Heurige und Buschenschänken in der Wachau

Heuriger Brustbauer, Gastgarten
Ortstypische Weine, hausgemachte Köstlichkeiten und Donaublicke: Die Heurigenkultur der UNESCO Welterberegion Wachau ist einzigartig.

Die Wachauer Weine, die unter anderem in den Heurigen und Buschenschänken vor Ort ausgeschenkt werden, gibt es in drei Qualitätsstufen mit poetischen Namen. Sie gelten ausschließlich für die Weine der Region:
Der nach dem heimischen Gras benannte Steinfederwein ist der leichteste Wein, er schmeckt frisch und leicht fruchtig.
Federspielwein, der Name geht auf die Beuteattrappen bei der Falkenjagd zurück, ist als klassisch trockener Wein der ideale Speisenbegleiter.
Dem Smaragdwein stand die Smaragdeidechse Pate, die gerne an den Trockenmauern der Wachauer Weingärten entlangflaniert. Er ist aus spät gelesenen Trauben der besten Lagen gemacht und bildet somit die höchste Qualitätsstufe.

Wo am Nordufer der Wachau ausg’steckt wird

Angefangen bei Krems, geht es weiter nach Dürnstein. Das Stift mit dem blauen Turm blitzt hervor. Weißenkirchen ist umgeben von Weingärten und auch in Spitz lässt es sich wohlverdient einkehren.

Heuriger am Frauengrund Dockner in Krems

Moderner Kellergassen-Heuriger mit bodenständiger Küche und Blick auf die Weingärten, deren Früchte zum Winzersekt des Hauses veredelt werden.

Dockner

Heuriger Stoiber in Krems

In modernem Ambiente gibt’s Klassisches wie Käseplatte und Innovativeres wie Bratl-Carpaccio. „Nachhaltig Austria“-zertifizierter Top-Heuriger.

Heuriger Stoiber

Weinhauer Brustbauer in Dürnstein

Auf einem über 1.000 Jahre alten Hof wird seit Generationen naturnaher Weinbau betrieben. Die Küche interpretiert altbewährte Rezepte zeitgemäß.

Weinhauer Brustbauer

Kellerschlössl-Heuriger in Dürnstein

Vor dem barocken „Lustschloss“ mit Blick auf die Weinberge werden zu Heurigenklassikern beste Wachauer Tropfen und Raritäten serviert.

Kellerschlössl-Heuriger

Bio-Weingut Schmidl in Dürnstein

Eigene Bio-Weine und eine kleine, saisonale Speisekarte hat dieser Top-Heurige zu bieten, Gästezimmer ebenso.

Bio-Weingut Schmidl

Weinbau Kropf in Weißenkirchen

Auf einer wunderbaren Terrasse mit Weitblick kann man sich allerlei Rieslinge und Veltliner besonders gut schmecken lassen.

Weinterrasse Kropf

Weingut Mang in Weißenkirchen

Der älteste Sohn der Familie leitet mit seiner Frau den Heurigen in moderner Architektur, die biodynamischen Weine kommen von seinem Bruder.

Weingut Mang

Weingut Graben Gritsch in Spitz

Der „Nachhaltig Austria“ zertifizierte Top-Heurige bietet regionale Schmankerln, naturbelassene Weine und einen wunderbaren Blick auf die steilen Steinterrassen.

Weingut Graben Gritsch

Weingut Strawanzer in Spitz

Inmitten der Wachauer Weinberge gelegene Buschenschänke mit Boutiquehotel. Zu charaktervollen Weißweinen werden auch vegetarische und vegane Gerichte serviert.

Buschenschänke Strawanzer
Immer mit der Ruhe

Das rechte Donauufer der Wachau

Die Südseite der Wachau stand lange im Schatten des belebten Vis-à-vis. Heute geht es zwar noch immer etwas beschaulicher zu, aber in Sachen Heurigen, Weingütern und Buschenschänken hat sich in der angeblichen Heimat der gebietstypischen Rebsorte Neuburger einiges getan.

LIFE-Projekt Wachau

Neuer Lebensraum für Tiere und Pflanzen: Beim „LIFE-Projekt Wachau“ werden die Längsverbauungen der Donau, die Treppelwege, aufgebrochen und die Nebenflüsse geöffnet. Dadurch entsteht zwischen dem Strom und dem Weinbaugebiet eine Aulandschaft.

Wo am Südufer der Wachau ausg’steckt wird

In kleinen Ortschaften wie Rossatz, Mautern, Wösendorf und Aggsbach oder der Stadt Melk, dem „Tor zur Wachau“ könnt ihr nach einer Radtour durch die Donauauen beim Heurigen einkehren – und von dort aus das Treiben auf der gegenüberliegenden Seite beobachten.

Weingut Lahrnsteig in Mitterarnsdorf

Süffige Wachauer Weine, Heurigen-Klassiker und Wildspezialitäten aus eigener Jagd werden im Gastgarten unter Marillenbäumen serviert.

Weingut Lahrnsteig

Weingut Graf in Mauternbach

Steinfeder, Federspiel und Smaragd: Im Gastgarten mit der wunderschönen Aussicht werden Wachauer Weine aller Qualitätsstufen ausgeschenkt.

Weingut Graf

Winzerhof Supperer in Rossatz

Zum eigenen Wein gibt’s Blunzn, Braten und feine Mehlspeise. Der 800 Jahre alte Gewölbekeller sorgt für eine wohlige Atmosphäre.

Winzerhof Supperer

Weingut Rehrl-Fischer in Rossatzbach

Im Gastgarten mit Dürnstein-Blick schmecken Grüner Veltliner und Riesling besonders gut. Die Familie betreibt bereits seit 240 Jahren Weinbau und teilt ihr Wissen gerne mit ihren Gästen.

Weingut Rehrl-Fischer

Heuriger Graf in Unterloiben

Deftige Hausmannskost, feine Mehlspeisen und Wachauer Weine von der Weingärtnerei Graf gibt’s im begrünten Innenhof oder im 300 Jahre alten Gewölbekeller.

Heuriger Graf

Weingut Schwaiger in Wösendorf

Der Weinbau hat im Familienweingut Schwaiger Alfred seit 160 Jahren Tradition. Die gemütliche “Weinerei” und der malerische Innenhof laden zum Verweilen ein.

Weinerei Schwaiger
Was ist der Unterschied?

Heurige und Buschenschänken

Das sind typisch österreichische Orte der Geselligkeit, an denen in legerer Atmosphäre regionale Weine zu kleineren oder größeren Köstlichkeiten ausgeschenkt werden.

Die Buschenschänke serviert ausschließlich eigene Weine und kalte Speisen und Getränke aus eigens angebauten Produkten.

Ein Heuriger hingegen ist ein Weinlokal, das ganzjährig offen hat und auch warme Gerichte und Getränke servieren darf. Die Zutaten müssen nicht unbedingt aus den eigenen Gärten kommen. Nur der aktuelle „heurige“ Jungwein muss auf der Karte stehen.

