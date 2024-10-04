Heurige und Buschenschänken in der Südsteiermark

Kulinarik, Landschaft und Wein in trauter Harmonie
Gastfreundschaft plus: Die Weinstraßen in der Südsteiermark locken mit feinen Tropfen, welligen Landschaften und ausgezeichneten Buschenschänken.

Herzlich willkommen in der Südsteiermark, wo Winzer:innen und Landwirt:innen ihre Weine und Produkte auftischen: Die Landschaft mit ihren Hügeln, Wäldern und Weinbergen bietet dafür die besten Bedingungen.

Die Vielseitigkeit der Region spiegelt sich auch in der Kulinarik wider, wo Gastgeber:innen in den Buschenschänken regionale Spezialitäten (übrigens nur kalte Speisen und Getränke, so verlangt es das Gesetz) liebevoll auf Tellern anrichten. Oder auf dem Holzbrett: Die traditionelle Brettljause hat Kultstatus. Dazu der passende Wein und nette Menschen – das Leben ist schön!

Prädikat: "Ausgezeichnete Buschenschänken"

Buschenschänken in der Südsteiermark

Von den über 800 Weinbaubetrieben mit Buschenschank in der Steiermark führt in etwa jedes zehnte das Prädikat „ausgezeichnet“. Das bedeutet, dass an diesen Orten ausschließlich eigene Weine und Spezialitäten aus eigener Produktion auf die Tische kommen – oder von Betrieben aus nächster Nähe.
Und dass Qualität und Ambiente stimmen, also das Gesamtpaket. Denn ausgezeichnet kann nur ein Betrieb sein, in dem alles zusammenspielt und harmonisch ineinandergreift: die Speisen, der Wein, die Menschen, die Kultur und die Landschaft.

Ausgezeichnete Buschenschänken

Wie ihr erkennt, ob ein Buschenschank ausgezeichnet ist? Ganz einfach: Am weinroten, rechteckigen Siegel mit weißer Aufschrift.

Ein klassisches Gericht

Die steirische Brettljause

Ein Holzteller mit dem Best-of aus der Küche: Speck, Geselchtes, frisch geriebener Kren, Verhackertes, Leberstreichwurst, Käse, verschiedene Aufstriche wie Kernölaufstrich und vieles mehr.

Eine gut abgestimmte Mischung, die mit frischem Bauernbrot serviert und mit Tomaten und Paprika garniert wird. Früher war sie die Jause der Landwirt:innen, heute ist sie von den Speisekarten der Region nicht mehr wegzudenken.

Brettljause – das steirische Original

Eine Brettljause ohne Speck und Wurst? Gibt’s mittlerweile auch. Immer mehr Buschenschänken in der Steiermark bieten vegetarische und vegane Speisen auf dem Holzbrett oder dem Teller an.

Einkehrtipps entlang der Weinstraße

Der Name Buschenschank leitet sich von den sogenannten „Buschen“ ab. Das sind grüne Zweige, die über dem Eingang hängen, wenn der Buschenschank geöffnet hat.

Weingut Skoff in Gamlitz

Ob Wiesenplatzerl, Wintergarten oder Schankraum: Die Jausenplatten mit regionalem, auch vegetarischem Selbstgemachten schmecken hier wie da, die Edelbrände ebenso.

Buschenschank Skoff

Weingut Kögl in Ratsch

Mit Lehm und altem Holz liebevoll renovierter Hof, wo Tamara und Robert Kögl zu selbst veredelten Köstlichkeiten biodynamische Weine ausschenken. Auch Veganes!

Buschenschank Kögl

Weingut Repolusk in Leutschach

„Nachhaltig Austria“ zertifizierter Betrieb in traumhafter Lage. Bauernbrot, steirische (auch vegane) Spezialitäten und Mehlspeisen sind allesamt hausgemacht.

Buschenschank Repolusk

Weingut Oberer Germuth in Leutschach

An steilen Weinhängen gelegener Steiermark-Sieger 2024 (Falstaff). Fruchtige Weine, täglich neu zubereitetes Brüstl (knusprig gebratenes Bauchfleisch), feine Mehlspeisen.

Buschenschank Oberer Germuth

Weinidylle Dreisiebner in Sulztal

Inmitten von Weingärten werden hausgemachte südsteirische Klassiker mit ausgezeichneten Ortsweinen gepaart. Über Nacht bleiben geht auch!

Buschenschank Dreisiebner

Weingut Assigal in Leibnitz

Deftige Brettljause oder leichte Spezialitäten? Gibt’s sowohl als auch. Dazu frisch-fruchtige Weine in moderner Atmosphäre mit Blick in die Weinberge. Mit Gästezimmern!

Buschenschank Assigal

Weingut Schauer in Kitzeck

Das kulinarische Spektrum reicht von typisch steirischer Brettljause bis zu Veganem, alles hausgemacht. Dazu charakterstarke Weine. Eine Spezialität: das Kübelfleisch.

Buschenschank Schauer

Weingut Zweytick in Ehrenhausen

Die Weine aus nachhaltigem Anbau vermitteln Trinkfreude, die Süßspeisen sind eine Sünde wert und das selbst veredelte Fleisch kommt aus nächster Nähe. Ganzjährig offen!

Buschenschank Zweytick

Weingut Hiden in St. Stefan ob Stainz

Lust auf ein Picknick im Weingarten? Könnt ihr haben. Auch in der schattigen Weinlaube schmecken Weißweine, der ortstypische Schilcher, Geselchtes, Salami.

Buschenschank Hiden

Weingut Bernd Stelzl in Leutschach

Käseteller, Käferbohnensalat und Salat: Am Hiritschberg gibt es hausgemachte Klassiker zu feinen Weinen von Bernd Stelzl. Schöner Weitblick!

Buschenschank Bernd Stelzl

Weinbau Schipferhof in St. Martin

Kleine Landwirtschaft in Ruhelage. Die eigenen Zebu-Rinder und Turopolje-Schweine werden hier veredelt, Kernöl und Edelbrände sind selbstgemacht – wie die klaren Weine.

Buschenschank Schipferhof

Weingut Schneeberger in Heimschuh

Hausgebeizten Fisch, Speck und Schinken vom eigenen Wollschwein und vegane Aufstriche zu ausgezeichnetem Brot gibt’s hier ganzjährig. Spitzenwein und Sekt? Ebenso.

Buschenschank Schneeberger

Südsteirische Weinstraße: herzliche Menschen, kultivierte Weingärten und frisch-fruchtige Weine

Südsteirische Weinstraße

