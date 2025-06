Wer Lust auf richtig viele Pistenkilometer hat, der ist in den österreichischen Skigebieten bestens aufgehoben.

Die größten Skigebiete Österreichs sind eine edle Kollektion an Wintersport-Regionen, die alle Stück’ln spielen in traumhaftem Alpenpanorama, Pistenqualität, moderner Seilbahn-Infrastruktur und gepflegtem Hüttenzauber.

Mit 300 Pistenkilometern führt die Vorarlberger Region Arlberg das Ranking der größten Skigebiete an – zugleich eines der fünf größten weltweit. Hier ist Wintersport vom Feinsten zu erwarten. Ischgl in Tirol wiederum begeistert mit Abfahrten, die bis zu 11 Kilometer lang sind, und Dank der Höhenlage von beinahe 3.000 Meter bis Anfang Mai zur Verfügung stehen. Und dann stellen wir euch noch sieben weitere Skigebiete vor, in denen es alles gibt, was das Wintersportherz begehrt: von breiten Hängen für genussvolles Carven bis zu super steilen Abfahrten, von Funslopes und Crossparks bis zu offiziellen Freeride-Bereichen.