Informationsveranstaltungen.

Arlbergstrom macht St. Anton autark: Ein einzigartiges Projekt ist die unabhängige Stromversorgung von St. Anton am Arlberg. 2005 wurde das Kraftwerk Kartell ausgebaut und mit dem gleichnamigen See in Betrieb genommen. Dieser fasst etwa acht Millionen Kubikmeter Wasser und liefert jährlich rund 33 Millionen Kilowattstunden Strom. Die gesamte Speichermenge des Kartellsees wird vom bestehenden Kraftwerk Rosanna nochmals genützt. Damit ist St. Anton am Arlberg seit dem Jahr 2006 in der Stromversorgung autark. Darüber hinaus betreibt die Gemeinde ein Biomasseheizwerk mit Hackschnitzel, das für bis zu 80 Wohneinheiten angelegt ist. Dem Werk ist zudem eine Solaranlage zur Warmwasseraufbereitung angeschlossen.

Per Zug direkt ins Dorfzentrum: St. Anton am Arlberg in Tirol gilt als attraktives Ziel für Bahnreisende aus ganz Europa. Das Bergdorf ist Railjet-Station, pro Tag gibt es sieben Direktverbindungen aus Zürich. Der Tourismusverband St. Anton am Arlberg betreibt den lokalen Bahnhofschalter als zusätzliches Service Center. In der gesamten Region kommen Übernachtungsgäste ohne Auto ans Ziel.

E5 – Projekt St. Anton am Arlberg: St. Anton am Arlberg ist nun Teil des e5-Programms für energieeffiziente Gemeinden und reiht sich in die "Champions League" der energieeffizienten Kommunen ein. Als neue e5-Gemeinde profitiert St. Anton von fachlicher Unterstützung und Förderungen für Energieeffizienzprojekte, was eine nachhaltige Entwicklung und eine Reduktion des CO2-Ausstosses ermöglicht. Mit einem engagierten Team, einer langen Tradition in erneuerbarer Energie und zukunftsorientierten Projekten wie einem Nahwärmenetz und einem autofreien Ortskern trägt die Gemeinde aktiv zu den Energie- und Klimazielen von Tirol bei und setzt neue Massstäbe für eine lebenswerte Zukunft.