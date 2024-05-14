Heurige und Buschenschänken in der Wachau

Ortstypische Weine, hausgemachte Köstlichkeiten und Donaublicke: Die Heurigenkultur der UNESCO Welterberegion Wachau ist einzigartig.

Die Wachauer Weine, die unter anderem in den Heurigen und Buschenschänken vor Ort ausgeschenkt werden, gibt es in drei Qualitätsstufen mit poetischen Namen. Sie gelten ausschließlich für die Weine der Region:

Der nach dem heimischen Gras benannte Steinfederwein ist der leichteste Wein, er schmeckt frisch und leicht fruchtig.

Federspielwein, der Name geht auf die Beuteattrappen bei der Falkenjagd zurück, ist als klassisch trockener Wein der ideale Speisenbegleiter.

Dem Smaragdwein stand die Smaragdeidechse Pate, die gerne an den Trockenmauern der Wachauer Weingärten entlangflaniert. Er ist aus spät gelesenen Trauben der besten Lagen gemacht und bildet somit die höchste Qualitätsstufe.