Restaurants im Burgenland: Die Top-Adressen
Haubenküche im Burgenland
Zur Exzellenz gebrachte Einfachheit, die nach dem Boden, den Wurzeln und dem Herzblut der teilweise hochdekorierten Köch:innen schmeckt. Und auch ein wenig auf die Zukunft verweist.
Die Naturlandschaften des Burgenlandes lassen den Puls langsamer werden, gleichzeitig öffnen sie das Herz. Etwas raschelt im Schilf, die Sonne spiegelt sich auf der Wasseroberfläche des Neusiedler Sees. Da, ein Storch! Direkt am Wasser oder aber mitten in der Natur seid ihr auch dem Herzen des Burgenlands ganz nah. An diesen besonderen Orten dann auch noch Lokal-Saisonales zu schmecken, ist ein Erlebnis für sich.
Das „echte“ Burgenland findet ihr verlässlich in den zahlreichen Wirtshäusern, die hier teilweise seit Generationen allerbeste Hausmannskost auf die Teller bringen. Diese kommt keineswegs nur klassisch daher, sondern auch modern – man geht mit der Zeit. Aber ohne zu übertreiben. Schließlich muss es sich echt anfühlen, ehrlich. So wie die Gastgeber:innen, die die Wirtshäuser zu den sozialen Orten machen, die sie seit jeher sind.
Top-Restaurants im Burgenland
Kompromisslos puristisch, oft über offenem Feuer und auf meisterhafte Weise einfach: Im Taubenkobel veredelt Alain Weissgerber, Koch des Jahres 2024, Rares und Erdiges aus nächster Umgebung – vom Gartengemüse bis zum Karpfen.
Aus der Nähe schöpft auch das Restaurant Ratschen inmitten der Weinberge des Südburgenlands, neben einer exzellenten Selektion an Weinen ist es mittags bekannt für traditionelle Speisen, während es abends experimenteller zugeht.
Ein grandioses gefülltes Huhn gibt es, nebst vieler vegetarischer, schnörkelloser Spezialitäten, im Restaurant „Zur Blauen Gans“.
Beim Csencsits im Südburgenland dreht sich alles um den Holzofen, wo Feuerfleck und Fischsuppe mit Raffinesse interpretiert werden.
Lokal und saisonal sind auch im Ziegelwerk Gasthaus an der Leitha Schlagworte. Das junge, hochmotivierte Team serviert hier Klassiker und Internationales wie Tempura.
Restaurants mit besonderem Ausblick im Burgenland
In einem historischen Winzerhaus mit Bilderbuch-Gastgarten liegt das Gut Purbach, wo Max Stiegl mit Inbrunst und einem Faible für regionale Innereien dem Motto „from nose to tail“ folgt.
„Das Fritz“ serviert lokale Spezialitäten vom Fisch aus dem See bis zum Wild aus der Region, und zwar mit direktem Seeblick und von früh bis spät.
Auch die Seejungfrau liegt direkt am Wasser, es gibt ganztägig unkompliziertes Regionales im lässigen Ambiente, während das Restaurant Libelle den Seeblick mit asiatisch inspirierten Kreationen und burgenländischen Klassikern anreichert.
Am hauseigenen See liegt "die Möwe" - VILA VITA Pannonia, empfehlenswert: das Tatar vom Steppenrind.
Inmitten der Weinberge in Andau: das imposante Restaurant Infinity. Serviert werden hier, nebst einer hervorragenden Auswahl an Weinen, nationale Klassiker und neu interpretiertes Internationales.
Die besten Gasthäuser und Wirtshäuser im Burgenland
Jiddischer Hühnerleberaufstrich und Fischsuppe mit Paprika: Das sind die bekanntesten Gerichte im fast schon legendären Gasthaus zur Dankbarkeit.
Im regional-saisonal ausgerichteten "Zum fröhlichen Arbeiter" gibt‘s Wild, Grammelknödel und andere Klassiker.
Mit hausgemachten Nudeln, frischen Sorbets (und einem wunderbaren Gastgarten!) hat sich das Wirtshaus „Im Hofgassl“ in der Weinstadt Rust einen Namen gemacht.
Experimentelle Weine und klassische Wirtshausküche bekommt ihr in Pauli’s Stuben im Hotel Braunstein.
Eine Institution im Mittelburgenland mit feiner Blunzen ist das Gasthaus Fuchs.
Das junge Team vom Joseph - Café Restaurant Hotel denkt Hausmannskost modern zu Ende, gegessen wird unter der riesigen Platane.
Auf „grundehrliche Küche aus guten Zutaten von richtigen Bauern“ setzt der Heimlichwirt: „Schmecken soll sie, befriedigen und sich gut anfühlen.“