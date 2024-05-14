Gewinnspielbedingungen

1. Geltungsbereich

Diese Teilnahmebedingungen gelten für Gewinnspiele, die von Österreich Werbung (im Folgenden „ÖW“) veranstaltet werden. Die Gewinnspiele finden im Rahmen von Kooperationen, Aktivitäten und/oder Kampagnen statt. Teilnahme und Durchführung unterliegen den folgenden Bestimmungen.

2. Veranstalter und Gegenstand des Gewinnspiels

Das Gewinnspiel wird von Österreich Werbung (ÖW), Vordere Zollamtsstraße 13, 1030 Wien, Österreich, organisiert.

Einige Gewinnspiele werden in Zusammenarbeit mit Partnern durchgeführt.

Die Gewinne können Werbeartikel oder Gutscheine sein – oder auch Reisen nach Österreich.

3. Teilnahme und Teilnehmer:innen

Teilnehmen dürfen Personen ab 18 Jahren.

Minderjährige benötigen die ausdrückliche Zustimmung ihrer Erziehungsberechtigten. Die Teilnahme erfolgt durch Ausfüllen des Anmeldeformulars.

Eine Teilnahme ist nur gültig, wenn die E-Mail-Adresse vollständig und korrekt angegeben ist. Die angegebene E-Mail-Adresse wird zur Benachrichtigung der Gewinner:innen verwendet. Jede Person darf nur einmal pro Gewinnspiel teilnehmen. Die Teilnahme ist nicht mit einem Kauf oder einer Dienstleistung verbunden. Der Erwerb von Waren oder die Freigabe von Daten zu Marketingzwecken erhöhen nicht die Gewinnchancen.

4. Ausschluss vom Gewinnspiel

Mitarbeiter:innen der ÖW sowie deren Familienangehörige und im selben Haushalt lebende Personen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die ÖW behält sich vor, Teilnehmer:innen bei Verstößen gegen diese Bedingungen vom Gewinnspiel auszuschließen. Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel oder Manipulationen bedienen, werden ausgeschlossen. Gewinne können in diesen Fällen nachträglich aberkannt oder zurückgefordert werden.

5. Durchführung und Abwicklung

Die Gewinner:innen werden per Losverfahren durch die ÖW ermittelt. Die Bedingungen für die Übergabe der Preise werden von der ÖW und ggf. dem jeweiligen Partner festgelegt.

Sollte eine Übergabe nicht möglich oder zumutbar sein, erhalten die Gewinner:innen einen gleichwertigen Ersatz. Eine Barauszahlung ist ausgeschlossen. Die Gewinner:innen werden per E-Mail verständigt. Erfolgt innerhalb von zwei Wochen keine Rückmeldung, verfällt der Gewinn.

Die Teilnehmer:innen sind für die Richtigkeit ihrer angegebenen Kontaktdaten selbst verantwortlich.

6. Datenschutz, Datenverarbeitung und Datenweitergabe

Zur Teilnahme am Gewinnspiel ist eine Registrierung erforderlich.

Mit der Anmeldung erklärt sich der/die Teilnehmer:in ausdrücklich damit einverstanden, dass die Österreich Werbung und ggf. der Kooperationspartner die zur Durchführung des Gewinnspiels erforderlichen Daten speichern und verarbeiten dürfen – insbesondere zur Gewinnzustellung.

Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.

Teilnehmer:innen können ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung jederzeit widerrufen. Darüber hinaus besteht das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und Datenübertragbarkeit.

Dazu kann die ÖW über die unter § 2 genannten Kontaktdaten oder über den Datenschutzbeauftragten kontaktiert werden.

Ihr habt außerdem die Möglichkeit, eine Beschwerde an eine Datenschutzbehörde zu richten. In Österreich zuständig ist die Österreichische Datenschutzbehörde, Barichgasse 40-42, 1030 Wien.