Heurige und Buschenschänken in der Südsteiermark
Herzlich willkommen in der Südsteiermark, wo Winzer:innen und Landwirt:innen ihre Weine und Produkte auftischen: Die Landschaft mit ihren Hügeln, Wäldern und Weinbergen bietet dafür die besten Bedingungen.
Die Vielseitigkeit der Region spiegelt sich auch in der Kulinarik wider, wo Gastgeber:innen in den Buschenschänken regionale Spezialitäten (übrigens nur kalte Speisen und Getränke, so verlangt es das Gesetz) liebevoll auf Tellern anrichten. Oder auf dem Holzbrett: Die traditionelle Brettljause hat Kultstatus. Dazu der passende Wein und nette Menschen – das Leben ist schön!
Buschenschänken in der Südsteiermark
Von den über 800 Weinbaubetrieben mit Buschenschank in der Steiermark führt in etwa jedes zehnte das Prädikat „ausgezeichnet“. Das bedeutet, dass an diesen Orten ausschließlich eigene Weine und Spezialitäten aus eigener Produktion auf die Tische kommen – oder von Betrieben aus nächster Nähe.
Und dass Qualität und Ambiente stimmen, also das Gesamtpaket. Denn ausgezeichnet kann nur ein Betrieb sein, in dem alles zusammenspielt und harmonisch ineinandergreift: die Speisen, der Wein, die Menschen, die Kultur und die Landschaft.
Wie ihr erkennt, ob ein Buschenschank ausgezeichnet ist? Ganz einfach: Am weinroten, rechteckigen Siegel mit weißer Aufschrift.
Die steirische Brettljause
Ein Holzteller mit dem Best-of aus der Küche: Speck, Geselchtes, frisch geriebener Kren, Verhackertes, Leberstreichwurst, Käse, verschiedene Aufstriche wie Kernölaufstrich und vieles mehr.
Eine gut abgestimmte Mischung, die mit frischem Bauernbrot serviert und mit Tomaten und Paprika garniert wird. Früher war sie die Jause der Landwirt:innen, heute ist sie von den Speisekarten der Region nicht mehr wegzudenken.
Eine Brettljause ohne Speck und Wurst? Gibt’s mittlerweile auch. Immer mehr Buschenschänken in der Steiermark bieten vegetarische und vegane Speisen auf dem Holzbrett oder dem Teller an.
Einkehrtipps entlang der Weinstraße
Weingut Skoff in Gamlitz
Ob Wiesenplatzerl, Wintergarten oder Schankraum: Die Jausenplatten mit regionalem, auch vegetarischem Selbstgemachten schmecken hier wie da, die Edelbrände ebenso.
Weingut Kögl in Ratsch
Mit Lehm und altem Holz liebevoll renovierter Hof, wo Tamara und Robert Kögl zu selbst veredelten Köstlichkeiten biodynamische Weine ausschenken. Auch Veganes!
Weingut Repolusk in Leutschach
„Nachhaltig Austria“ zertifizierter Betrieb in traumhafter Lage. Bauernbrot, steirische (auch vegane) Spezialitäten und Mehlspeisen sind allesamt hausgemacht.
Weingut Oberer Germuth in Leutschach
An steilen Weinhängen gelegener Steiermark-Sieger 2024 (Falstaff). Fruchtige Weine, täglich neu zubereitetes Brüstl (knusprig gebratenes Bauchfleisch), feine Mehlspeisen.
Weinidylle Dreisiebner in Sulztal
Inmitten von Weingärten werden hausgemachte südsteirische Klassiker mit ausgezeichneten Ortsweinen gepaart. Über Nacht bleiben geht auch!
Weingut Assigal in Leibnitz
Deftige Brettljause oder leichte Spezialitäten? Gibt’s sowohl als auch. Dazu frisch-fruchtige Weine in moderner Atmosphäre mit Blick in die Weinberge. Mit Gästezimmern!
Weingut Schauer in Kitzeck
Das kulinarische Spektrum reicht von typisch steirischer Brettljause bis zu Veganem, alles hausgemacht. Dazu charakterstarke Weine. Eine Spezialität: das Kübelfleisch.
Weingut Zweytick in Ehrenhausen
Die Weine aus nachhaltigem Anbau vermitteln Trinkfreude, die Süßspeisen sind eine Sünde wert und das selbst veredelte Fleisch kommt aus nächster Nähe. Ganzjährig offen!
Weingut Hiden in St. Stefan ob Stainz
Lust auf ein Picknick im Weingarten? Könnt ihr haben. Auch in der schattigen Weinlaube schmecken Weißweine, der ortstypische Schilcher, Geselchtes, Salami.
Weingut Bernd Stelzl in Leutschach
Käseteller, Käferbohnensalat und Salat: Am Hiritschberg gibt es hausgemachte Klassiker zu feinen Weinen von Bernd Stelzl. Schöner Weitblick!
Weinbau Schipferhof in St. Martin
Kleine Landwirtschaft in Ruhelage. Die eigenen Zebu-Rinder und Turopolje-Schweine werden hier veredelt, Kernöl und Edelbrände sind selbstgemacht – wie die klaren Weine.
Weingut Schneeberger in Heimschuh
Hausgebeizten Fisch, Speck und Schinken vom eigenen Wollschwein und vegane Aufstriche zu ausgezeichnetem Brot gibt’s hier ganzjährig. Spitzenwein und Sekt? Ebenso.