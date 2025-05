Fischküche der Spitzenklasse Lukas Nagl: Der „Fischflüsterer“ aus dem Salzkammergut

Dass das Bootshaus am Traunsee als bestes Fischlokal des Landes gilt, ist dem 4-Hauben-Koch Lukas Nagl zu verdanken: Er weiß mit den Tieren aus dem Wasser kulinarisch so einiges anzufangen. Das Restaurant im Hotel „Das Traunsee“ hat der „Fischflüsterer“, wie man den Oberösterreicher gerne nennt, zu einer Top-Adresse für alle gemacht, die den unverfälschten, intensiven Geschmack der Gewässer vor Ort am Gaumen erleben wollen.

Auf den Teller kommen oft Seeforelle, Traunseekrebse, Traunbarsch oder Süßwassermuscheln. Der Gault Millau Koch des Jahres 2023 ist außerdem ein Meister der Fermentation – und Fleischgerichte beherrscht er mindestens genauso gut wie jene mit Fisch. Seine weltoffene und naturverbundene Küche ist eine Liebeserklärung an die kulinarischen Schätze des Salzkammerguts. Und an die Kochkunst an sich, die er unter anderem bei Heinz Reitbauer im Steirereck in Wien perfektioniert hat.