Zwei Skifahrer auf einer weiten Piste, schneebedeckte Berggipfel und Bergstation im Hintergrund.
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St. Anton am Arlberg
Wo der Skisport zuhause ist

Jeden Winter sammelt sich hier die internationale Wintersport-Community, um Premium-Momente zu erleben.

Die Region St. Anton am Arlberg zählt zu den schneesichersten Wintersportregionen der Alpen und bietet neben einer atemberaubenden Gipfelwelt, endlose Pisten, zahlreiche Freeride-Möglichkeiten, Gastfreundschaft und Tradition. 

Grenzenlose Möglichkeiten: St. Anton am Arlberg mit den Nachbarorten Pettneu, Flirsch und Strengen ist zu Recht eine Ferienregion mit Weltruf. Ein Wintersportgebiet der Superlative, ausgezeichneter Gästeservice, eine Gondelbahn mit Riesenrad, das Wellnesscenter Arlberg WellCom und Gourmetküche sind Zutaten für einen unvergesslichen Aufenthalt. Ski Arlberg ist das grösste zusammenhängende Skigebiet Österreichs und das fünftgrösste zusammenhängende Skigebiet der Welt.

Aktivitäten abseits der Pisten: Nicht nur Skifahrer schätzen St. Anton am Arlberg. Langläufer lockt ein rund 40 Kilometer langes Loipennetz. Verschiedene Schlittelbahnen sorgen für viel Spass für Gross und Klein abseits der Pisten. Die ungeahnte Stille der Berglandschaft kann auch zu Fuss erkundet werden. Und wenn das Schneegestöber einmal zu dicht wird, kann das Indoor-Sportangebot im hochmodernen Sport- und Kletterzentrum arl.park ausgekostet werden. Tennis, Squash, Kegeln, Klettern, Bouldern. Von morgens bis abends laden das Arlberg WellCom in St. Anton am Arlberg sowie der Wellnesspark Arlberg Stanzertal in Pettneu zu entspannten Stunden in den Wellnessbereichen ein. 

Facts and Figures
Pistenkilometer:mehr als 300 km, 200 km hochalpine Tiefschneeabfahrten
Loipenkilometer:mehr als 40 km
Präparierte Winterwanderwege:ca. 80 km
Anzahl Liftanlagen:85 Lifte/Bahnen
Anzahl Skischulen:45 (inkl. Ein-Personen-Skischulen)
Höchster Berg der Region:Hoher Riffler, 3.168 m
Höchster Punkt im Skigebiet:Valluga, 2.809 m
Anreise
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Unterkünfte
Bergbahnen
Kontakt

Drei Highlights in St. Anton am Arlberg

St. Anton am Arlberg verbindet Menschen aus der ganzen Welt. Der sportliche Esprit der internationalen Community schafft Verbindungen, die weit über die Dauer des Aufenthalts hinweg anhalten.

Skigebiet Ski Arlberg

Schneesicherheit und ausgezeichnete Pistenverhältnisse kennzeichnen das grösste zusammenhängende Skigebiet Österreichs.

Perfekte Pistenbedingungen

Wintersportlegende

Eine Kombination aus legendären Pisten und atemberaubendem Alpenpanorama, wo Skilegenden und Wintersportenthusiasten Erfolge feiern.

Ein mythischer Ort

Einfache Anreise mit dem Zug

Mehrmals täglich fahren Züge vom Hauptbahnhof Zürich direkt nach St. Anton am Arlberg.

Mehr erfahren

Top Empfehlungen und Tipps aus St. Anton

Paragleiten - Hochgefühl in eisigen Lüften

„Frei wie ein Adler“ durch die Lüfte schweben und die unberührte Landschaft der Arlbergregion von oben entdecken.

Tandem mit erfahrenen Piloten

Schlittenhundeerlebnis: Unterwegs mit Huskys

Erlebe die faszinierenden Huskys in der traumhaften Winterlandschaft, wo du alles über Schlittenhunde erfährst.

Werde Teil des Husky-Rudels

Nostalgische Sesselliftfahrt am Rendl

Entspannt zurückgelehnt kannst du das Alpenpanorama und die friedliche Stille in vollen Zügen geniessen.

Alle Bahnen und PIsten

Steinböcke beobachten auf der Piste Nr. 100

Hier bietet sich die einzigartige Möglichkeit, Steinböcke in ihrer natürlichen Umgebung zu beobachten.

Highlight für Naturfreunde

Top Bergerlebnisse

  • Valluga Aussichtsplattform: Die Valluga II ist ein schwebendes Wunderwerk im Skigebiet von St. Anton am Arlberg. 1955 wurde sie eröffnet und war damals die höchste Seilbahn Österreichs. Seitdem hat sich optisch fast nichts verändert. Doch der Mythos und die Legenden rund um die Bahn sind bis heute gewachsen.

  • Run of Fame – die längste Skirunde der Alpen: Auf den Spuren von SkiPionieren, SkiStars sowie FilmStars Kilometer um Kilometer durchs Skigebiet Ski Arlberg wedeln.

  • Arlberger Winterklettersteig: Der St. Antoner Winterklettersteig gilt als einer der schönsten Winterklettersteige in Tirol.

  • Candle-Light Dinner am Galzig: Die Verwallstube, auf 2.085 Metern, ist eines der höchstgelegensten Haubenrestaurants in Europa.

  • Sonnenskilauf im April: Beim Frühjahrsskilauf mit der Sonne um die Wette strahlen.

Mehr über das Skigebiet

Impressionen

BergsportmomenteWo der Skisport zuhause ist

Aktivitäten abseits der Piste

Nachtschlitteln auf 4 km

Auf der rasanten und kurvenreichen Strecke geht es 500 Höhenmeter hinunter. Die Schlittelpartie ist auch für Anfänger und Familien geeignet.

Actionreicher Schlittelspass

Museum St. Anton am Arlberg

Ein Ort, an dem man der Geschichte St. Antons nachspüren kann, aber auch ein Ort der Begegnung und der kulinarischen Genüsse.

Ein Ort zum Kraft tanken

Wellness im Arlberg WellCom

Wellnessoase inmitten der faszinierenden Bergwelt des Arlbergs: Wohltemperierte Innen- und Aussenbecken, Saunabereich, diverse Massagen uvm.

Entspannen am Arlberg

arl.park: Sport- & Kletterzentrum

Sportliches Angebot für jedes Alter und jede Vorliebe. Von Klettern, über Trampolin-hüpfen, Squash oder Tischtennis, bis hin zu Tennis, Bowling und mehr.

Indoor Erlebnispark in St. Anton

Winter- und Schneeschuhwandern

Knirschender Schnee unter den Füssen, wohltuendes Bergklima und Höhentraining inklusive. Das Angebot für Winterwanderer umfasst bereits 80 Kilometer.

Alpines Wohlbefinden
Empfehlungen für die Hütteneinkehr

Die schönsten Berghütten

  • Arlberg Thaja: Ob in der rustikalen Zirbenstube mit Kachelofen oder auf der grossen Sonnenterrasse mit Eisbar direkt neben der Skipiste: Einkehren und Ausblick geniessen.

  • Sennhütte: Traditionell. Gut. Mit besten Zutaten. Dieses Motto zieht sich nicht nur durch die gesamte Küche, auch die selbstgemachten Schnäpse spiegeln dies wieder.

  • Verwallstube: Die Verwallstube, auf 2.085 Metern, ist eines der höchstgelegensten Haubenrestaurants in Europa.

  • Wagner Hütte: Auf eine lange und bewegte Geschichte kann die Wagner Hütte zurückblicken. Sie ist ein Ort inmitten der Natur, im Herzen des Verwalls, wo Menschen zusammenkommen und das schon seit Jahrhunderten.

  • Hospiz Alm: Genuss in St. Christoph am Arlberg mit dem berühmten Weinkeller.

Weitere Hüttentipps findet ihr hier

Top-Aussichtspunkt: Rendl Bergstation mit der Rendl Beach Bar

Zur RendlbahnWeiterer Aussichtspunkt: Valluga

Top-Events in St. Anton am Arlberg

Stanton Ski Open im Dezember

5.12.2025 – 7.12.2025
St. Anton

Mit der Stanton Community feiern wir den Saisonstart und machen uns bereit für eine unvergessliche Wintersaison.

Zum Programm

Wöchentliche Skishow “Schneetreiben”

Mittwochs: 30.12. bis Mitte März
St. Anton

Unter dem Titel "Schneetreiben – The Snow must go on" wird eine spektakuläre Demo-Show gezeigt.

Mehr Informationen

Tanzcafé Arlberg Music Festival

April 2026
St. Anton

Sonne, Schnee, Ski und Sound: Mit diesem Berge versetzenden Mix begeistert das „Tanzcafé Arlberg Music Festival“.

Jazz, Swing, Techno uvm.

Der weisse Rausch - Das Rennen

18.4.2026
St. Anton

Das Kultskirennen zum Saisonschluss treibt seine Teilnehmer alljährlich an ihre sportlichen Grenzen.

Legendäres Skirennen

Nachhaltigkeit in der Region: Verantwortung für die Umwelt

Aus Tradition und Überzeugung – KLAR!-Region Arlberg Stanzertal: Als offiziell ausgewählte KLAR!-Modellregion (Klimawandel-Anpassungs-Modellregion) arbeitet die verantwortungsbewusste Bevölkerung intensiv an verschiedenen Nachhaltigkeits- und Klimaschutz-Projekten und befindet sich derzeit in Phase 2 des österreichweiten Programms. Zu den aktuellen Massnahmen zählen etwa die Renaturierung des Weihers unterhalb der Nessleralm, die Einrichtung eines KLAR!-Stammtisches für die Ideen der heimischen Bevölkerung sowie zahlreiche Aufklärungs- und Informationsveranstaltungen. 

Arlbergstrom macht St. Anton autark: Ein einzigartiges Projekt ist die unabhängige Stromversorgung von St. Anton am Arlberg. 2005 wurde das Kraftwerk Kartell ausgebaut und mit dem gleichnamigen See in Betrieb genommen. Dieser fasst etwa acht Millionen Kubikmeter Wasser und liefert jährlich rund 33 Millionen Kilowattstunden Strom. Die gesamte Speichermenge des Kartellsees wird vom bestehenden Kraftwerk Rosanna nochmals genützt. Damit ist St. Anton am Arlberg seit dem Jahr 2006 in der Stromversorgung autark. Darüber hinaus betreibt die Gemeinde ein Biomasseheizwerk mit Hackschnitzel, das für bis zu 80 Wohneinheiten angelegt ist. Dem Werk ist zudem eine Solaranlage zur Warmwasseraufbereitung angeschlossen. 

Per Zug direkt ins Dorfzentrum: St. Anton am Arlberg in Tirol gilt als attraktives Ziel für Bahnreisende aus ganz Europa. Das Bergdorf ist Railjet-Station, pro Tag gibt es sieben Direktverbindungen aus Zürich. Der Tourismusverband St. Anton am Arlberg betreibt den lokalen Bahnhofschalter als zusätzliches Service Center. In der gesamten Region kommen Übernachtungsgäste ohne Auto ans Ziel.

E5 – Projekt St. Anton am Arlberg: St. Anton am Arlberg ist nun Teil des e5-Programms für energieeffiziente Gemeinden und reiht sich in die "Champions League" der energieeffizienten Kommunen ein. Als neue e5-Gemeinde profitiert St. Anton von fachlicher Unterstützung und Förderungen für Energieeffizienzprojekte, was eine nachhaltige Entwicklung und eine Reduktion des CO2-Ausstosses ermöglicht. Mit einem engagierten Team, einer langen Tradition in erneuerbarer Energie und zukunftsorientierten Projekten wie einem Nahwärmenetz und einem autofreien Ortskern trägt die Gemeinde aktiv zu den Energie- und Klimazielen von Tirol bei und setzt neue Massstäbe für eine lebenswerte Zukunft.

Kontakt
Kontaktdaten

Tourismusverband St. Anton am Arlberg,

Dorfstrasse 8

6580 St. Anton am Arlberg

Telefon: +43 5446 22690

info@stantonamarlberg.com
www.stantonamarlberg.com

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