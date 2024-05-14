Heurige und Buschenschänken in der Wachau
Die Wachauer Weine, die unter anderem in den Heurigen und Buschenschänken vor Ort ausgeschenkt werden, gibt es in drei Qualitätsstufen mit poetischen Namen. Sie gelten ausschließlich für die Weine der Region:
Der nach dem heimischen Gras benannte Steinfederwein ist der leichteste Wein, er schmeckt frisch und leicht fruchtig.
Federspielwein, der Name geht auf die Beuteattrappen bei der Falkenjagd zurück, ist als klassisch trockener Wein der ideale Speisenbegleiter.
Dem Smaragdwein stand die Smaragdeidechse Pate, die gerne an den Trockenmauern der Wachauer Weingärten entlangflaniert. Er ist aus spät gelesenen Trauben der besten Lagen gemacht und bildet somit die höchste Qualitätsstufe.
Wo am Nordufer der Wachau ausg’steckt wird
Heuriger am Frauengrund Dockner in Krems
Moderner Kellergassen-Heuriger mit bodenständiger Küche und Blick auf die Weingärten, deren Früchte zum Winzersekt des Hauses veredelt werden.
Heuriger Stoiber in Krems
In modernem Ambiente gibt’s Klassisches wie Käseplatte und Innovativeres wie Bratl-Carpaccio. „Nachhaltig Austria“-zertifizierter Top-Heuriger.
Weinhauer Brustbauer in Dürnstein
Auf einem über 1.000 Jahre alten Hof wird seit Generationen naturnaher Weinbau betrieben. Die Küche interpretiert altbewährte Rezepte zeitgemäß.
Kellerschlössl-Heuriger in Dürnstein
Vor dem barocken „Lustschloss“ mit Blick auf die Weinberge werden zu Heurigenklassikern beste Wachauer Tropfen und Raritäten serviert.
Bio-Weingut Schmidl in Dürnstein
Eigene Bio-Weine und eine kleine, saisonale Speisekarte hat dieser Top-Heurige zu bieten, Gästezimmer ebenso.
Weinbau Kropf in Weißenkirchen
Auf einer wunderbaren Terrasse mit Weitblick kann man sich allerlei Rieslinge und Veltliner besonders gut schmecken lassen.
Weingut Mang in Weißenkirchen
Der älteste Sohn der Familie leitet mit seiner Frau den Heurigen in moderner Architektur, die biodynamischen Weine kommen von seinem Bruder.
Weingut Graben Gritsch in Spitz
Der „Nachhaltig Austria“ zertifizierte Top-Heurige bietet regionale Schmankerln, naturbelassene Weine und einen wunderbaren Blick auf die steilen Steinterrassen.
Weingut Strawanzer in Spitz
Inmitten der Wachauer Weinberge gelegene Buschenschänke mit Boutiquehotel. Zu charaktervollen Weißweinen werden auch vegetarische und vegane Gerichte serviert.
Das rechte Donauufer der Wachau
Die Südseite der Wachau stand lange im Schatten des belebten Vis-à-vis. Heute geht es zwar noch immer etwas beschaulicher zu, aber in Sachen Heurigen, Weingütern und Buschenschänken hat sich in der angeblichen Heimat der gebietstypischen Rebsorte Neuburger einiges getan.
Neuer Lebensraum für Tiere und Pflanzen: Beim „LIFE-Projekt Wachau“ werden die Längsverbauungen der Donau, die Treppelwege, aufgebrochen und die Nebenflüsse geöffnet. Dadurch entsteht zwischen dem Strom und dem Weinbaugebiet eine Aulandschaft.
Wo am Südufer der Wachau ausg’steckt wird
Weingut Lahrnsteig in Mitterarnsdorf
Süffige Wachauer Weine, Heurigen-Klassiker und Wildspezialitäten aus eigener Jagd werden im Gastgarten unter Marillenbäumen serviert.
Weingut Graf in Mauternbach
Steinfeder, Federspiel und Smaragd: Im Gastgarten mit der wunderschönen Aussicht werden Wachauer Weine aller Qualitätsstufen ausgeschenkt.
Winzerhof Supperer in Rossatz
Zum eigenen Wein gibt’s Blunzn, Braten und feine Mehlspeise. Der 800 Jahre alte Gewölbekeller sorgt für eine wohlige Atmosphäre.
Weingut Rehrl-Fischer in Rossatzbach
Im Gastgarten mit Dürnstein-Blick schmecken Grüner Veltliner und Riesling besonders gut. Die Familie betreibt bereits seit 240 Jahren Weinbau und teilt ihr Wissen gerne mit ihren Gästen.
Heuriger Graf in Unterloiben
Deftige Hausmannskost, feine Mehlspeisen und Wachauer Weine von der Weingärtnerei Graf gibt’s im begrünten Innenhof oder im 300 Jahre alten Gewölbekeller.
Weingut Schwaiger in Wösendorf
Der Weinbau hat im Familienweingut Schwaiger Alfred seit 160 Jahren Tradition. Die gemütliche “Weinerei” und der malerische Innenhof laden zum Verweilen ein.
Heurige und Buschenschänken
Das sind typisch österreichische Orte der Geselligkeit, an denen in legerer Atmosphäre regionale Weine zu kleineren oder größeren Köstlichkeiten ausgeschenkt werden.
Die Buschenschänke serviert ausschließlich eigene Weine und kalte Speisen und Getränke aus eigens angebauten Produkten.
Ein Heuriger hingegen ist ein Weinlokal, das ganzjährig offen hat und auch warme Gerichte und Getränke servieren darf. Die Zutaten müssen nicht unbedingt aus den eigenen Gärten kommen. Nur der aktuelle „heurige“ Jungwein muss auf der Karte stehen.